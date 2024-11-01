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Враждебный жест. Кто не хочет брать в БРИКС "смелый и революционный народ"
10:30 07.11.2024

Леонид Савин
1 ноября 2024

Решение Бразилии наложить вето на вступление Венесуэлы в БРИКС, озвученное на саммите этой организации в Казани, вызвало удивление у многих наблюдателей. Министерство иностранных дел Боливарианской Республики назвало этот демарш "враждебным жестом, который добавлен к уголовной политике санкций, наложенных на смелый и революционный народ". 30 октября Венесуэла отозвала из Бразилии своего посла Мануэля Веделя для консультаций в связи с кризисом, вызванным как упомянутым вето, так сомнениями соседей в законности переизбрания президента Николаса Мадуро. В ответ "на ковер" в МИД Венесуэлы был вызван временный поверенный в делах Бразилии.

Накануне, 29 октября, во время выступления в парламенте Бразилии главный советник президента и экс-министр иностранных дел Селсу Аморим настаивал на том, что его страна не признает победу Мадуро из-за "отсутствия прозрачности" выборов. Советник, бывший наблюдателем на президентских выборах в Венесуэле 28 июля, пояснил, что нежелание видеть страну в БРИКС является ответом на то, что Венесуэла в ходе выборов подорвала к себе доверие.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в ответ заявил, что Аморим ведет себя "как посланник американского империализма", что и побудило его в последние недели "выносить оценочные суждения о процессах, которые относятся только к венесуэльцам и их демократическим институтам".

В своем заявлении президент Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил Аморима в том, что он как заведенный повторяет фразы советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Родригес также заявил, что будет добиваться объявления Аморима персоной нон грата.

В чем же реальные причины такого решения Бразилии?

Казалось бы, в обеих странах - левые правительства, при этом среди 13 новых стран - партнеров БРИКС есть Турция, которая и вовсе входит в альянс НАТО.

Аргентинский философ Атилио Борон отмечает, что есть две основные причины конфликта. Во-первых, МИД Бразилии имеет "относительную автономию" и может проводить решения независимо от президента. Это позволяет ему действовать синхронно с внешней политикой США и соответствовать ей, если даже не помогать напрямую.

Это приводит к феномену субимпериализма, когда Бразилия служит интересам гегемонии Вашингтона и действует как сдерживающий фактор при проявлении независимой политики стран региона. Взамен США дают ей определенные квоты в международных организациях.

Во-вторых, у Бразилии и Венесуэлы и ранее были исторически сложившиеся расхождения по ряду вопросов, а отношения были нормализованы по международным меркам совсем недавно, в 2005 году, после того как США не удалось протолкнуть соглашение ALCA о создании Всеамериканской зоны свободной торговли.

Тогда интересы Венесуэлы, а также Боливии, Бразилии и Аргентины совпали. Бывший президентом Венесуэлы Уго Чавес продвигал свой аналогичный проект - альянс АЛБА и назвал создание ALCA планом аннексии и инструментом империализма для эксплуатации Латинской Америки. Аналогичное заявление сделал тогдашний президент Боливии Эво Моралес.

Луис Инасиу Лула да Сильва и Нестор Киршнер, которые тогда были президентами Бразилии и Аргентины соответственно, потребовали от США отменить сельскохозяйственные субсидии, чтобы продукция из Латинской Америки могла быть конкурентной на их рынке.

Но несмотря на левую риторику Лулы и Трудовой партии Бразилии и, казалось бы, общее движение стран Латинской Америки в сторону континентальной интеграции, бразильское руководство мало что сделало для действительно эффективного сотрудничества.

Когда в декабре 2007 г. был основан общий для латиноамериканских стран Южный банк, именно Бразилия заблокировала его деятельность, фактически утопив работу в бессмысленной бюрократии. Бразилия также приостановила членство Венесуэлы в объединении Меркосур. Хотя это было совместное решение с Аргентиной, Парагваем и Уругваем, основную лепту внесла именно Бразилия.

Вашингтон ранее активно использовал Бразилию в качестве посредника, чтобы повлиять на Уго Чавеса. Например, в 2005 г. за день до приезда в Бразилию госсекретаря США Кондолизы Райс Лула направил в Каракас главу своего кабинета министров Хосе Дирсеу. Учитывая его партизанское прошлое и хорошие отношения с Фиделем Кастро, министр Лулы должен был убедить Чавеса не прерывать соглашение о военном сотрудничестве, которое Венесуэла имела с Соединенными Штатами на протяжении 30 лет.

Это было бы широким жестом Бразилии по отношению к США и продемонстрировало бы, что эскалации в их отношениях с Венесуэлой не будет, а Бразилия может позаботиться о сдерживании Чавеса. Тогда Лула ничего не смог сделать для Америки.

Поскольку сегодня Николас Мадуро органично продолжает внешнюю политику Уго Чавеса как по отношению к партнерам - Ирану, КНДР и России, так и по отношению к оппонентам - США и ЕС, логично, что и сейчас Лула будет пытаться помогать США добиваться своих целей.

Эксперты также отмечают, что в неприятии Венесуэлы проявляется слабость самого Лулы. Его Трудовая партия - лишь один из членов правительственной коалиции и к тому же не едина внутри: там есть и умеренные, и даже относительно правые группы. И при всей левой риторике президент должен соблюдать определенный баланс как внутри собственной партии, так и внутри правящей коалиции.

Также текущий конфликт показывает стремление бразильцев к гегемонии в латиноамериканском регионе. И вступление Венесуэлы в БРИКС подорвало бы интересы некоторых бразильских экономических игроков. Например, нефтяные запасы Венесуэлы могут вполне конкурировать с бразильскими, откуда добрая часть нефти идет напрямую в США.

Двойственная позиция Бразилии также прослеживается в том, что в число стран - партнеров БРИКС вошли Боливия и Куба - обе страны также обложены американскими санкциями. Поэтому вето дискредитирует Бразилию и позиционирует ее в качестве очередного актора, работающего на дезинтеграцию Латинской Америки, а не на объединение и солидарность.

Если бы была создана ось Венесуэла - Бразилия - Аргентина, это придало бы региону мощный объединительный импульс. Но Аргентина при правлении Хавьера Милея вообще отказалась вступать в БРИКС и является открытым клиентом Вашингтона. А теперь и Бразилия выглядит как страна, сползающая в лагерь сторонников слабеющей однополярности.

Добавим к этому странную позицию Лулы по конфликту на Украине. Он пытается выдерживать нейтралитет, но по факту подыгрывает коллективному Западу, отказываясь признать преступления Киева и роль стран НАТО в этой прокси-войне против России.

Добавим к этому, что ранее из Бразилиа был выслан посол Никарагуа, что еще раз демонстрирует потакание интересам США в регионе.

Венесуэла же уже традиционно играет ключевую роль в интеграции Глобального Юга и является важным геополитическим игроком, который может и должен сыграть роль в построении нового многополярного мира. Пытаться противодействовать ее интеграции в структуры, способствующие укреплению многополярности, - абсурдно и вредно.

Кстати, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 31 октября заявила, что их страна будет развивать двусторонние связи со всеми членами БРИКС, поскольку это соответствует их интересам. Вероятно, пока без учета Бразилии, по крайней мере до разрешения скандала с вето и нормализации отношений.

Источник - REGNUM
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