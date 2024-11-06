Кырпремьер А.Жапаров: здание ВДНХ будет снесено, вместо него построен конгресс-холл

10:37 07.11.2024

Акылбек Жапаров сообщил, что здание ВДНХ будет снесено

Будет снесено старое здание ВДНХ, которое на 49 лет взяла в аренду иностранная компания, но ничего там не делала и оно в итоге разрушилось, сообщил глава Кабмина - глава Администрации президента Акылбек Жапаров на встрече с журналистами



"На его месте будет построен конгресс-холл. В 2026 году там примем саммит ШОС", - сказал он.



По его словам, подобные комплексы, как в Бишкеке, будут построены во всех областных центрах.



Здание ВДНХ расположено на проспекте Ч.Айтматова в Бишкеке недалеко от нового здания Администрации президента "Ынтымак Ордо".