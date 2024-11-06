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Туркменистан пытается решить проблему дефицита растительного масла, - ХТ
10:56 07.11.2024

Редакция
06 ноября 2024

Правительство страны озаботилось вопросами обеспечения населения одним из наиболее востребованных видов продовольствия – растительным маслом.

В настоящее время его производят из семян хлопка. Однако ни по качеству, ни по количеству спрос населения на хлопковое масло удовлетворить не удается.

Как выяснили корреспонденты Хроники Туркменистана, сотрудники Академии наук страны провели исследования по данной теме и констатировали, что дефицит масла отечественного производства будет возрастать и что необходимы экстренные меры по увеличению данного продукта. В частности, в связи с нехваткой семян хлопчатника, несмотря на регулярные официальные рапорты о высоких урожаях этой сельхозкультуры, предлагается выращивать сою.

Объединению "Gündogar Akymy" (занимается производством растительного масла и майонеза) было поручено провести испытания сортов сои в Сарахском этрапе Ахалского велаята. Содержание протеина, белков и аминокислот в выращенном урожае сои удовлетворило специалистов.

Результаты исследования и рекомендации были переданы в аппарат президента. Оттуда в Министерство сельского хозяйства поступило распоряжение по принятию мер для выделения земель под выращивание сои. В будущем эта культура должна стать альтернативой для производства растительного масла.

Сообщается, что в Ахалском и Марыйском велаятах уже выделены земельные участки под сою. В Лебапском велаяте под производство сои передали часть земель, на которых ранее выращивался хлопок.

В лаборатории Туркменабатского маслозавода были проведены анализы качественных и количественных показателей произведенного из сои масла. По мнению экспертов, проведенных анализов недостаточно. Одним из основных показателей качества продукции является соответствие стандарту ISO 660. Однако специалистов, способных провести эту работу, в стране нет. Тем не менее решение о производстве соевого масла было принято.

Утверждается, что сою используют не только для производства растительного масла, но и в качестве добавки для биодизеля.

А в настоящее время чиновники принимают меры по решению проблемы нехватки масла в государственной торговой сети.

Тем более что хлопковое масло исчезает и с прилавков в Ашхабаде, куда за ним приезжали жители других регионов. Сообщается, что продавцы отпускают не более одной бутылки масла на человека, тем не менее ближе к полудню оно в столичных магазинах заканчивается.

В регионах, в частности, в Лебапском велаяте, в продаже появилось подсолнечное масло российского производства "Диво Алтая". Его продают в государственных магазинах по цене 20 манатов. На этикетке указано, что масло соответствует ГОСТу РФ, а также является рафинированным и дезодорированным. Однако оно имеет запах паленой резины.

Несколько человек уже отравились этим маслом. После употребления блюд, приготовленных с его использованием, у людей началась сильная рвота

По мнению специалистов, при производстве масла случается брак. Такая партия продукта либо утилизируется, либо отправляется на переработку. Возможно, чтобы наполнить прилавки магазинов растительным маслом, сотрудники Внешторга закупают по дешевке бракованные партии товара в России и беспрепятственно ввозят его в страну.

Источник - hronikatm.com
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