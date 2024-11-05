Эндшпиль. Конец войне близок. Но какой? - Владислав Шурыгин

12:46 07.11.2024 5.11.24



Боевые действия на российско-украинском фронте уже, минимум, год как вышли на пик ожесточения и напряжении, и, используя шахматную терминологию, нынешний этап можно смело назвать "миттельшпилем" – этапом, в ходе которого развиваются основные события - в военной терминологией назовем его "кригшпиль" - основные боевые операции. И сегодня уже очевидно, что ситуация постепенно склоняется к развязке – "эндшпилю" (в шахматах) Каким же он будет?



Для начала дадим характеристику двум противоборствующим силам.



Украина



ВСУ под управлением своих "кураторов" из США в коалиции с их союзниками (больше тридцати стран) ведут тяжелые оборонительные бои в, остающихся пока оккупированными, районах Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, плацдарме в 600 квадратных километров на территории Курской области и на Харьковском направлении.



Попытки ВСУ решительно наступать в 2023 году завершились полным провалом наступления и огромными потерями. В 2024 году, используя фактор внезапности и беспечность российского военного командования, недооценившего противника, ВСУ смогли вклиниться в российскую Курскую область, но развить успех и добиться сколь-нибудь значимого результата им не удалось, и уже два месяца "курский плацдарм" это кровавая мясорубка для ВСУ, где сгорают украинские резервы.



Общие потери Украины на "Восточном фронте" перевалили за четыреста тысяч (минимальная оценка!) убитыми. Еще сто тысяч числятся пропавшими безвести, почти двести тысяч получили увечья и тяжелые ранения с инвалидностью.



Ценой непрерывной "мобилизации" - фактически - отлову мужчин призывного возраста на улицах городов и сел, численность ВСУ удается поддерживать на уровне 800 – 900 тысяч из которых больше 80% это сухопутные войска. При этом, только с мая по август украинские ТЦК "поставляли" в строй больше людей, чем ВСУ ежемесячно теряли. С сентября потери снова стали превышать набор и Зеленский требует до Нового года отловить еще не менее 160 тысяч украинцев, что совершенно не реально. Сохраняющийся мобилизационный потенциал Украины, при тотальной мобилизации всего способного держать оружие мужского населения от 18 до 60 лет, сегодня оценивается примерно в 1 миллион человек. Оценить точно невозможно т.к. Украину за два с половиной года покинуло, не менее полутора миллионов мужчин, сотни тысяч их на территории Украины перешли, фактически, на нелегальное положение и скрываются от властей. При этом, мотивация большинства украинцев отправленных на фронт ниже всякого минимума. Идет настоящая морально-психологическая деградация.



Из всего сказанного можно сделать вывод, что ВСУ на данный момент вышли на максимум своих боевых возможностей, как по формированию резервов, так и по масштабу операций, которые украинское командование способно планировать и проводить.



Очевидно, что боеспособность ВСУ определяется технической оснащенностью, наличием достаточного количества техники, вооружения, боеприпасов и ГСМ.



Надо сказать, что до осени 2023 года ВСУ получали огромное количество боевой техники и вооружения, которое постоянно повышали боевую мощь ВСУ, позволив вооружить и укомплектовать больше 100 бригад.



Но ни одно из полученных Украиной вооружений так и не дало ВСУ какого-либо определяющего преимущества на поле боя, хотя по началу боевые характеристики многих давали ВСУ и их западным кураторам надежды на долговременное превосходство над ВС РФ.



За два года войны Украина получила больше 600 танков советского образца и больше 350 танков западного образца.



Также Украина получила больше 500 боевых машин пехоты советского образца, 1100 БТР, в том числе 300 американских бронетранспортеров М113 различных модификаций, 250 БТР М117.



С 2023 года начались поставки новейших БМП "Бредли" - больше 250 и БМП "Страйкер" - больше 250.



Кроме того, ВСУ получили 925 машин с усиленной противоминной защитой MRAP, в том числе 440 американских M1224 MaxxPros, 90 австралийских Bushmaster, британских Wolfhound и Mastiff, а также 1500 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, в том числе 1200 американских Humvee.



Артиллерия ВСУ получила 210 американских гаубиц M777 калибром 155 мм и 72 гаубицы калибром 105 мм; более 500 единиц самоходных артиллерийских установок из Британии, Польши, Германии и США. Реактивных систем залпового огня – больше 100 единиц, среди которых 45 американских РСЗО HIMARS, более 40 РСЗО из Польши и Чехии (модификации российского "Града"), а так же 45 немецких "MARS".



Систему ПВО Украины усилили: 60 немецких самоходных зенитных систем Gepard, 8 батарей NASAMS, 12 батарей Patriot (3 еще не развернуты), 6 батарей IRIS-T, 6 комплексов Strela-10Ms из Чехии, 6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании, другие зенитные системы из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.



Авиация ВСУ получила: около 30 штурмовиков Су-25 советского производства, до 30 самолетов МиГ-29, 80 вертолетов Ми-17, Ми-24, и в середине этого года Украина стала получать самолеты F-16.



Дальнобойные (до 450 км) ракеты "Сторм Шедоу", "Скальп", "АТАКАМС".



Больше 4 миллионов снарядов.



Вертикаль боевого управления ВСУ была выстроена на основе новейших натовских цифровых широкополосных систем связи и космического интернета "Старлинк". Так же на ВСУ с первого дня войны работала вся разведывательная структура США и НАТО.



Но все эти поставки не смогли радикально переломить ситуацию, ВСУ не смогли себе вернуть ничего, кроме части территории Харьковской области, откуда ВС РФ отступили в сентябре – октябре 2022 года и вот уже два года находятся в обороне, постоянно теряя города и районы. В непрерывных боях большая часть, полученного вооружения и техники потеряны. Причем, перспективы возмещения потерь весьма туманные - запасы большей части массовых вооружений (танки, артиллерия, средства ПВО, самолеты) странами союзниками уже исчерпаны и поставки их идут исключительно из состава самих армий НАТО или через посредников покупаются в третьих странах. Поставки ракет всех классов находятся на пределе. На Украину уже уходит львиная доля того, что производит западный ВПК, и нарастить существенно эти поставки в ближайший год не удастся. При этом никакие принципиально новые системы западного вооружения на Украине уже появятся – Запад ввел в бой все имеющиеся в его арсеналы системы, кроме стратегических.



Поставки боеприпасов так же вышли на уровень максимальной возможности западных производств и, хотя и наращиваются, но потребуется еще не менее полутора лет, прежде чем снарядное производство выйдет на уровень удовлетворения нужд ВСУ.



Россия



Армия России при открытой и негласной поддержке своих союзников, с весны ведет наступательные действия на большинстве участков фронта и смогла за десять месяцев очистить от ВСУ 2650 квадратных километров. Численность воюющей российской группировки около 1 миллиона человек и пополнение обеспечиваются за счет постоянного притока добровольцев, заключающих контракты с МО.



Российский ВПК постоянно наращивает производство и передал армии танков – в пять раз больше, чем получили ВСУ, артиллерии и САУ в шесть раз больше, чем получили ВСУ, БМП, БТР и ББМ в три с половиной раза больше, авиации и вертолетов в восемь раз. Снарядов – в десять.



Российское военное командование приобрело огромный боевой опыт, как оборонительных, так и наступательных операций. А соотношение потерь таково, что позволяет сохранять и накапливать личный состав, получивший боевой опыт, получая в свое распоряжение отлично подготовленные и закаленные в боях части и соединения.



Даже простое сравнение этих параметров позволяет сделать вывод, что ВСУ медленно, но неотвратимо идут к полномасштабному кризису фронта, а за тем и к его развалу. Пока его удается удерживать за счет непрерывного вливания резервов – фактически "мяса", поддерживая им боеспособность частей и соединений и плотность фронта, но, рано или поздно, ситуация рухнет, если Россия резко нарастит силы и введет в сражение крупные резервы, или, при сценарии "войны на истощение", когда Украина подойдет к исчерпанию своих человеческих резервов, а так же техники и вооружения. И крайне мало вероятно, что ВСУ смогут "пережить" 2025 год в том же качестве и на той же линии фронта что сегодня.



Поэтому для украинского командования вопрос стоит только в одной форме – что могут предпринять ВСУ, чтобы затянуть войну как можно дольше? Как и Гитлер в 1944 – 1945 годах, украинское командование видит выход во внезапных контрударах – создании для ВС РФ локальных кризисов, которые будут съедать их резервы и позволять выигрывать время. При всей авантюрности и ограниченности итогов наступления на Курск, оно все же потребовало от Российского генштаба переброски сюда резервов и формирования новых пограничных группировок в Брянской, Курской и Белгородских областях и вот уже три месяца является головной болью российского командования. Поэтому, не обращая внимания на прогибающийся фронт, украинское командование ускоренно готовит резервы для нового контрудара, подбирая для него наиболее удобное, с точки зрения фактора внезапности и пропагандистского эффекта, направление, накапливая для него материальные запасы, технику и вооружение.



По всем признакам украинское политическое руководство уже смирилось с полной потерей Донбасса, но собирается "обменять" его на некие "успехи" на других направлениях, которые позволят вести переговоры с Россией на равных.



В шахматах, при перспективе проигрыша, цепляющийся до последнего за игру противник пытается использовать шанс, чтобы загнать противника в цейтнот - когда время партии истекло, но она так и не выиграна и победа присуждается тому, кто успел сделать ход последним до остановки часов. Для Украины это означает ведение активных боевых действий любой ценой до момента начала мирных переговоров, не обращая внимания на потери, но, не допуская полного краха фронта. Ключевым тут для нее является уверенность в том, что переговоры начнутся до этого обвала, что ее "подстрахуют" союзники-покровители, и что Россию смогут убедить таковые переговоры начать. Вот для этого ВСУ и должны будут наступать…



Второй вариант ничьей - довести партию до "пата" – ситуации, при которой сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться, так как все ее фигуры и пешки, находящиеся на доске, лишены возможности сделать ход. Применительно к российско – украинскому фронту, это надежда Зеленского и его окружения на то, что их покровители - США ни при каких условиях не допустят разгрома Украины и, в течении 2025 года, конфликт начнет "интернационализироваться" - в него начнут постепенно втягиваться войска стран НАТО – сначала "карликов", типа Прибалтики, Бенилюкса, а за тем и более крупные – Франции, Польши, Британии, а так же объединенный ВПК НАТО и США выйдет на уровень поставок, покрывающих все потребности ВСУ. В этих условиях перспектива "бесконечной" войны или перевод ее в ракетно-ядерную вынудит Россию пойти на переговоры.



Для России, очевидно, не подходит ни тот ни другой финал. Для нас важен только такой разгром Украины, который позволит нам диктовать условия. А для этого нам необходимо постоянно наращивать силу и масштаб наших ударов и обрушить фронт в ближайшие месяцы… Источник - завтра

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