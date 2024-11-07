Победа Трампа: Нас ждут "качели" в мировой политике, - В.Журавлева&А.Арбатов

13:49 07.11.2024 7 ноября 2024



Замдиректора ИМЭМО им Е.М. Примакова Виктория Журавлева и академик Алексей Арбатов рассказали, какими будут для мира и США четыре года президентства Дональда Трампа



Выборная кампания в США завершилась. Она принесла кому-то желаемый, кому-то обратный результат. О том, что принесла эта кампания миру, наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с заместителем директора ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова Викторией Журавлевой и руководителем Центра международной безопасности ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова, академиком Алексеем Арбатовым.



Политическая карта США покрылась красным цветом!

Корр.: Мир облетела новость – Трамп вновь избран президентом США.



Журавлева: Самой важной новостью сегодняшнего дня является не только победа Трампа, но и победа республиканцев в Конгрессе. Трамп фактически получил 100-процентную компенсацию за 2020 год – он вернулся сам в Белый дом и обеспечил победу своей партии. Это не просто победа Трампа, это красная волна (имеется в виду красный цвет, означающий республиканскую партию, который превалирует на политической карте страны – ИФ). И Сенат уже республиканский, и Палата представителей тоже уходит к республиканцам. Таким образом, Трамп имеет полный карт-бланш в парламенте.



Корр.: Это карт-бланш наверху, но во время предвыборной кампании электорат был так сильно "подогрет", что доходило до психической агрессии сторонников одного кандидата на других.



Журавлева: Если мы посмотрим на ход всей предвыборной кампании, то к ее завершению страсти более-менее утихли. Вначале с двух сторон ожидали волнения, которые бы оспаривали результаты. А потом все стало тише, по крайней мере, Трамп стал вести себя намного спокойнее, а демократы, правда, еще продолжали, хотя и не так активно, выступать с некоторыми агрессивными выпадами.



Сейчас, как мне кажется, при таких убедительных результатах ожидать проявления агрессивного отрицания демократами победы республиканцев не стоит. Любые попытки демократов усомниться в результатах будут использоваться республиканцами и лично Трампом для создания негативного имиджа партии и ее руководства.



В то же время Трампу сейчас надо показать себя президентом всей страны, а не только президентом своих сторонников. Ясно, что такие результаты дают ему для этого основания. Он вполне может говорить, что его выбрал не только его электорат. Ему предстоит выбрать объединяющую линию поведения.



Корр.: Что принесет изменение политической ситуации для экономики страны?



Журавлева: Естественно, что Трамп, имея такую поддержку в Конгрессе, станет снижать налоги на корпорации, хотя он обещал вообще снизить налоги на всех. Но прежде всего он снизит налоги на корпорации, а дальше будет работать на поддержку американской промышленности, американской экономики. Это будет система протекционизма: повышение тарифов, пошлин, причем достанется крепко не только Китаю, но и Европейскому союзу. Собственно, Трамп не делал никакого секрета, что главной для него будет поддержка своего производителя. Это поддержка американской промышленности и, прежде всего, автомобилестроения, энергетики.



Корр.: Как все эти политические изменения повлияют на экономические отношения с Россией?



Журавлева: К сожалению, можно сказать, что у нас нет экономических отношений. У нас всегда был невысокий уровень торговли, а сейчас вообще снизился до минимума. То немногое, что оставалось, это поставки урана, но Байден принял закон об ограничении и о дальнейшем полном уходе от российского урана. Я не думаю, что Трамп это изменит, потому что в его интересах и дальше развивать американские разработки. Его целью будет сделать так, чтобы Соединенные Штаты всем необходимым себя обеспечивали сами. Здесь он найдет поддержку и у демократов.



Таким образом, скорее всего, Россия и в этом направлении потеряет то, что осталось. В санкционном давлении США уже ограничили российскую экономику по максимуму. За последние четыре года Россия загнана в такой "маленький уголок", из которого она не представляет для Америки никакой экономической угрозы и не является конкурентом, даже на энергетических рынках Соединенные Штаты за это время укрепились, и Трампу осталось только этим пользоваться. В экономическом плане, таким образом, я никаких изменений не ожидаю, тем более не ожидаю начала какого-то бума взаимодействия.



Я вообще думаю, что с точки зрения российско-американских отношений изменения могут быть только в одном: Трамп с поддержкой республиканцев в Конгрессе перестанет финансировать Украину. Без американской поддержки военный ресурс Украины гораздо меньше. Тогда возможно удастся перейти к каким-то переговорам.



Что будет с международными соглашениями

На вопрос: "Что ждать миру от нового президента США?" отвечает академик РАН руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова Алексей Арбатов.



Корр.: Трампа нельзя назвать новым президентом. Он фактически пришел в Белый Дом на второй срок. Вероятно, в своей деятельности он что-то позаимствует из первого, но, исходя из изменившихся условий, и, наверняка, привнесет что-то новое. Можно предположить - что?



Арбатов: В первые четыре года, т.е. в первый срок пребывания в Белом Доме, его подход к проблеме безопасности отличался тремя главными особенностями.



Во-первых, усиливался акцент на военную мощь как основу безопасности, причем это касалось и обычных вооружений, и ядерного оружия. Тогда Трамп ускорил большую программу ядерного перевооружения США. И с тех пор его сторонники все время выступали с новыми инициативами в этой области, критикуя администрацию Байдена за "умеренность". Так что многое из того рекомендованного ему "меню" он, наверное, теперь возьмет в работу.



Первое, что лежит на поверхности, – это возвращение ядерных крылатых ракет морского базирования на американский флот, которые были оттуда сняты в 2011 году, а Трамп в первый свой срок предлагал их вернуть, но Байден потом от этого отказался. Фактически, это очень быстрый способ нарастить ядерный арсенал, хотя для этого есть и другие способы.



Учитывая, что Трамп не хотел накануне прошлых выборов продлевать срок СНВ-3, я опасаюсь, что одним из его решений будет полная денонсация этого договора. Сейчас он подвешен: Россия, а вслед за ней и США, обязались его пока не нарушать, хотя и соблюдают его не в полной мере. Думаю, новые помощники посоветуют Трампу отказаться от такой формы, как "приостановка" участия в договоре. Надо решительно выходить, и все тут! Тем более, что это позволит США быстро и дешево удвоить свой стратегический ядерный потенциал – просто путем возврата боеголовок, авиабомб и других средств из хранилищ на баллистические ракеты и бомбардировщики.



И еще: он в свое время создал Военно-космические силы, и я думаю, что акцент на милитаризацию космоса, и на усиление потенциала кибервойны при Трампе тоже увеличится.



Трамп и мир: будет доламывать все, что не доломал в тот раз!

Второе: отношение к разоружению, прежде всего к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Трамп еще в свой первый срок угрожал выйти из него и возобновить испытания. Вполне вероятно, что сейчас он к этой идее вернется и денонсирует данный договор.



Далее, в свой первый срок он разрушил многосторонний договор с Ираном об ограничении иранской ядерной программы. В 2018 году он вышел из него, и с тех пор это соглашение разваливается. Иран возобновил программу, а теперь угрожает создать ядерное оружие. Я уверен, что Трамп не вернется к этому соглашению в каком-либо модифицированном виде, тем более, что он сам его денонсировал. Вместо этого будет вместе с Израилем угрожать самыми жесткими военными мерами в случае, если Иран, что-либо, предпримет в данном направлении.



Это еще не все: Трамп в 2019 вышел году из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Я думаю, что теперь вновь избранный президент может реализовать свою идею того времени и ускорить планы размещения новых ракет средней дальности и в Азии, и в Европе. В недавнем прошлом демократы не решились на это и лишь проводили учения с развертыванием таких ракет в Азии, а в Европе намечали их развертывание на 2026 год. Вероятно, Трамп это сделает гораздо скорее и в большем масштабе.



Наконец, в 2020 году Трамп денонсировал Договор по "открытому небу" и, конечно, о нем теперь и не вспомнит. Так что он, вероятно, будет доламывать все, что не успел сломать в тот раз.



Трамп и узлы противоречий

Наконец, третье - конфликты. В прошлом он обещал помириться со многими противниками и сделать какие-то важные демарши в части мирного урегулирования конфликтов. Обещал! Но за четыре года первого срока ни с кем не помирился, а еще больше рассорился.



И речь не только о России. США испортили отношения также с Китаем, Ираном, КНДР и даже со своими союзниками по НАТО. В последнем случае мы, конечно, ничуть не огорчились. Но тот опыт свидетельствует о мере дипломатического искусства этого политика, по сравнению, скажем, с такими известными республиканцами прошлого, как Эйзенхауэр, Никсон, Форд, Рейган, Буши – и старший, и младший.



Вместо этого, как и во время первого срока, со стороны Трампа теперь будет много риторики, разговоров о мире, о том, что надо просто "сесть за стол переговоров" и все решить по-доброму. Но риторикой такие вопросы не решаются. Нужно глубокое понимание причин конфликтов и искусство выработки взаимоприемлемых компромиссов. У Трампа ничего этого нет, и в его послужном списке нет ни одного случая, когда он реально понимал бы суть кризиса и имел реалистичный план его разрешения.



Возьмите, к примеру, украинский конфликт. Рецепт Трампа известен: пригрозить Москве, что он поставит Украине вооружения любой дальности, если Москва не сядет за стол переговоров. А Киеву пригрозить, что он ничего такого не получит, если Украина не сядет за стол переговоров. А если ни та, ни другая сторона не уступит, или кто-то будет выдвигать неприемлемые условия?



Любые дипломатические контакты закончатся провалом, если нет понимания того, как этот узел противоречий развязывать и как отходить от кровавого и разрушительного противостояния, которое длится уже третий год. А у Трампа нет никаких конкретных предложений. Он, как и раньше, полагает, что достаточно лично встретиться и по-свойски потолковать – и все наладится. Так он попытался в прошлом замириться с главой КНДР, взявшись за руки и переступив разделительную черту на Корейском полуострове. Что из этого вышло – общеизвестно.



По поводу Европы. Трамп, конечно, будет всемерно давить на Европу, чтобы она больше вкладывала средств в свою оборону и не сидела на шее у США. Это сможет снизить военную конфронтацию на континенте?



На Ближнем Востоке возобновится линия нажима на Иран, на полную поддержку Израиля во всем, что он делает в Палестине, Ливане и в отношении Йемена и Ирана, причем даже не исключая прямого военного участия США.



Вашингтон займет позицию жесткого противостояния с Китаем, которое Трамп пытался реализовать в свой первый срок без особого успеха. Поскольку ему с КНДР тогда ничего не удалось достичь, я думаю, что сейчас он отреагирует на новые повороты ситуации с Северной Кореей, особенно в связи с украинским кризисом, и начнет по полной программе оказывать на нее военное давление, в том числе и через размещение дополнительных вооруженных сил в Южной Корее и оказания ей большей военной помощи.



"Качели" в ядерной сфере

Администрация Байдена вела в этой области весьма осторожную и даже вялую политику – без крайностей, стараясь выдерживать некий умеренный курс. В отличие от нее Трамп будет раскачивать качели. От миротворческих заявлений и благих пожеланий до жесткого противостояния, и особенно, я хочу это подчеркнуть, в ядерной сфере. Администрация Байдена никогда напрямую не угрожала ядерным оружием. А Трамп в свое время громогласно угрожал. Сейчас он к этому вернется и будет практиковать курс прямого ядерного шантажа в отношении России, Китая, Ирана и КНДР. Исходя из своей простой прежней формулы: "моя красная кнопка больше, чем ваша".



Так что нам предстоят нелегкие времена. Допускаю, что на риторическом уровне он будет демонстрировать лояльное личное отношение к президенту Путину. Но что касается дел, то, как и в первые четыре года президентства, реальных компромиссных предложений вряд ли стоит ожидать. Тем более, что ситуация в наших отношениях стала гораздо хуже и намного сложнее, чем тогда.



Корр.: Нас ждет новый вариант холодной войны, только еще более жесткой?



Арбатов: Мы уже живем в новом варианте холодной войны по полной программе и находимся в шаге от горячей. Трамп, я думаю, будет играть на этих качелях. То есть будет обострять ситуацию, а потом делать какие-то миролюбивые жесты. А когда из этих жестов ничего не выйдет, он будет усугублять ситуацию еще больше.



Корр.: Вы сказали про ядерные испытания. Он собирается вернуть ядерные испытания?



Арбатов: Да, мне кажется, он демонстративно выйдет из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и возобновит взрывы в Неваде или там, где они найдут возможным это делать.



Корр.: Тогда я вернусь к предложению ряда наших политологов, которые предлагают сделать упреждающие демонстрационные, очень мощные ядерные испытания. То есть мы тогда с Трампом пойдем навстречу другу? И что это даст?



Арбатов: Помимо негативных политических, это повлечет и пагубные экологические последствия, которые несут собой ядерные испытания. Особенно, если их проводить на поверхности Земли, как некоторые наши политологи предлагают. Да еще огромной мощности - в 50 мегатонн... Мы уже в своей время взрывали такую бомбу.



Да, она напугала Запад, но вызвала противоположную реакцию, чем ожидал Н.С. Хрущев. Напомню, что в октябре 1961 года была испытана известная "Царь-бомба" в 60 мегатонн. США испугались и предприняли в ответ такие меры, которые потом нам дорого стоили. Во-первых, в том же году были размещены ракеты средней дальности в Турции, на которые Москва среагировала остро и в 1962 году разместила свои ракеты на Кубе, а Соединенные Штаты в ответ ввели морскую блокаду и фактически довели дело до грани прямого вооруженного конфликта, который моментально эскалировал бы к ядерной войне. Но слава богу, в последний момент от этой грани мы обоюдно отступили.



А в долгосрочном плане Соединенные Штаты предприняли беспрецедентный рывок наращивания стратегических ядерных вооружений - увеличили стратегические ракетные силы к 1968 году в 40 раз (!). И разместили 7 тыс. тактических ядерных вооружений в Европе.



Рывок назад – дорога в будущее

Корр.: То есть нам предстоит, как я понимаю, не с нашего согласия, а скорее вопреки, сделать рывок назад, повторяя все ужасы прошлого? И это вместо того, чтобы улучшить отношения? И что не менее важно, начало ядерных испытаний откроет дорогу другим странам к созданию такого оружия! Система "домино"?



Арбатов: Скорее всего, так и будет. Причем рухнет не только ДВЗЯИ, но и Договор о нераспространении ядерного оружия. Неядерные государства-члены договора окончательно решат, что только ядерное оружие может обеспечить их безопасность, и выйдут из обоих этих многосторонних соглашений, охватывающих сейчас подавляющее большинство стран мира. Через 10-20 лет будет не 9 ядерных государств, а пятнадцать-двадцать, в том числе очень недружественных России, не говоря уже о международных террористических организациях.



Корр.: Да, невеселые времена нас ждут, к сожалению. У нас надежда только на то, что встреча в верхах как-то поменяет... она же может быть?



Арбатов: Это опять-таки иллюзия: вот встретятся в верхах и все поменяется. Ну в Вене была встреча Хрущева и Кеннеди в 1960 году. Она не привела ни к какому согласию и прошла совершенно формально. А вслед за ней последовал берлинский кризис, а потом карибский кризис. Поэтому так же, как и общие заявления в пользу мира, встречи в верхах – это не панацея. Плохо, когда их нет, и лучше, когда они все-таки проводятся.



Но для того, чтобы они принесли позитивный эффект по существу, а не вызвали откат назад в еще большую враждебность, нужно, чтобы они были наполнены предметным содержанием. А просто символические встречи в верхах... Ну вот Трамп встречался с председателем с Ким Чен Ыном, и все сказали – вот это исторический поворот! Ну и кто сейчас помнит этот поворот, кто сейчас может сказать, что из него вышло? Да ничего не вышло.



Так что встречи в верхах, конечно, нужны, и хорошо, если и Россия, и США будут вести политику в этом направлении. Но встреча в верхах должна быть хорошо подготовлена для того, чтобы повернуть дело от конфронтации к смягчению напряженности и заключению серьезных практических договоренностей в политической, военной и экономической областях. Такого рода соглашения определяют судьбы мира и навсегда остаются в истории.



Увидим ли мы такие достижения в обозримом будущем – время покажет. Источник - Интерфакс

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