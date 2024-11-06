Курская дуга, 6 ноября: Через 3 месяца после вторжения Сырский понял, что совершил роковую ошибку, - Р.Маркуш

14:35 07.11.2024

Курская дуга, 6 ноября: Через 3 месяца после вторжения Сырский понял, что совершил роковую ошибку

После победы Трампа на выборах США Банковая решила перейти к плану "Б", то есть к глухой обороне

Радомир Маркуш



Сообщение нардепки Марьяны Безуглой, что Александр Сырский якобы готовится выводить войска из Курской области, стало самой обсуждаемой темой (после победы Трампа на выборах США) в укровермахте. К такому выводу она пришла на основе нескольких публикаций Сырского в социальных сетях, в которых он рассуждает о результатах вторжения в российский регион.



Истинная бандеровка с ехидцей дала понять всем вырусям, начиная от главреда "Цензор.нет" Бутусова и кончая главкомом Сырским, что для щирых украинцев они как были москалями, так и остались, несмотря на то, что предали свои исторические корни. "Может, Александр Станиславович, вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением", - написала Безуглая.



Украинская "телега" считает, что нардепка знала о плане "Б" на случай поражения демпартии США на выборах президента и, будучи домашней собачонкой главы ОП Ермака, начала готовить майданутую публику к драпу из русского приграничья. Дескать, во всем виноват засланный казачок Сырский, поэтому ставку нужно делать на длительную оборону и свертывание всех наступательных операций ВСУ.



Согласно инсайдерским раскладам, просроченный Зеля не спал всю ночь, и утром, когда стало окончательно ясно, что Харрис проиграла, он через Безуглую сделал вброс о выводе украинских войск из Курской области, чтобы оценить реакцию "хероев".



Типичный комментарий ВСУшников прозвучал примерно так: "Сильное и логичное решение, которое говорит о том, что генералы начали задумываться о жизни войсковых. Только зачем нужно было вообще туда заходить, ослабляя фронт под Донецком? В итоге имеем большие потери в технике и, что важнее, личном составе, не говоря уже о репутации. На „передке" уже нет недоумения. Здесь просто уже привыкли к ошибкам руководства".



Параллельно бандеровская верхушка разгоняет "северокорейский" нарратив, возможно, по инерции. В частности, министр обороны незалежной Рустем Умеров заявил в интервью южнокорейскому национальному телеканалу KBS 5 ноября, что украинские войска вступили в незначительные столкновения с северокорейскими войсками в Курской области.



По его словам, ВСУ будет сложно быстро подсчитать потери северокорейцев в ходе первых боев, потому что северокорейские солдаты смешались с российской армией и маскируются под солдат из Бурятии. Очевидно, что Зе-команда решила поставить на паузу "ввод войск КНДР на Украину".



В Сети появилась информация об уничтожении ракетным ударом на Сумщине (у населенного пункта Иволжанское) большой толпы укровояк Как ерничают "рассерженные киевляне", видимо, захисники бурно обсуждали "вывод из Курска" и "перемогу Трампа", а москали прервали этот диспут.



По данным "Военкоров Русской Весны", в личном составе потери у 36-й ОБрМП оказались очень существенные. По предварительным данным, уничтожено более сотни "хероев", а также много вооружения, включая БМП и САУ.



Что касается ситуации в зоне вторжения, то наши и западные обзорщики не сообщали о каких-то существенных изменениях ЛБС. Бои по-прежнему носят встречный характер, где больше, а где меньше. Согласно оперативке нашего Минобороны (по состоянию на 6 ноября), за сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП "Bradley" производства США, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей.



Из интересного, на чем следует заострить внимание, - это сообщение о попытках ВСУшников затеряться среди наших солдат под видом "своих". Так, в районе населенного пункта Любимовка Курской области "северяне" нашли тела девяти оккупантов, ликвидированных в ходе боя, причем один из "двухсотых" был одет в форму российской армии, но с украинским шевроном. Не исключено, что этот убитый планировал ввести в заблуждение русских солдат, а затем переодеться в гражданскую одежду и покинуть зону конфликта.



Идея оказалась так себе, судя по результату. Куда надежнее просто сложить оружие и сдаться. Согласно сведениям "Северного ветра", так мудро поступили 414 укровояк и спасли себе жизнь. Все они говорят при первом допросе одно и то же, что "меня отловил ТЦК", хотя у каждого "было множество вариантов избежать отправки на фронт на разных этапах его службы, но они прошли этот путь до конца… Кто-то до конца своей жизни, а этим повезло, это всего лишь конец их мучений в ВСУ".



Между тем они оказались в числе тех, кто пришел на нашу землю как убийца и палач. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Курской области Владимира Фирсова, "в результате масштабных атак с применением ракет и БПЛА погибли около 100 мирных жителей региона, были ранены более 350 граждан. Свыше 120 тыс. жителей приграничных районов, среди которых около 65% составляют пенсионеры и предпенсионеры, были эвакуированы".



Впрочем, это предварительные оценки, после освобождения Курского приграничья будет проведены расследования всех фактов гибели россиян с целью выявления военных преступников.