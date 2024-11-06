Организация тюркских государств сменила флаг, вслед за флагом Кыргызстана

14:53 07.11.2024

Новый флаг Организации тюркских государств принят на 11-м саммите глав государств ОТГ в Бишкеке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на СМИ.



Согласно информации, флаг Организации тюркских государств изменился следующим образом (сверху - прежний, снизу - новый):



По данным телеграм-канала "Новости Турции", новый флаг организации был утвержден лидерами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана: Ильхамом Алиевым, Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Шавкатом Мирзиеевым.



"В ходе заседания Совета глав тюркских государств было принято решение об утверждении флага Организации тюркских государств, символизирующего общие ценности, единство и общую культурную идентичность тюркского мира. Флаг, дизайн которого включает восьмиугольник, полумесяц со звездой и солнце с равномерно расходящимися лучами на бирюзовом фоне, стал официальным символом организации. Бирюзовый цвет флага, традиционно ассоциирующийся с тюркской культурой, символизирует ясное небо, мир и процветание, отражая историческое и культурное единство тюркских народов", - отмечается в сообщении.



Вместе с тем в Report поясняют, что восьмиугольник представляет многовековую тюркскую государственность, символизируя знак утверждения республики, стабильности, взаимосвязанности и силы, проистекающей из общего тюркского культурного наследия.



"В тюркских и исламских традициях восьмиугольник является символом руководства и мудрости. Солнце с его равномерно расходящимися сорока прямыми лучами символизирует свет, открытость и жизненную силу. Лучи представляют собой общие ценности и общее видение, которые освещают путь тюркскому миру, направляя его к более светлому и процветающему будущему. Полумесяц и звезда, известный во всем тюркском мире символ, символизирует тюркскую государственность, рост, устремленность в будущее и прогресс. Эти элементы отражают динамичный и устремленный в будущее дух организации, основанный на богатой общей истории тюркских государств", - указывается в информации.



Напомним, что впервые флаг Организации тюркских государств был принят в 2012 году.



