Сделал Америку снова: благодаря чему Трамп победил на выборах в США

15:30 07.11.2024 Мир отреагировал на триумф республиканца неоднозначно - чего ждать от его второго президентского срока



Леонид Самуна



Дональд Трамп, боровшийся за кресло президента США от республиканцев, по предварительным данным, набирает 277 голосов выборщиков - это более 72 млн голосов избирателей. После первых подсчетов миллиардер уже успел пообещать вернуть Америке "былое величие". Для граждан действительно важно, насколько лучше или хуже они станут жить в экономическом или социальном плане при Трампе. А весь остальной мир затаился в ожидании первых действий нового шефа Белого дома на международной арене. При этом если в ЕС обеспокоены возможностью новой торговой войны со Штатами, в РФ и КНР рассчитывают на более прагматичную политику Вашингтона, которая, возможно, могла бы поспособствовать разрешению украинского кризиса.



Трамп побеждает на выборах в США



Дональд Трамп выиграл президентскую гонку - он станет 47-м главой Соединенных Штатов. Официально миллиардер объявил о своей победе на встрече со сторонниками во Флориде после того, как стало известно о том, что он набрал 277 голосов выборщиков (необходимый порог для победы - 270). Ближе к вечеру по московскому времени Трамп увеличил отрыв, получив 292 голоса. Решающим фактором, который вернет "красных" в Белый дом, стало то, что Трамп смог победить в таких колеблющихся штатах, как Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания и Висконсин.



Первое, что он пообещал после в этот день, - это вернуть Америке "былое величие". При этом он не забыл напомнить о покушении на его жизнь в июле нынешнего года. "Бог пощадил мою жизнь не просто так. И эта причина заключалась в том, чтобы спасти нашу страну и вернуть Америке величие. И теперь мы вместе будем выполнять эту миссию", - заявил он.



Уже в январе, когда состоится инаугурация, Трамп и его команда получат возможность доказать, что за подобными весьма эмоциональными словами есть просчитанная программа и четкие цели. Пока что в выступлениях Трампа больше лозунгов, чем конкретики. Однако говорить о том, что у Камалы Харрис была более подготовленная стратегия, точно не приходится. Результаты не только президентских выборов, но и других уровней гонки продемонстрировали, что "красные" имеют сейчас более сильные позиции внутри страны, а граждане устали от демократов.



Республиканцы по итогам выборов обеспечили себе контроль не только в Белом доме, но и в сенате - верхней палате конгресса США. В этом году на голосование было выставлено 33 мандата (всего в нем 100 мест). До нынешних выборов в сенате было 47 демократов и четыре независимых сенатора, которые объединялись с партией, что давало "синим" 51 мандат. Демократам нужно было удержать все места, чтобы остаться у власти. Однако республиканцы, у которых ранее было 49 мест, вернули себе сенат, получив три дополнительных места.



На выборах в этом году также избирали всю палату представителей, которую представляют 435 конгрессменов. На момент выборов преимущество уже было на стороне Республиканской партии - 220 человек. Согласно промежуточным итогам, республиканцы сохраняют большинство в нижней палате конгресса. 198 мест уже отошли "красным", 180 мест пока что за "синими". Не определены еще 57 конгрессменов. Более того, восемь из 11 избираемых на этом голосовании губернаторов - республиканцы. Таким образом, можно констатировать полный провал Демократической партии. Лидерство во всех ветвях власти позволит республиканцам принимать более самостоятельные решения. Это также расширит возможности президента. Именно этого был лишен Трамп, когда пришел к власти в 2016 году.



С другой стороны, его работа наверняка будет осложнена судебными делами. В конце марта суд присяжных признал Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization с целью скрыть выплаты порноактрисе. Но приговор так и не был вынесен. Специальное заседание суда состоится только 26 ноября. Победа на выборах не дает право Трампу помиловать самого себя, так как подобная опция доступна только в случае совершения преступления на федеральном уровне. Экс-президент же был обвинен на уровне штата Нью-Йорк. Впрочем, он может быть помилован губернатором, но сейчас Нью-Йорк контролируют демократы.



Примечательно, что Харрис сразу после того, как стало известно о победе Трампа, не стала признавать поражение. При этом в СМИ начали писать о "трауре" в штабе Демократической партии. И это неудивительно, учитывая тот факт, что, после того как она в президентской гонке сменила Джо Байдена, цифры "синих" значительно улучшились и в определенный момент именно Харрис считалась фаворитом. Однако через несколько часов она все же поздравила Трампа с победой, сообщили СМИ.



Сами американцы в целом отмечают высокую явку на выборах, хотя точных цифр пока нет. Голосование прошло в довольно спокойной атмосфере без серьезных инцидентов, к которым заблаговременно готовились силовики.



- Явка была очень высокой. Это хорошая новость. Я из Теннесси и проголосовал досрочно. Когда я голосовал, там была очень большая очередь. Моя жена голосовала в день выборов, и там не было никаких очередей. У нас республиканский штат, здесь сюрпризов и не должно было быть. Все зависело от колеблющихся штатов, - рассказал "Известиям" американский юрист по международному праву Клайн Престон.



- Я проголосовал еще на прошлой неделе. Интересное было досрочное голосование во Флориде, где я живу. В последние две недели наблюдалось гораздо больше активности, чем в день выборов. 5 ноября все казалось обычным. Но я знаю и другие регионы США, где наблюдалась высокая явка. Сейчас Флорида - это в основном республиканский штат, - добавил в беседе с "Известиями" экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.



Независимый кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре, в свою очередь, заявила о фальсификациях на всеобщих выборах.



- Согласно моему собственному опыту как независимого кандидата, я точно могу сказать, что имеют место быть массовые фальсификации. Мне кажется невозможным, что в таком штате, как Мичиган, с 10% неопределившихся избирателей, происходят такие вещи, как полпроцента у независимых кандидатов. Это просто смешно. Статистически невозможно, что голоса в мою пользу равны 0,5%. И так было всю ночь подсчета. Однако это неудивительно для штата Нью-Йорк. Я уже сталкивалась с массовыми нарушениями, - заявила в беседе с "Известиями" Диана Саре.



Международная реакция на выборы



Мир уже отреагировал на предварительные итоги президентских выборов в США. Президент Сальвадора Найиб Букеле первым поздравил Трампа. Именно Букеле, который придерживается правых взглядов, считается одним из основных союзников Трампа в Латинской Америке (наравне с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который, к слову, тоже оказался среди первых, кто положительно отреагировал на результаты выборов).



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал победу Трампа его "историческим возвращением" в Белый дом. У Нетаньяху сложились весьма непростые отношения с Байденом и демократами в целом, поэтому приход республиканцев может сыграть ему на руку. Израиль наверняка рассчитывает, что при Дональде Трампе еврейское государство сможет заручиться большей поддержкой со стороны Штатов. Разумеется, в стороне не остался и Лондон - основной союзник Вашингтона на международной арене: премьер-министр Великобритании Кир Стармер направил поздравление будущему американскому президенту.



Поздравили Трампа и другие европейские лидеры. Но если в случае, например, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном можно говорить о некой искренности (из-за схожести политических позиций), то многие представители ЕС и отдельных европейских государств сейчас наверняка испытывают легкую нервозность в ожидании первых шагов республиканца в качестве президента. 5 ноября стало известно, что лидеры Евросоюза проведут экстренную дискуссию на саммите в Будапеште 7–8 ноября о дальнейших действиях ЕС после победы республиканца. Ожидается, что главными темами станут риски новой торговой войны между ЕС и США и снижения поддержки Киева со стороны Вашингтона. Говоря о сокращении помощи Украине, стоит отметить, что Владимир Зеленский в своем поздравлении выразил надежду на приближение "справедливого мира" в его стране. Впрочем, Зеленский наверняка надеялся на победу Харрис, которая бы продолжила линию Байдена по украинскому кризису. В случае же с Трампом есть риски того, что Вашингтон как минимум снизит финансирование Киева.



В МИД Китая заявили, что Пекин намерен продолжать выстраивать взаимоотношения с США на основе принципов взаимного уважения. Там отметили, что политика КНР по отношению к Штатам последовательна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о намерениях Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США.



"Россия будет работать с новой администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", - говорится в заявлении российского МИДа.



Что ожидать от президентства Дональда Трампа



Сейчас мировую общественность в первую очередь интересует будущий курс нового президента Соединенных Штатов. Если в случае победы Камалы Харрис многие аналитики склонялись к тому, что она просто продолжит линию действующего лидера Джо Байдена, то с республиканцем все обстоит иначе. Во многом это связано с предвыборными заявлениями и обещаниями Трампа, в которых был сделан акцент на внешнюю политику США. При этом во время кампании он регулярно говорил о провалах демократов в годы правления Байдена.



Так, Трамп неоднократно заявлял о том, что власть демократов привела к текущим конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке и что в случае его переизбрания в 2020 году ничего подобного бы не случилось. Также он говорил об урегулировании украинского конфликта в течение 24 часов в случае переизбрания. Советники будущего президента США сообщали о некоем специальном плане Трампа, который будет заключаться в ультиматумах для Москвы и Киева.



- Победа Трампа означает улучшение экономики Соединенных Штатов. Лучшая внешняя политика, меньше войн, больше стабильности и, я думаю, конец или, по крайней мере, путь к окончанию украинского кризиса. Я думаю, есть шанс, что Трамп начнет переговоры. Частично должен быть результат, не за один день, как он говорит, но я думаю, что по крайней мере путь будет проложен. Возможно, он также займется израильско-палестинским конфликтом. По крайней мере, попытается. Трамп - прагматик и деловой человек. Он будет рационально подходить к внешней политике, - считает Клайн Престон.



Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что урегулировать конфликт на Украине за ночь невозможно. Но при этом он отметил возможности Вашингтона поспособствовать ускорению его завершения.



- Я думаю, что победа Трампа даст надежду, перспективу на переговоры по урегулированию конфликтов. Трамп будет менее склонен к военным действиям. Однако попытка представить Россию в качестве злодея не закончена. Она будет продолжаться. Хотя я верю, что Трамп не настолько наивен, как в 2016 году и в 2020-м. Он тогда еще не оценил то количество диверсий, которые были совершены против него. Я думаю, что мы станем свидетелями того, что Трамп будет гораздо более подготовлен к борьбе с "глубинным государством", чем в 2016 году, - рассуждает Ларри Джонсон.



Напомним, что одним из предвыборных обещаний Трампа 2016 года было смягчение отношений Москвы и Вашингтона. Он неоднократно подчеркивал, что не хочет враждовать с РФ, а по итогам встречи с Владимиром Путиным на саммите Россия – США в Хельсинки в 2018 году и вовсе заявил, что стороны начали двигаться в правильном направлении, а также положительно оценил ту встречу.



Но несмотря на положительные моменты, именно при Трампе на Россию было наложено рекордное количество санкций (до СВО). Более того, Вашингтон уже тогда поставлял вооружение Украине. Многие аналитики и средства массовой информации связали этот внешнеполитический курс с внутренними ограничениями президентских полномочий. В период своего первого срока Трампу попросту не позволяли принимать единоличные решения, а выбор окружения, как, например, его экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, не сулил ничего хорошего российско-американским отношениям. В этот раз ожидается, что он серьезнее отнесется к выбору приближенных. Об этом уже говорит назначение Джей Ди Вэнса, во многом его единомышленника, вице-президентом. Именно Вэнс подчеркнул, что, несмотря на большие разногласия Кремля и Белого дома, Россию не стоит воспринимать как врага, так как для этого нет никаких оснований.



По словам Дианы Саре, Трамп и его соратники в целом довольно четко высказывались по поводу ситуации между РФ и Украиной - Киев не победит и финансирование этого конфликта должно быть прекращено.



В любом случае избранный президент приступит к исполнению своих обязанностей после инаугурации и принятия присяги 20 января 2025 года. Она будет проходить на территории Капитолия. Источник - Известия

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