Теряя людей и "Абрамсы", украинцы все валят на "орды Ким Чен Ына"

15:41 07.11.2024

Forbes: ВСУ ведут бессмысленные бои за ненужные деревни



Константин Ольшанский



The New York Times сообщил о первом боестолкновении с участием северокорейских военных в Курской области. Правда, как всегда, никаких объективных подтверждений этому нет: американское издание ссылается на высокопоставленные источники в военной разведке в Вашингтоне и Киеве.



По информации The New York Times, в операции участвовали северокорейские военные, которые должны были отыскать уязвимость в украинской обороне в районе Русской Конопельки или близлежащих населенных пунктов. Северокорейцы действовали совместно с российской 810-й отдельной бригадой морской пехоты.



Американские чиновники сообщили, будто бы северокорейские солдаты понесли потери, однако опять-таки никакой объективной информации о потерях с обеих сторон нет. Основная часть северокорейских войск, отправленных в Россию, пока не принимала участия в боевых действиях, но ожидается, что они могут вступить в бой в ближайшие дни, заявили американские шпионы.



The New York Times, пишет, что якобы северокорейские военные были разделены на два основных вида соединений: штурмовые и соединения поддержки, которые отвечают за организацию обороны территории, отбитой у бандеровских оккупантов.



После первых сообщений о боестолкновении министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, будто украинские солдаты вступили в бой с военными КНДР. Он описал столкновение как небольшое и не предоставил дополнительных подробностей.



Владимир Зеленский не преминул припомнить про боестолкновение в своем вечернем обращении, заявив, будто "первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире". И снова Зеленский призвал украинских хозяев оказать военную поддержку Украине.



Ранее Forbes со ссылкой на южнокорейскую разведку писал про северокорейский спецназ может усилить российскую группировку в Курской области на восточном фланге. На западном фланге украинского "выступа" Российской армии удалось продвинуться больше всего, отбросив боевиков Зеленского на 20 км от первоначально занятых в августе позиций (по подсчетам OSINT-аналитиков американского Института изучения войны, ISW).



Самое серьезное вклинение произошло между Леонидово и Кругленьким, где в ближайшее время удастся отсечь большую украинскую группировку западнее Николаевки и Кругленького. На восточном фланге российская армия пока продвинулась на меньшее расстояние (в среднем на 3−5 км, по подсчетам того же ISW).



Вдоль восточного фланга именно 810-я бригада морской пехоты отвечает за основную контратаку.



Влиятельный арабский телеканал AL24 News писал, что 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота активно участвует в вытеснении оккупантов из Курской области. Морпехи несколько раз устраивали засады на украинские бандформирования и громили движущиеся колонны бронетехники.



- Российские разведчики сумели вскрыть украинские пулеметные позиции, предположительно расположенные в одном из многочисленных оборонительных сооружений, которые ВСУ захватили в августе, - описывает Forbes одно из боестолкновений.



ISW пишет, что КНДР стремится к тому, чтобы ее войска приобрели максимальный боевой и военно-технологический опыт. Несмотря на интенсивные столкновения в Курской области, на линии фронта не произошло значительных изменений, что связано с ухудшением погодных условий из-за наступления осенней распутицы.



Российские войска наносят удары по украинским позициям, в частности, в восточной части Мартыновки, расположенной к северо-востоку от Суджи. Также сообщалось о контратаках со стороны украинских войск в тех же районах, а также к северо-западу от Суджи.



Российские войска с начала ноября смогли продвинуться к западу от основного украинского выступа. Несмотря на активные действия в ряде районов, ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе (к западу от основного украинского выступа) в последние дни, пишет ISW. Подразделения 106-й российской воздушно-десантной дивизии продолжают действовать в районе Нового Пути.



ISW пишет также, что на фоне сообщений о появлении северокорейского спецназа ВСУ перебрасывают свежие силы со стороны Сумской области для возможных контратак. В частности, в районе Нового Пути американские аналитики зафиксировали натовскую бронетехнику, в том числе БМП Bradley и танки Abrams.



Бои здесь ведет элитная 47-я механизированная бригада ВСУ - единственная, у которой есть натовские танки и БМП. И их попытку прорваться к приграничной деревне, не имеющей никакого тактического значения, Forbes называет "бессмысленной".