Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться, - В.Скачко

16:17 07.11.2024 Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться



Владимир Скачко

автор издания Украина.ру

06.11.2024



А поутру они проснулись. Даже те, кто бодрствовал всю ночь, ожидая данных из разных штатов, а теперь бросились поздравлять друг друга: "Трамп наш! Трамп наш!" А в это время с треском захлопнулась дверь последнего избирательного участка



Наш Владимир Высоцкий по похожему случаю как-то спел:

…Началися его подвиги напрасные,

С баб-ягами никчемушная борьба, -

Тоже ведь она по-своему несчастная -

Эта самая лесная голытьба...



И даже конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая, как известно, "трампее, чем сам Трамп", и в поздравлениях расстаралась одной из первых, это тоже поняла. Она уже заявила, что победа Трампа станет только началом.



"…На самом деле это значит, что пришло время приступить к работе. Если он выиграет сегодня, то начнется самое опасное время в нашей истории. Мы думали, что опасное время было последние четыре года. Это не так. Если президент Трамп вернется в Белый дом, то, по моему мнению, будет что-то, через что мы еще никогда не проходили", - сказала Марджори. А тут, как известно из "Места встречи изменить нельзя", бабу не проведешь, она сердцем видит…



Сам предварительно-новоявленный победитель Трамп в ночь на 6 ноября, выступая в Мар-а-Лаго, где расположено его имение, тоже уже заявил, что, в отличие от других американских лидеров, не развяжет ни одной войны, а, наоборот, завершит все ранее начатые. "На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", - сказал он.



Однако есть несколько но, от которых не удастся ни отвертеться, ни проигнорировать. Потому что направления шире и вернее любых конкретных дорог и путей, а главные всеобразующие и жизнеутверждающие принципы тверже и постояннее любых сиюминутных или конъюнктурных программ и даже доктрин.



Последние лет сто США жили, как под благоприобретенным навязчивым и направляющим наркоориентиром, который провозглашал, что США - главная страна в мире. Да даже с самого начала своего существования США исходили из того, что они главные по ту сторону Атлантики. Их доктрина Монро даже как бы запрещала всем остальным на планете шариться в двух Америках - Северной и Южной, которые США отвели себе в управление, разграбление и дерибан.



С началом ХХ века, когда США обросли мышцами и мощью, они зажили по принципу изничтожения любого, кто даже чисто потенциально мог стать таким могущественным, что мог бы - тоже потенциально - угрожать могуществу США. Любому. США верность этому принципу утвердили участием в двух мировых войнах и в последующей холодной, которая местами кровянила и дробила чужие кости и государства, как настоящая горячая, и даже похлеще.



И что вы думаете, что со сменой президента в Вашингтоне США откажутся от своего принципа, что они - единственный гегемон на планете? Нет, нет и еще раз нет! Это главный направляющий консенсус, который существует в США. Двухпалатный, двухпартийный, если хотите, одобренный всеми частями так называемого "глубинного государства".



И той частью "дип стейт", которая отстаивает изоляционизм и отдает приоритетное значение внутреннему развитию. Типа Трампа, который снова хочет сделать Америку великой и начинать хочет с внутреннего восстановления мощи американского государства.



И так называемым либеральным и прочим глобалистам, которые хотят перестроить весь мир на американский манер. Эти тоже нужны "потужные" (то есть мощные) США, чтобы ими, как кистенем и дубинкой, принуждать всех жить по-американски в рамках Pax Americana. А кто не согласен - тех по башке с авианосца. А чтобы авианосцы всегда были на ходу, нужны сильные США. То есть гегемон, лидер свободного мира, град на холме, пример для подражания и прочая пропагандистски-увлекательная словесная лабудень, коей пичкают наивных и безропотных.



Безапелляционно и беспредельно гегемонствующие США, которым никто ничего не может противопоставить, а потому молча подчиняется, - вот первейший и главный консенсус, к которому, похоже, раз и навсегда пришли американские элиты и дальше пребывают под его влиянием. "Америка превыше всего!" - вот альфа и омега американской политики и политиков, вне зависимости от партийности, цвета кожи, расы и того, что было отрезано или пришито в погоне за толерантностью, ЛГБТ-верностью человеческим ценностям и политической корректностью извращенцев всех мастей.



И это определяет еще три консенсуса, которые, увы, непосредственно связаны с первым и непосредственно влияют на обещания Трампа не вести войны и искать не врагов, а как бы друзей. Ну, не друзей, так партнеров, деловых и политических.



Эти консенсусы касаются главного вопроса - войны и мира. И тоже достигнуты политиками в двух главных и противоборствующих элитных лагерях. И между собой они различаются разве что очередностью - что за чем или перед чем делать. Другими словами, кого первого нагибать за нежелание подчиняться США или пытаться составлять им конкуренцию в борьбе за мировой господство.



Кто бы и когда ни победил в президентской гонке - Трамп или Харрис сейчас, вице-президент и, скорее всего, будущий президент-республиканец Джей Ди Вэнс или новый претендент демократов на роль хозяина Белого дома через четыре года - они одинаково будут придерживаться этих консенсусов. И на них опираться, избирая врагов Америки, которых им нужно кончить.



И первый такой консенсус, увы, касается России. Она уже провозглашена среди первых врагов Америки и потому должна быть уничтожена. По-любому. Сейчас или через время. В мирной конкурентной войне или на поле боя ей должно быть нанесено "стратегическое поражение". И потому, что она обладает сравнимым с американским ядерным потенциалом. И потому, что она - кладовая мира, в которой полно нужного США сырья и природных ископаемых. И - это главное! - она сегодня возглавила борьбу против монополярного мира с американским гегемонизмом во главе за многополярный мир.



Такая страна не должна путать планы США. Все, точка, которую ставят все американские политики.



Консенсус № 2 - это борьба на уничтожение Китая. Потому что он - мастерская мира, который может уже с потрохами купить США, составляет им главную экономическую и финансовую конкуренцию, а скоро подберется и с военной стороны. Да что там! Китай в союзе и партнерстве с Россией уже мощнее США по всем параметрам, включая ядерную составляющую.



Плюс вдвоем с Москвой Пекин замутил БРИКС как прообраз не только нового мироустройства, но и новых принципов планетарного сожительства, где нет места одному гегемону. Значит, такая страна должна быть утоплена в кока-коле или затоптана копытами ковбоев со все тех же авианосцев. Желательно вместе с Россией. Или по очереди, а очередность установят время и способности с учетом возможностей США.



И, наконец, третий консенсус - Иран на Ближнем Востоке, где у США есть приоритетный партнер и тоже консенсусно договоренный "друг и брат" Израиль. Израилю - все плюс полная безнаказанность за любые действия. И Ирану - смерть и "стратегическое поражение" за то, что мешает американским планам в регионе и даже своим примером подбивает на непокорность и фронду другие местные страны.



А там - кладовая энергоносителей, которыми США хотят владеть желательно безраздельно. Или хотя бы под своим контролем.



Но не получается: Иран бузит, Саудовская Аравия, а за ней другие страны Персидского залива демонстрируют излишнюю самостоятельность, а какие-то йеменские хуситы в сандалиях вообще готовы потопить авианосцы США и срывают всю западную торговлю в регионе.



Вот так вот: гегемонизм США - прежде всего и враги в лице России, Китая и Ирана - это четыре главных консенсуса, которые, повторяю и настаиваю на этом, и будут определять политику США в ближайшие годы. Кто бы ни пришел в Белый дом, он вынужден будет плясать от этих печек, как говорится.



И именно это обстоятельство слегка обесценивает и подтачивает обещания Трампа. В том числе и обещания о мире немедленно. Равно как точно так же было бы и с Камалой Харрис, которая, правда, в силу собственного мусорного ай-кью могла бы и не понять происходящего. Но даже это неважно.



Это же обстоятельство продиктовало и поведение руководителя украинских неонацистов Владимира Зеленского, избранных США в качестве главной ударной силы против России.



Зеленскому, который все время топил против Трампа и за Харрис, понятно, что он может быть нужен и Трампу. Для войны.



И хотя украинские ТГ-каналы сообщают, что на Банковой стоит "гробовая тишина", а сам Зеленский "не спал всю ночь и находится в ужасном настроении", он ничтоже сумняшеся уже спешит поздравить Трампа. "Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир на Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство Украины и США и план победы", - написал он так, как будто ничего и не произошло.



Он уверен, что по-любому и Трампа консенсусы в США заставят давать ему оружие. Если он сохранится, конечно. Поэтому его главная задача - сохраниться. В седле или возле толчка, но президентского. Это главное.



И в России к победе Трампа подошли фундаментально. Совет Федерации ратифицировал договор с КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. То есть документ, который закладывает фундамент партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения.



А рядом и Китай, он, если что, тоже подтянется. Потому что, как говорят во многих странах БРИКС, доверять доверяй, но верблюда привязывай. И порох держи сухим...



От чего еще зависит политика президента США - в статье Выборы президента - полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США Источник - Ukraina.ru

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