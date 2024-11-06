 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.11.2024
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Среда, 06.11.2024
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Хватит тянуть волыну. Украину надо дожимать сейчас и срочно, - "Царьград"
17:42 07.11.2024

СОГЛАСИТЬСЯ НА ПЛАН ТРАМПА - "БЕЗУМИЕ". АМЕРИКАНИСТ ПОСОВЕТОВАЛ "ДОЖИМАТЬ" УКРАИНУ СЕЙЧАС
Журналист-международник, обозреватель Царьграда Сергей Латышев считает, что согласиться на план Трампа будет "безумием". Он посоветовал "дожимать" Украину сейчас. Тем более, что возможность есть.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) расписала новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной. Журналисты пишут, что этот план обсуждают в переходной администрации Дональда Трампа. План включает два ключевых пункта.

Первый пункт предполагает "заморозку" конфликта на линии боестолкновения с созданием демилитаризованной зоны на всей протяженности фронта. Второй пункт плана заключается в отказе Украины от вступления в НАТО как минимум на 20 лет. В обмен на это Соединенные Штаты продолжат поставлять Киеву оружие и военную технику.

Понятно, что это не официально представленный план, а возможный сценарий. Но даже он вызвал бурное обсуждение.

Журналист-международник, обозреватель Царьграда Сергей Латышев заявил, что этот план для России совершенно неприемлемый:

Он сохраняет за Украиной роль пистолета, приставленного к виску России, который обязательно выстрелит при первом же удобном случае. Этот план оставляет за пределами России города Запорожье и Херсон, которые являются столицами двух новых регионов, вводит натовские контингенты в демилитаризованную зону, предусматривает в довольно скором будущем официальное членство Украины в НАТО (неофициально она уже там) и ее накачку оружием для будущей войны с Россией.

Было бы безумием на такое соглашаться. Украину надо дожимать, особенно сейчас, когда она выдохлась, когда США дистанцируются.

Латышев также отметил такую деталь: по сути, Трампу сейчас придется выбирать. Или он будет Америку возрождать, что он, собственно, и обещал. Или он будет продолжать давать сотни миллиардов долларов Киеву. По сути, этот план, представленный WSJ, больше похож на приглашение к торгу. Что неудивительно, учитывая, что Трамп - бизнесмен.

Поэтому к публикации WSJ надо относиться спокойно - это только начало, таких еще много будет, и чем больше их будет, тем лучшие условия перемирия будут в них прописаны,

- подытожил Латышев.

Константин Булавицкий, политолог, член Экспертного клуба "Дигория" придерживается схожего мнения. В беседе с Царьградом он объяснил, что публикация подобных сценариев - это, так сказать, для "прощупывания почвы".

Публикуя такие данные, представители США явно пытаются прощупать почву, чтобы оценить, как воспримут предложенные условия, чтобы от реакции отстраивать дальнейшую стратегию. Это не официальное заявление и, конечно, не конечный план. Однако сам факт появления таких "планов" говорит о стремлении в Вашингтоне заморозить конфликт, а не прекратить его, сохраняя постоянное напряжение на рубежах России.

Предложенные пункты - прекращение боевых действий на текущей линии соприкосновения и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет - не несут в себе решения проблемы. Двадцатилетний срок легко обойти, и после его окончания Украина может снова вернуться к вопросу вступления в НАТО. Это лишь временная мера.

Такой сценарий нельзя назвать компромиссом, так как он выгоден только США и не затрагивает ключевых интересов России,

- добавил Булавицкий.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730990520


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