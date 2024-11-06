Бандеровцам светит "Кураховский котел" вместимостью в тысячи "захисников", - СП

18:57 07.11.2024

Бандеровцам светит "Кураховский котел" вместимостью в тысячи "захисников"

Маркус Рейснер: Остановить неумолимое российское наступление на Донбассе украинцам уже нечем и некем

Константин Ольшанский



Потрепанная 79-я воздушно-десантная бригада ВСУ едва удерживает оборону в селе Ильинка, в 12 километрах к югу от недавно освобожденного Селидово. Когда Ильинка падет, то вскоре падет и Курахово, пишет военный эксперт американского журнала Forbes Дэвид Экс.



А когда Курахово падет, российские войска смогут взять полдюжины украинских бригад в котел на юге Донбасса. Захват в котел (или "мешок", по выражению украинского журналиста Станислава Асеева) - это классическая тактика ведения боевых действий, которую российская армия на Украине использовала с разрушительным для ВСУ эффектом в последние месяцы.



- Русские продолжают успешно использовать тактику "мешка", обходя наши позиции с трех сторон и оставляя только узкое "горло" для отступления, - говорит Асеев в интервью Forbes. - В результате даже в боеспособных подразделениях часто начинается паника, что приводит к отводу войск.



Когда украинцы потеряют юг ДНР, у них не останется иного выбора, кроме как отчаянно обороняться в Покровске, городе-крепости в 27 километрах к северу от Курахово. Несколько оппозиционных Владимиру Зеленскому военных экспертов в интервью телеканалу Espreso TV утверждают: когда ВСУ потеряют Покровск, вся их линия обороны на востоке Украины может рухнуть. Освобождение Покровска может произойти в течение месяца или даже раньше, в зависимости от ресурсов, которые будут задействованы российскими войсками.



Почти треть всех боевых столкновений происходит именно в районе Курахово. Один из возможных сценариев - перерезать дорогу Покровск - Павлоград, идущую из ДНР в восточную часть Днепропетровской области. Это вынудит ВСУ отступить из этого района.



Также фиксируются попытки российских войск продвинуться с юга на север со стороны Константиновки, Елизаветовки и Катериновки. Это также может привести к изоляции Курахово и окружению украинских войск. В случае прорыва будет окружена огромная территория, и отступление частей ВСУ станет вопросом дней или даже часов, уверены военные эксперты.



Ставки на Донбассе сейчас огромны, пишет Дэвид Экс. Украинские генералы пытались отвлечь российские войска от наступления на Донбассе, швырнув в Курскую область самые элитные подразделения ВСУ, оснащенные лучшей иностранной техникой.



- Вторжение стало лишь тактическим достижением для украинских войск, но его стратегические последствия неясны, - пишет Дэвид Экс. - Если Украина пыталась отвлечь значительные силы России на Курск, чтобы ослабить российские войска на востоке Украины, то ей это не удалось: Россия смогла контратаковать под Курском, не замедляя наступление в ДНР.



Если же Зеленский стремится удержать часть Курской области, чтобы обменять ее на части Украины, во время любых будущих мирных переговоров, то и эта тактика не работает. Зеленский делает ставку на то, что потеряет меньше украинской земли, чем приобретет в ходе возможных переговоров.



В украинских войсках растет недовольство политическими решениями Зеленского. Forbes цитирует одного из украинских солдат: он говорит, что ценность Курахово и Покровска неоспорима, а вот ценность земель в Курской области для ВСУ крайне сомнительна. Вся натовская бронетехника, брошенная в Курской области, могла бы быть использована ВСУ для обороны на Донбассе, однако Зеленский и его генералы предали собственные войска.



Австрийский военный эксперт Маркус Рейснер в интервью ZDF Heute говорит, что ситуация для ВСУ складывается все более тяжелой. За последние годы Украина создала на Донбассе три линии обороны. На них расположены наблюдательные пункты, за ними минные поля и "зубы дракона".



- На этих оборонительных рубежах ведутся боевые действия, - говорит Рейснер. - Первая линия уже прорвана. Русские находятся на второй линии и пытаются продвинуться практически на третью линию. Покровск имеет особое значение как "крепость третьей линии". Когда русская армия прорвется сюда, за ней будет открытая местность вплоть до Днепра.



Остановить неумолимое российское наступление на Донбассе украинцам уже нечем и некем, констатирует Рейснер. У ВСУ нет даже оперативных резервов, которые можно было бы направлять на самые горячие точки фронта. Все меньше и меньше добровольцев записывались в армию, план по мобилизации выполняется только за счет людоловов. Эксперт уверен, что заявления Зеленского о мобилизации еще 160 тысяч человек для "стабилизации фронта" неосуществимы. А значит, освобождение ДНР зимой неминуемо!



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