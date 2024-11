Зеленский ждет от Трампа "мира через силу". В Украине отчаяние сменилось надеждами, - НГ

19:02 07.11.2024

6.11.2024



Наталья Приходко



Украинский лидер Владимир Зеленский одним из первых поздравил 47-го президента США Дональда Трампа с "поразительной победой на выборах" и приветствовал его приверженность к "миру через силу". Однако в ближайшее время Трампу будет не до Зеленского, с проектами которого мало коррелировали ранее высказанные кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнсом соображения по урегулированию.



Зеленский поздравил Трампа в унисон с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, сообщившим, что с нетерпением ожидает возобновления работы с новым американским лидером, "чтобы продвигать мир через силу и через НАТО". Зеленский тоже написал в соцсетях, что ценит приверженность Трампа принципу "мир через силу". И указал: "Мы ожидаем эпоху сильных США под решительным руководством президента Трампа".



А еще добавил, что "Украина как одно из сильнейших военных государств Европы" стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Евросоюзе и трансатлантическом сообществе при поддержке союзников. И, кроме того, заверил, что с нетерпением ожидает возможности лично поздравить 47-го американского президента и обсудить "пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами". Эти пути, по словам Зеленского, они обсудили и на "замечательной встрече" с Трампом в сентябре наряду с "планом победы" и завершением текущего военного конфликта.



Последнее замечание явно было призвано послужить откликом на обещание остановить военные конфликты, озвученное Дональдом Трампом в выступлении перед сторонниками, в котором он объявил о своем переизбрании на президентский пост. Правда, украинский президент в конце октября, ответив в интервью для The Times of India на вопрос о возможном введении режима прекращения огня, уточнил: "Мне кажется, что это не очень глубокий анализ, когда мы говорим, что все зависит от выборов в Соединенных Штатах. Многое, но не все".



Представленный Зеленским в октябре "план победы" фактически подразумевал перекладывание ответственности на страны коллективного Запада во главе с США за продолжение конфликта с Россией. Но это не соответствовало одной из ключевых установок Трампа, предпочитающего, чтобы больше платили другие.



Впрочем, как напомнил "НГ" декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, упомянутая встреча в сентябре была не самой теплой. И сейчас не стоит рассчитывать на то, что заинтересованный прежде всего в консолидации собственных поствыборных позиций и формировании своей администрации, а кроме того имеющий на руках массу проблем внутри страны и два конфликта за рубежом наряду с еще одним, намечающимся с Китаем, Трамп займется реализацией планов Зеленского. Тем более что они мало коррелируют с предложениями, изложенными в ходе избирательной кампании кандидатом в вице-президенты США Джей ди Вэнсом, которыми предусматривалось замораживание военного конфликта с учетом текущих линий разграничения "на земле", наряду с созданием зоны безопасности и предоставлением гарантий, что Украина не станет членом НАТО.



Утром в среду, до публикации соответствующего заявления президента Украины, киевские СМИ активно цитировали тревожные оценки западных изданий. И, в частности, ссылались на подтверждение от The Times, что Украина "нервно ждет" кульминации борьбы за Белый дом. Уже после президентской "отмашки" украинский военный эксперт Сергей Грабский заявил журналистам: "Несмотря на определенную экстравагантность определенных деятелей американского политического истеблишмента, система пока работает. Поэтому говорить, что нам пора посыпать голову пеплом и ползти на кладбище, я бы не стал". По его мнению, 47-й президент Соединенных Штатов тоже продолжит оказывать военную помощь Украине, потому что главным спонсором Республиканской партии является военно-промышленный комплекс (ВПК) страны. "Я очень сомневаюсь, что Lockheed (американская военно-промышленная корпорация) будет спокойно наблюдать, как Трамп уничтожает ее бюджет", – заключил эксперт.



"Разумеется, интересы ВПК важны, и Дональд Трамп будет их учитывать. Другой вопрос, кому придется платить за реализацию этих интересов. Сейчас США являются одним из главных спонсоров Украины, против чего высказывался Трамп. Причем он выступал не против самой поддержки Киева, но настаивал, что за нее должны платить не американцы, а европейцы", – пояснил Андрей Сидоров. По его словам, на днях состоится неофициальный саммит лидеров стран Евросоюза, которые также обсудят итоги выборов в США. Очевидно, что Трамп вынудит европейские страны вооружаться против России. А поскольку своего вооружения у них недостаточно, там будут закупать дополнительное оружие у Вашингтона. Но ради этого государствам ЕС придется пойти на дальнейшее сокращение социальных программ и снижение уровня жизни населения.