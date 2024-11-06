Выборы в США. Победа хрена над редькой, - Сергей Кожемякин

19:13 07.11.2024 Выборы в США. Победа хрена над редькой



Выборы в США подтвердили ленинскую мысль, что при капитализме не может быть другой демократии, кроме демократии для ничтожного меньшинства, демократии для богатых. Соперничество Трампа и Харрис свелось к подбору оттенка - весьма условного - эксплуатации внутри страны и диктата на мировой арене. Реальную победу одержал капитал, что требует от трудящихся отказа от ложного выбора в пользу реальной борьбы.



Стирание барьеров



Избирательные кампании в буржуазных странах напоминают спектакль. Действие идет по заранее написанному сценарию, каждый актер играет свою роль. Но если в театре зрители понимают, что перед ними вымысел, то избиратели принимают постановку всерьез и доверчиво участвуют в ней в качестве статистов.



Выборы в США имели поистине глобальный размах. Не только американские граждане, но и миллионы жителей других стран затаив дыхание следили за перипетиями поединка демократов и республиканцев, которые схлестнулись в борьбе за президентское кресло, всю нижнюю палату конгресса (палату представителей) и треть нижней (сенат), губернаторские должности и т.д.



Рассуждения о расколе американских политических элит - вплоть до возможности гражданской войны - стали в последнее время общим местом. Действительно, на выборах в 2016 и 2020 годах противостояние двух основных партий и стоящих за ними групп капитала было достаточно жестким. Вызвали его разногласия в понимании того, как справиться с обостряющимся капиталистическим кризисом, выразившимся в росте протестных настроений и ослаблении американской гегемонии. Лагерь демократов предложил в качестве рецепта социальный популизм, с расширением подачек трудящимся и наигранным возмущением по поводу рекордных масштабов неравенства, изменения климата и т.п. В свою очередь республиканцы выдвинули модель "возвращения к истокам" - свободному рынку и "традиционным ценностям".



Однако после избрания Джо Байдена различия между противниками стали стираться. Демократическая администрация так и не решилась поднять корпоративный налог, верхняя ставка которого была снижена при Дональде Трампе с 35 до 21 процента. Реальная фискальная нагрузка на крупный бизнес сейчас еще ниже: заработав с начала года 4 трлн долл., ведущие корпорации "отстегнули" государству лишь 530 млрд. Для сравнения: подоходный налог, основными плательщиками которого являются трудящиеся, принес втрое большую сумму - 1,7 трлн. В 1960-1970-е годы, когда страх перед СССР вынудил истеблишмент пойти на перераспределение доходов, сборы от налога на прибыль и подоходного налога были примерно равны.



Истечение действия введенных при пандемии COVID-19 социальных программ вызвало резкий скачок бедности, а предлагать равноценную замену власти не стали. Две трети американцев признаются, что их доходы не поспевают за ростом стоимости жизни, 63 процента считают, что экономика находится на неверном пути, а 78 процентов уверены: их дети будут жить еще хуже.



Следствием стал рост забастовочной активности. Многолетний рекорд прошлого года может быть побит в году текущем. В январе - сентябре прошли более двадцати крупных (с числом участников свыше 1 тыс.) забастовок с вовлечением 150 тыс. человек. Среди них протест 33 тыс. рабочих заводов компании "Боинг", 10 тыс. работников отелей и т.д.



В октябре выступили 45 тыс. докеров в десятках портов атлантического побережья. Трудящиеся требуют роста зарплат, отмены сокращений, снижения нагрузки, гарантированных пенсий.



Дрейф демократов вправо отразился на предвыборной программе Камалы Харрис под названием "Новый путь вперед для среднего класса". Главной целью в нем провозглашена "возможность каждому получить шанс на конкуренцию и шанс на успех". Конечно, по сравнению с платформой республиканцев этот "новый путь" более социально ориентирован. Он, образно говоря, бросает крохи с "барского стола" - по сравнению с полным отсутствием таковых от оппонентов. Харрис обещала бороться с "непомерным" повышением цен, сулила жилищные субсидии для малоимущих, налоговые льготы для семей с детьми и частичное расширение системы государственного медстрахования, заявляла об увеличении корпоративного налога до 28 процентов.



Но это лишь бледная копия кампании Байдена, который четыре года назад корил богачей за непомерные аппетиты и обещал развернуть экономику лицом к беднякам. Харрис куда больше внимания уделила таким темам, как аборты и права сексуальных меньшинств. Также она взяла на вооружение традиционные пункты программы республиканцев вроде поощрения добычи полезных ископаемых путем гидравлического разрыва пластов (фрекинга) и ужесточения миграционной политики. Если прежде Харрис выступала за роспуск иммиграционной полиции, то позднее она обещала увеличить ее финансирование и усилить охрану границы с Мексикой.



Ставка Уолл-стрит



Даже эти скромные подачки не устраивают влиятельные круги капитала, который взял курс на сворачивание последних элементов социального государства и поэтому делает ставку на Трампа. "Товарищ Камала хочет ввести социалистический контроль над ценами. Это коммунистический захват нашей страны, это Куба и Венесуэла, - заявляет последний. - Рынки никогда не примут радикального левого безумца. Вы не можете играть с рынками!" Ему подпевает поддержавший республиканцев Илон Маск. Один из богатейших людей планеты назвал Харрис "коммунисткой в буквальном смысле слова", пояснив, что регулирование цен означает перераспределение благ от богатых бедным, а это в свою очередь ведет к тому, что "все будут одинаково зарабатывать и жить в одинаковых условиях".



Напугав избирателя подобными фальшивками, республиканцы выдвинули куда более приемлемую для рынков программу. Трамп обещал снизить налог на прибыль корпораций до 15 процентов и сократить регулирование бизнеса. Будучи президентом, он уже пытался урезать полномочия профсоюзов и сократить бюджет управления по охране труда. В широко транслировавшейся беседе с Маском Трамп похвалил собеседника за увольнение недовольных сотрудников и посоветовал бизнесу использовать этот опыт. Об отношении политика к труду говорит его выступление в экономическом клубе Чикаго. "Они [рабочие] не строят машины. Они достают детали из коробки и собирают. Мы могли бы поручить это ребенку", - утверждал Трамп.



К детям и их воспитанию у политика тоже весьма оригинальный подход. Трамп обещает закрыть министерство образования, передав его полномочия штатам. "В первый же день начнем выявлять и увольнять фанатиков-марксистов, которые проникли в систему образования", - грозился он.



Сокращение бюджетных доходов (по прогнозу Пенсильванского университета, на 6 трлн долл., с соответствующим ростом госдолга) Трамп предлагал компенсировать за счет 10-20-процентных тарифов на весь импорт. Для китайских товаров и вовсе предусмотрены пошлины до 60 процентов. В конечном итоге это ударит по бедным и средним слоям населения из-за неизбежного роста цен.



Но благоволение магнатов для Трампа куда важнее, ведь оно позволяет скупать голоса и манипулировать общественным мнением. Так, Маск ежедневно раздавал по 1 млн долл. участникам митингов в поддержку кандидата-республиканца. И он не исключение. Спонсорами кампании Трампа выступили миллиардеры Тимоти Меллон, Ричард Уихлейн, Мириам Адельсон и многие другие. Сверхбогатые американцы обеспечили треть избирательного фонда кандидата - по сравнению с 6 процентами в случае с Харрис.



Дельцы с Уолл-стрит заняли благожелательную позицию. Банк "Голдман Сакс" оценил влияние выборов на прибыль ведущих корпораций. Утверждалось, что победа демократов снизит ее как минимум на 5 процентов, а возвращение Трампа, наоборот, увеличит на 4 процента. С аналогичными прогнозами выступил бывший бизнес-партнер Джорджа Сороса, а нынче владелец собственного хедж-фонда Скотт Бессент. "Рынки убеждены в победе Трампа. Он предлагает программу роста. Я хотел бы помочь ему любым возможным способом", - заявил он.



После таких выступлений на финансовом рынке начался процесс, получивший название "торговля Трампом". Инвесторы принялись скупать акции компаний, которые могут выиграть от победы кандидата-республиканца. Рванулась вверх капитализация ведущих банков Уолл-стрит: "Ситибанк", "Джей Пи Морган Чейз", "Бэнк оф Америка". Акции оператора частных тюрем GEO Group подорожали за считанные дни на 21 процент, а криптовалютной компании Riot Platforms - на 34 процента.



Акулы с Уолл-стрит готовятся занять ключевые посты в Белом доме, как это было во время первого срока Трампа. Руководителем переходной команды, которой поручено подготовить его возвращение, назначен миллиардер, владелец финансовой компании Cantor Fitzgerald Говард Лютник. Этот же толстосум может возглавить минфин. Среди других претендентов называются упомянутый Бессент, финансисты Джон Полсон и Джей Клейтон. Все они - давние "обитатели" Уолл-стрит.



На должность министра энергетики претендует бывший владелец инвесткомпаний, а ныне губернатор штата Северная Дакота Дуглас Бергам. Он известен призывами к добыче полезных ископаемых в заповедниках и поддержкой строительства газопровода "Дакота Эксесс", вызвавшего массовые протесты индейского населения.



Еще колоритнее фигура возможного госсекретаря Ричарда Гренелла. Это открытый гей, при первом сроке Трампа занимавший должности посла в Германии и директора Национальной разведки. Сегодня он входит в руководство "Инициативы защиты Америки" - организации, поставившей целью борьбу с "влиянием коммунистического Китая".



Внешнеполитическими "ястребами" являются и другие номинанты на этот пост: сенаторы Марко Рубио и Том Коттон, а также экс-советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Последний недавно назвал Китай величайшей угрозой в истории США - "даже более серьезной, чем СССР". Большой резонанс имели его призывы вооружить автоматами всех мужчин Тайваня, чтобы "они убивали китайцев из каждого окна". В главы Пентагона метит еще один бывший руководитель разведки Джон Рэтклифф, известный призывами лишить КНР права проводить Олимпийские игры из-за "преступлений против человечности".



Американский рейх



Внешнеполитические установки хорошо иллюстрируют сближение позиций. Оба лагеря считают Китай основным вызовом американской гегемонии, а заявления Харрис и Трампа часто буквально совпадали. "Я добьюсь того, что Америка, а не Китай, выиграет конкурентную борьбу за XXI век, мы укрепим свое глобальное лидерство", - обещала демократка. Сосредоточиться на "самой важной проблеме - противостоянии Пекину" призывают республиканцы. Соперники обещают наказать КНР за попытки аннексии Тайваня. "Он [Председатель КНР Си Цзиньпин] уважает меня и знает, что я псих", - заявил Трамп, добавив, что ответом станет введение пошлин на китайские товары в 150-200 процентов.



Серьезных расхождений нет и по Ближнему Востоку. Хотя Харрис на словах признавала необходимость создания Палестинского государства и выступала за перемирие в секторе Газа, она обещала и дальше оказывать военную помощь Израилю. "Я без колебаний приму любые меры, необходимые для защиты наших интересов от Ирана", - добавляла Харрис. Риторика Трампа свободна даже от этих оговорок. Израиль, считает он, должен иметь полное право "выиграть войну против террора". На месте Байдена, по признанию кандидата, он бы пригрозил Ирану "разнести ваши крупнейшие города и саму страну вдребезги".



Не столь глубоки различия по вопросу Украины и России. Как и в 2016 году, многие российские комментаторы тщательно просеивают большой и нередко противоречивый массив заявлений Трампа, отбирая те из них, что якобы подтверждают симпатии к Москве. Между тем политик заявлял и следующее: "Я бы сказал: Владимир [Путин], если ты пойдешь на Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь, я ударю тебя прямо посреди твоей чертовой Москвы".



Единственное заметное отличие - намерение республиканцев возложить большее бремя на союзников США. От радикальных лозунгов вроде выхода из НАТО Трамп отказался, сам и устами ближайших соратников хваля альянсы наподобие AUKUS и QUAD. Также он обещает защищать финансовый диктат Вашингтона, грозя всем отказавшимся от доллара санкциями и блокадой. Ну а лозунг консерваторов о "мире через силу" прекрасно коррелирует с обещанием демократов "сохранить самые мощные, самые смертоносные вооруженные силы в мире".



Смещение правящего класса в "крайний правый угол" - закономерное явление, которое мир уже проходил в прошлом веке. Как и тогда, капитал борется с кризисом, одурманивая трудящихся националистическими и шовинистическими мифами. На роль "внутреннего врага" выбраны левые и иммигранты, на которых Трамп ставит клише "насильников, убийц и наркоторговцев", уточняя, что у приезжих есть "генетическая предрасположенность к убийствам" и что они приносят в США заразные болезни.



Так что, оценивая победу Трампа в этой схватке, нельзя не вспомнить старинную поговорку: "Хрен редьки не слаще".



Отпор двухпартийной диктатуре



В США происходит усиление крайне правой диктатуры капитала внутри страны и агрессивной империалистической политики на международной арене. Для коммунистов в этих условиях важно не то, под каким из двух флагов - республиканским или демократическим - осуществляется реакционный курс, а каким образом с ним бороться.



Прогрессивные силы США пока не смогли выработать общую позицию. Крупнейшая левая организация "Демократические социалисты Америки" (ДСА) фактически раскололась. Национальный политический комитет отверг существовавший прежде тактический союз с демократами. "Время партийного реформизма прошло. Демократы не только запятнали себя поддержкой геноцида палестинцев, но и приняли позиции правых по вопросам контроля миграции, внешней политики. Очевидно, что небольшое окно для прогрессивной политики, открывшееся в Демократической партии в 2016 и 2020 годах, закрыто и заколочено гвоздями", - отметили там. Единственным выходом руководство ДСА считает соединение с рабочим движением.



В то же время ряд местных отделений, даже нью-йоркское, включились в кампанию Харрис. Так же поступили избранные при поддержке ДСА публичные персоны, например член конгресса Александрия Окасио-Кортес.



Компартия США воздержалась от конкретных заявлений, призвав выбирать "прогрессивных кандидатов на каждом уровне" и работать над созданием широкого народного фронта для борьбы с наступлением фашизма, милитаризма и расизма. По сути, единственным левым кандидатом в президенты была Клаудия Де ла Круз от Партии социализма и освобождения. Ее программа включала требования национализации 100 крупнейших корпораций, сокращения военного бюджета на 90 процентов, с перенаправлением средств на нужды трудящихся, признания суверенитета коренных народов, прекращения блокады Кубы, защиты прав трудовых мигрантов. "Мигранты - часть рабочего класса. Капиталисты сначала грабят весь мир, а потом возмущаются их наплывом. Реальная угроза - не мигранты, а республиканцы, демократы и правящий класс, которому они служат. Не мигранты, а миллиардеры решают, кто получит работу, а кто нет. Миллиардеры определяют уровень безработицы и решают, получим мы медицинскую помощь или нет", - подчеркивала Де ла Круз.



Республиканцы и демократы объединили усилия для борьбы с ней. Были ужесточены и без того дискриминационные условия для "третьих" партий. Так, в штате Нью-Йорк от них требовалось собрать 45 тыс. подписей (ранее нужно было 15 тыс.) за 6 недель для включения в бюллетени. "Политический истеблишмент ужасает сама мысль, что люди могут отдать голос за силу, которая выступает против двухпартийной диктатуры, где доминируют Уолл-стрит и военная машина", - отметила кандидат. Тем не менее партии удалось добиться присутствия в бюллетенях в 41 штате. Хоть и с трудом, левые идеи пробивают дорогу к умам трудящихся.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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