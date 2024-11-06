Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж

19:53 07.11.2024

Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 4 по 7 ноября в Сочи. В этом году его тема: "Прочный мир - на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".



"Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.



Владимир Путин начал выступление на заседании клуба "Валдай".



По словам президента, нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен, быть участниками сложнейших процессов. Сейчас общество сталкивается с большим количеством изменений, чем раньше. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, отметил Путин. Если взглянуть на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, то можно предположить, что следующие 20 лет будут еще более сложными, считает президент. Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло, а за формирование нового мира развернулась борьба, которая представляет не борьбу за власть, а столкновение принципов, подчеркнул Путин. Демократию, по словам российского лидера, все чаще начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства. Западный либерализм вылился в крайнюю нетерпимость и агрессию.



