 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.11.2024
00:29  Восточный экспресс в ад. В разговоре про ближневосточную дипломатию очень трудно удержаться от ехидных замечаний, - Илья Титов
00:17  Апгрейд неоколониализма: молдавские выборы открыли истинное лицо Европы, - А.Белов
00:15  47–й президент США - Трамп. Но не постигнет ли его участь Кеннеди? - Владимир Овчинский
00:13  Пока не поздно: существуют угрозы российскому государству, угнездившиеся в сегодняшнем обществе, - Александр Проханов
00:06  Геополитика победы Дональда Трампа, - "Катехон"
00:02  Пробный платеж в $10 тыс. провели между банками Казахстана и Афганистана
00:01  Израиль намерен воевать на дальних подступах, - Игорь Субботин

00:00  Сергей Лавров в Астане не обошелся без вопросов, - Къ
Четверг, 07.11.2024
19:53  Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж
19:13  Выборы в США. Победа хрена над редькой, - Сергей Кожемякин
19:02  Зеленский ждет от Трампа "мира через силу". В Украине отчаяние сменилось надеждами, - НГ
18:57  Бандеровцам светит "Кураховский котел" вместимостью в тысячи "захисников", - СП
17:42  Хватит тянуть волыну. Украину надо дожимать сейчас и срочно, - "Царьград"
16:17  Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться, - В.Скачко
15:41  Теряя людей и "Абрамсы", украинцы все валят на "орды Ким Чен Ына"
15:30  Сделал Америку снова: благодаря чему Трамп победил на выборах в США, - Л.Самуна
14:53  Организация тюркских государств сменила флаг, вслед за флагом Кыргызстана
14:35  Курская дуга, 6 ноября: Через 3 месяца после вторжения Сырский понял, что совершил роковую ошибку, - Р.Маркуш
13:49  Победа Трампа: Нас ждут "качели" в мировой политике, - В.Журавлева&А.Арбатов
12:46  Эндшпиль. Конец войне близок. Но какой? - Владислав Шурыгин
11:42  Пока не поздно... существуют угрозы российскому государству, угнездившиеся в сегодняшнем обществе, - Александр Проханов
11:13  Победа Трампа: что она означает для экономики России и мира, - РБК
10:56  Туркменистан пытается решить проблему дефицита растительного масла, - ХТ
10:37  Кырпремьер А.Жапаров: здание ВДНХ будет снесено, вместо него построен конгресс-холл
10:30  Враждебный жест. Кто не хочет брать в БРИКС "смелый и революционный народ"
10:26  Шольц и Бербок спешат на помощь: Германия поддерживает режим Зеленского из последних сил, - ФСК
10:24  После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко
10:23  ВС РФ приступили к штурму Петровки и Григоровки на Покровском направлении
10:21  "Парни в шлепках" наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал "Посейдон"
10:18  Шизофреническое раздвоение: шведы покупают у России газ и готовят могилы
10:07  Молдавия на грани раскола, - Годфруа Пуш
10:05  В США может появиться 51-й штат. Пуэрто-Рико просится на присоединение
10:03  Нетаньяху сменил министра обороны и пресек "дворцовый переворот"
10:01  Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики, - И.Буккер
10:00  Талибы* надеются на нормализацию отношений с США при Трампе
09:58  Трамп хочет лепить из России таран против Китая, - А.Медведев
06:09  Страны тюркского мира создают единое информационное пространство, - Виктория Панфилова
06:06  Триумф Трампа сулит Китаю неприятности, - Владимир Скосырев
06:01  Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться , - Владимир Скачко
05:55  После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко
05:50  Нетаньяху назначил Каца министром обороны и пресек "дворцовый переворот"
05:39  Какую Америку выбрал Глобальный Юг, -Сергей Строкань
05:34  Дональд Трамп смог повторить. Бывший президент США стал будущим, - Алексей Забродин
05:28  "Светофор" сломался... Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции
03:48  Кыргызы на новом курултае хотят переименовать свою страну. Скучно жить..., - "ВечБишкек"
02:17  Второе пришествие: что значит победа Трампа для России и Украины, - Игорь Кармазин
01:10  Александр Дугин: Победа Трампа - это мировая революция, консервативная революция
01:07  Он мог спасти СССР. Как Горбачев и его сторонники убирали Григория Романова, - Владимир Малышев
01:05  SCMP: в Китае создали похожее на "Звезду смерти" оружие
00:42  В Америке победила реальность, - Ирина Алкснис
00:32  Казахстанcкие ученые разработали новую технологию "теплого асфальта"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Сергей Лавров в Астане не обошелся без вопросов, - Къ
00:00 08.11.2024

7.11.2024

Какие темы глава МИД РФ обсуждал в Казахстане в преддверии визита Владимира Путина
Когда в отношениях двух государств нет вопросов, это означает, что между ними, по сути, нет и отношений. У Москвы же с Астаной много вопросов, которые требуют практического решения. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос "Ъ" на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. С подробностями из Астаны - корреспондент "Ъ" Анастасия Домбицкая.

,

Самолет Сергея Лаврова приземлился в Астане в среду вечером. Казахстан встретил российского министра порывистым ветром, градом и метелью. Однако, как заверили в пресс-службе МИД РФ, "зимняя погода не стала помехой теплому приему". Ключевой день визита - четверг - господин Лавров начал со встречи с заместителем премьер-министра Казахстана, главой МИДа Муратом Нуртлеу.

"Для нас дружба и добрососедство с Россией представляют первостепенную значимость",- с ходу заявил господин Нуртлеу. И добавил: отношения двух стран "успешно развиваются по всем направлениям".

После этого казахстанский министр обнародовал дату визита президента РФ Владимира Путина в республику. "Предстоящий 27 ноября государственный визит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства",- сказал он.

"Мы ведем серьезную подготовку к государственному визиту президента России в Казахстан 27 ноября",- подтвердил затем Сергей Лавров. Он отметил, что к предстоящему саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Астане 28 ноября и в котором Владимир Путин примет участие, готовятся десятки документов.

Взаимодействие в рамках ОДКБ и других региональных структур находилось в фокусе внимания по ходу всего визита Сергея Лаврова.

"Особое внимание уделили перспективам взаимодействия в интеграционных структурах на евразийском пространстве - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС",- сообщил российский министр в ходе итоговой пресс-конференции.

По его словам, у Москвы и Астаны есть общее понимание необходимости активнее задействовать потенциал этих структур для выстраивания партнерства в сферах экономики, инвестиций, транспорта, логистики. "И на этой основе продвигать принципы всеобъемлющей общеконтинентальной архитектуры безопасности",- подчеркнул дипломат.

Сергей Лавров особо остановился еще на одном объединении - БРИКС. Напомнив о приглашении присоединиться к клубу в качестве страны-партнера, которое Казахстан получил по итогам саммита в Казани, российский министр выразил надежду, что такой шаг "обогатит контакты (России и Казахстана.- "Ъ") по действительно острым глобальным проблемам в эпоху перемен, в которой мы живем".

Напомним, незадолго до старта казанского саммита внимание СМИ приковало к себе утверждение пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, который сказал, что страна не намерена вступать в БРИКС в обозримом будущем. Казахстан отдает предпочтение ООН как универсальной международной организации, подчеркнул тогда он. В некоторых СМИ ситуацию преподнесли чуть ли не как демарш Казахстана. Между тем позднее казахстанский посол в России Даурен Абаев назвал такую трактовку беспочвенными инсинуациями. В разговоре с агентством ТАСС дипломат отметил: его страна хочет "укреплять продуктивный диалог" с организацией и готова поддержать все продуктивные инициативы БРИКС, которые отвечают ее национальным интересам.

Еще один актуальный вопрос для обсуждения - санкционные ограничения. Казахстан не стал присоединяться к западным санкциям, но не скрывает, что не намерен содействовать их обходу. В текущем году, например, казахстанские банки стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России.

Как Казахстан выстраивает сотрудничество с Россией
В конце октября, комментируя санкционные ограничения, заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко в интервью польскому информагентству РАР заявил: в Астане не хотят, чтобы казахстанская территория использовалась для обхода введенных в отношении России санкций. Он открыто назвал причину такой позиции - опасения в связи с угрозой вторичных санкций против Казахстана со стороны западных партнеров. При этом господин Василенко тогда подчеркнул, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой "проблем нет", но существуют "разные вопросы".

Отвечая на пресс-конференции в Астане на вопрос "Ъ", разделяют ли в Москве эту позицию, Сергей Лавров не стал скрывать: "Конечно, вопросы есть".

"Когда в отношениях двух государств нет вопросов, то это означает, что нет отношений",- пояснил Сергей Лавров.

По мнению главы российского МИДа, чем насыщеннее повестка дня в любых двусторонних отношениях, тем больше вопросов требуют практического конкретного решения. "Именно так у нас развиваются связи с дружественным нам союзником Республикой Казахстан",- сказал министр.

Как пояснил господин Лавров, речь идет об огромном блоке вопросов, которыми занимаются экономические, торговые, финансовые ведомства и центральные банки двух стран. По его словам, решения, которые находят в этих ведомствах, "помогают наращивать экономическое взаимодействие, наращивать торговый оборот таким образом, чтобы и казахстанские предприятия, и российские экономическое операторы получали выгоду на благо бюджетов и одной, и другой страны".

Позднее, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом в Институте дипломатии, министр вновь поднял эту тему. "Вопросов нет у тех, кто ничего не делает",- указал глава МИДа, отметив: у тех, кто занимается практическими делами, всегда вопросы возникают, и их нужно решать. "И они решаются",- заверил он.

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731013200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча
- Поправки по защите прав ребенка одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении
- Подготовка соцработников и технические средства для реабилитации, инватакси
- Одобрен План законопроектной работы Правительства на 2025 год
- Госаудит выявил системные проблемы, снижающие эффективность борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК
- Кадровые перестановки
- Международную лабораторию термоядерного синтеза предложил создать в Казахстане глава Минэнерго
- Открытие завода по переработке вольфрама в Казахстане: Исторический шаг для горнодобывающей отрасли
- Защитить добросовестных предпринимателей от передела собственности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  