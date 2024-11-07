Сергей Лавров в Астане не обошелся без вопросов, - Къ

00:00 08.11.2024

7.11.2024



Какие темы глава МИД РФ обсуждал в Казахстане в преддверии визита Владимира Путина

Когда в отношениях двух государств нет вопросов, это означает, что между ними, по сути, нет и отношений. У Москвы же с Астаной много вопросов, которые требуют практического решения. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос "Ъ" на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. С подробностями из Астаны - корреспондент "Ъ" Анастасия Домбицкая.



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Самолет Сергея Лаврова приземлился в Астане в среду вечером. Казахстан встретил российского министра порывистым ветром, градом и метелью. Однако, как заверили в пресс-службе МИД РФ, "зимняя погода не стала помехой теплому приему". Ключевой день визита - четверг - господин Лавров начал со встречи с заместителем премьер-министра Казахстана, главой МИДа Муратом Нуртлеу.



"Для нас дружба и добрососедство с Россией представляют первостепенную значимость",- с ходу заявил господин Нуртлеу. И добавил: отношения двух стран "успешно развиваются по всем направлениям".



После этого казахстанский министр обнародовал дату визита президента РФ Владимира Путина в республику. "Предстоящий 27 ноября государственный визит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства",- сказал он.



"Мы ведем серьезную подготовку к государственному визиту президента России в Казахстан 27 ноября",- подтвердил затем Сергей Лавров. Он отметил, что к предстоящему саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Астане 28 ноября и в котором Владимир Путин примет участие, готовятся десятки документов.



Взаимодействие в рамках ОДКБ и других региональных структур находилось в фокусе внимания по ходу всего визита Сергея Лаврова.



"Особое внимание уделили перспективам взаимодействия в интеграционных структурах на евразийском пространстве - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС",- сообщил российский министр в ходе итоговой пресс-конференции.



По его словам, у Москвы и Астаны есть общее понимание необходимости активнее задействовать потенциал этих структур для выстраивания партнерства в сферах экономики, инвестиций, транспорта, логистики. "И на этой основе продвигать принципы всеобъемлющей общеконтинентальной архитектуры безопасности",- подчеркнул дипломат.



Сергей Лавров особо остановился еще на одном объединении - БРИКС. Напомнив о приглашении присоединиться к клубу в качестве страны-партнера, которое Казахстан получил по итогам саммита в Казани, российский министр выразил надежду, что такой шаг "обогатит контакты (России и Казахстана.- "Ъ") по действительно острым глобальным проблемам в эпоху перемен, в которой мы живем".



Напомним, незадолго до старта казанского саммита внимание СМИ приковало к себе утверждение пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, который сказал, что страна не намерена вступать в БРИКС в обозримом будущем. Казахстан отдает предпочтение ООН как универсальной международной организации, подчеркнул тогда он. В некоторых СМИ ситуацию преподнесли чуть ли не как демарш Казахстана. Между тем позднее казахстанский посол в России Даурен Абаев назвал такую трактовку беспочвенными инсинуациями. В разговоре с агентством ТАСС дипломат отметил: его страна хочет "укреплять продуктивный диалог" с организацией и готова поддержать все продуктивные инициативы БРИКС, которые отвечают ее национальным интересам.



Еще один актуальный вопрос для обсуждения - санкционные ограничения. Казахстан не стал присоединяться к западным санкциям, но не скрывает, что не намерен содействовать их обходу. В текущем году, например, казахстанские банки стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России.



Как Казахстан выстраивает сотрудничество с Россией

В конце октября, комментируя санкционные ограничения, заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко в интервью польскому информагентству РАР заявил: в Астане не хотят, чтобы казахстанская территория использовалась для обхода введенных в отношении России санкций. Он открыто назвал причину такой позиции - опасения в связи с угрозой вторичных санкций против Казахстана со стороны западных партнеров. При этом господин Василенко тогда подчеркнул, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой "проблем нет", но существуют "разные вопросы".



Отвечая на пресс-конференции в Астане на вопрос "Ъ", разделяют ли в Москве эту позицию, Сергей Лавров не стал скрывать: "Конечно, вопросы есть".



"Когда в отношениях двух государств нет вопросов, то это означает, что нет отношений",- пояснил Сергей Лавров.



По мнению главы российского МИДа, чем насыщеннее повестка дня в любых двусторонних отношениях, тем больше вопросов требуют практического конкретного решения. "Именно так у нас развиваются связи с дружественным нам союзником Республикой Казахстан",- сказал министр.



Как пояснил господин Лавров, речь идет об огромном блоке вопросов, которыми занимаются экономические, торговые, финансовые ведомства и центральные банки двух стран. По его словам, решения, которые находят в этих ведомствах, "помогают наращивать экономическое взаимодействие, наращивать торговый оборот таким образом, чтобы и казахстанские предприятия, и российские экономическое операторы получали выгоду на благо бюджетов и одной, и другой страны".



Позднее, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом в Институте дипломатии, министр вновь поднял эту тему. "Вопросов нет у тех, кто ничего не делает",- указал глава МИДа, отметив: у тех, кто занимается практическими делами, всегда вопросы возникают, и их нужно решать. "И они решаются",- заверил он.