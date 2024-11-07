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Израиль намерен воевать на дальних подступах, - Игорь Субботин
00:01 08.11.2024

07.11.2024

Перемены в Вашингтоне позволяют Нетаньяху расширить армейские операции
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Проиранские группировки в Ираке могут стать следующей целью израильских авиаударов.
Израиль готовится расширить диапазон своих операций на Ближнем Востоке после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом говорят чиновники еврейского государства в частных беседах. Среди возможных арен, на которых может произойти интенсификация боевых действий, они называют Ирак. Именно оттуда, по данным разведки, иранская сторона в конце октября начала готовить очередное нападение на Израиль. Переизбрание Трампа может стимулировать и расширение наступления в Ливане.

О том, что еврейское государство "склоняется к более активному подходу" в отношении Ирана, заявил израильский источник эмиратского издания The National. По его словам, после того как в Вашингтоне в январе следующего года состоится инаугурация Трампа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) участит бомбардировки иракской территории.

В Ираке действуют шиитские военизированные формирования, близкие к Ирану. Одним из первых эпизодов удара ЦАХАЛ по этой арене стали точечные авиарейды 2021 года. Однако с начала войны в секторе Газа республика, не имеющая общей границы с Израилем, более глубоко вовлеклась в кампанию по военному давлению на еврейское государство. В связи с этим иракскую арену командование ЦАХАЛ рассматривает как один из полноформатных фронтов.

Именно с территории Ирака, по данным западной разведки, Иран в конце октября начал готовить очередное массированное нападение на израильскую инфраструктуру. Обстрел должен стать ответом на операцию "Дни покаяния", которую силы ЦАХАЛ провели 26 октября. По словам источников Axios, администрация президента США Джозефа Байдена уже предупредила центральное правительство в Багдаде: если оно не остановит все приготовления иранцев, то американская сторона вряд ли сможет предотвратить ответные израильские удары.

Впрочем, как отмечают источники The Times of Israel, иракские официальные лица в последние месяцы безуспешно наносили визиты в Иран, пытаясь остановить региональную эскалацию. Руководство Исламской Республики не захотело слышать доводы соседей.

Расширение израильской активности, вероятно, ждет в ближайшее время и Южный Ливан. Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви дал понять, что операция "Стрелы севера" по ослаблению группировки "Хезболла" имеет все шансы расшириться. "Помимо дипломатических усилий по достижению урегулирования в Ливане необходимо продолжать разработку планов углубления и расширения наземной военной операции, – заявил он. – Эти планы будут приведены в действие в случае необходимости". По словам начальника Генерального штаба, израильская армия "продолжает атаковать цели "Хезболлы" по графику", в том числе на сирийской арене.

Не исключено, что планы по расширению военной активности у еврейского государства есть и по поводу самого Ирана. В октябре прошлого года Трамп заявлял, что Израиль должен организовать бомбардировки иранской ядерной инфраструктуры на фоне прямой конфронтации.

Израиль сейчас готовится к отражению очередной прямой атаки. Уже после объявления предварительных результатов о победе Трампа еврейское государство повысило уровень готовности своих систем противовоздушной обороны и ВВС. 7 ноября мониторинговые платформы зафиксировали, что Пентагон перебросил на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-15E, вероятно, в ожидании нового витка регионального конфликта.

Переизбрание Трампа уже воодушевило праворелигиозных деятелей Израиля, выступающих за территориальную экспансию. Председатель Совета поселений Исраэль Ганц заявил, что расширение суверенитета еврейского государства на Западный берег реки Иордан может дать региону стабильность и "истинный мир". В свою очередь, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, выступая перед депутатами, что "настало время для суверенитета".

По словам источников американского канала NBC, в Израиле рады, что победа Трампа обещает "более ястребиную позицию США по Ирану и больше свободы" в плане расширения поселенческой активности, однако, как указывают собеседники NBC, в еврейском государстве в то же время всерьез обеспокоены тем, что администрация Байдена решится ограничить военную поддержку своему ближневосточному союзнику, если тот в скором времени не увеличит объем гуманитарной помощи сектору Газа.

Исследовательский центр "Суфан" (США) отмечает, что сейчас израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен консолидировать власть и ужесточить внешнеполитические подходы, а новая администрация в США вряд ли отрезвит милитаристов в еврейском государстве. "Несмотря на то что новый куратор ближневосточной политики еще не утвержден, некоторые предполагают, что зять Трампа Джаред Кушнер, который был посредником в заключении Авраамовых соглашений, станет возможным кандидатом", – пишут эксперты, напоминая, что, впрочем, сам Кушнер обещал воздержаться от работы в новой администрации.

Источник - НГ
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