Пробный платеж в $10 тыс. провели между банками Казахстана и Афганистана

00:02 08.11.2024

07.11.24

Первый пробный платеж на сумму $10 тыс. был проведен в течение суток между казахстанским Заман-Банком (Zaman Bank) и афганским Газанфар, сообщил вице-премьер Серик Жумангарин на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).



"Следующий этап - апробация больших сумм в разных валютах, включая евро и китайский юань. Нарастить товарооборот до $3 млрд становится реальным в недалекой перспективе", - отметил чиновник.



Ранее Жумангарин на брифинге в правительстве сообщил, что один из крупнейших банков Афганистана - Газанфар банк - открыл корреспондентский счет в казахстанском Заман-Банке. Он отметил, что это позволит осуществлять прямые платежи между странами. Ранее для таких операций использовались банки Кыргызстана, Узбекистана и стран Персидского залива, которым приходилось платить комиссию.



Как пояснили Forbes Kazakhstan в пресс-службе вице-премьера, запустить переводы между Казахстаном и Афганистаном было проблематично из-за разных финансовых барьеров. Для бизнесменов было непонятно, как расплачиваться друг с другом, из-за чего товарооборот двух стран снижался. Теперь же казахстанские предприниматели могут производить расчеты с Афганистаном, как и с другими зарубежными партнерами.



Заман-Банк стал первым, кто согласился сотрудничать с Афганистаном, остальные, как пояснили редакции в пресс-службе, - "пока не решаются".



Заман-Банк - исламский банк в Казахстане, работающий в соответствии с принципами шариата. Основанный в 1991 году, он занимает 21-е место среди всех банков Казахстана по размеру активов, которые составляют 49,8 млрд тенге (свыше $100 млн) на 1 октября.