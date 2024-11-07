Пока не поздно: существуют угрозы российскому государству, угнездившиеся в сегодняшнем обществе, - Александр Проханов

00:13 08.11.2024

Русское ядерное оружие - гарант сбережения Государства Российского в случае, если на него навалится военная мощь противоборствующих держав, способных испепелить Россию. Ядерный, сверхвооруженный Советский Союз был разрушен без единого снаряда, без единой пули, и советская ядерная триада не сберегла государство. Враг использовал организационное оружие, создал внутри советского общества зоны западного влияния в экономике, в культуре, в дипломатии, в разведке и в конце концов - в высшем политическом руководстве. Именно оно уничтожило страну, наивно доверившую ему власть.



В новой России велика была угроза оранжевой революции, когда на Болотной площади собирались тысячи и тысячи агрессивных либералов, начиная поход на Кремль. Поход был сорван, но внедренное в российское общество организационное оружие Запада продолжало работать. Государство, сберегая себя, провело целую серию спецопераций, уничтожающих это организационное оружие. Разгромлено движение Навального*, закрыты "Мемориал"** и Сахаровский центр**, закрыто "Эхо Москвы"***, либеральные телеканалы и газеты. Были распущены неправительственные организации с подрывной ориентацией, на них навесили ярлык иностранных агентов. Государство Российское сохранилось. Однако существуют угрозы российскому государству, угрозы смертельные, исходящие не извне, а угнездившиеся в сегодняшнем российском обществе.



Самая грозная, катастрофическая опасность - это стремительное убывание русского народа, умирание русских, которые чувствуют свое убывание, лишающее исторической воли и способности к имперскому синтезу, создавшему великую цивилизацию между трех океанов. Убывание русского народа и связанные с этим последствия сравнимы с разрушениями термоядерной войны.



Исследованием причин русского убывания, устранением этих причин должен заниматься специальный, созданный государством орган, чья деятельность не расплылась бы по научным кафедрам, министерствам и департаментам, по гуманитарным кружкам. Создание такого центра безотлагательно, равно учреждаемому во время войны Государственному комитету обороны.



Великолепны современные Москва и Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Они, как лучистые звезды, сияющие в необозримых туманах русских пространств. Это города Русской Мечты. И люди из тусклых городков и деревень стремятся в эти волшебные чертоги. Ищут в этих чертогах себе применение, берутся за любую работу - охранниками, сторожами, водителями такси, ютятся по углам, сколачивают свои деньги на однокомнатные квартирки, где нет места полноценной семье, где люди не хотят рожать, не хотят и не имеют возможности множить свой род. И сегодняшние гигантские мегаполисы, слепящие своей красотой, являются черными дырами, которые втягивают в себя русский народ и там его уничтожают.



Возникает жуткий образ, что эти сверкающие, божественной красоты города суть крематории, в которых сжигается русский народ, оставляя после себя пустые деревни, чахлые городки, унылые, прежде кипящие жизнью губернии.



Разговор о расселении людей из больших городов в агломерации, где человек обретает пространство, в котором он множится, плодится, длит свой род, расширяет его в бесконечность, эти разговоры тянутся десятилетиями, и впустую. Государство не может накинуть узду на стихийно разрастающиеся мегаполисы, на убывающее население в селах и малых городах.



Страшны воздействия на русский народ торговцев алкоголем и наркотиками. Как звери апокалипсиса, они набрасываются на народ и выгрызают из него его плодоносящую основу. Пьянство ужасно. Есть города и деревни, где пьяны не просто мужчины и женщины, не просто юноши и подростки, но иногда и дети, иногда и собаки. И существует особый тип наркологических пациентов - собаки-алкоголики.



Наркотики - ужасная, жуткая смерть, которую вкалывает наркоторговец в вену школьника, студента, актрисы, экзальтированного художника. Наркотики идут к нам на Русь валом, и по разрушительной силе с ними может сравниться только ковид. А наркоконтроль не в силах поставить преграду. Либо потому, что он малочисленный и, как угорелый, шарит по подворотням и ночным клубам, либо в его среде существуют оборотни в погонах, которые имеют мзду, участвуя в погублении собственного народа. И государство не в силах спасти свой народ от алкоголя и наркотиков.



Чудовищна коррупция. Она обнаружила себя в полной мере еще во времена брежневского застоя. А в новой России, когда олигархи захватили всю советскую собственность и коррумпировали новое российское чиновничество все, от околотка до министерств, в государстве сложилась мощнейшая коррупционная система. И ученый, способный нарисовать ее контур, ее внутренние связи, ее становой хребет, описать ее функционирование, ее этажи и эшелоны, такой ученый заслуживает Нобелевскую премию то ли в области математики, то ли в области богословия. Ибо эти коррупционные системы есть способ, которым ад проникает в человеческое сообщество и превращает человеческую жизнь в ад на земле.



Коррупционеры в армии непомерно увеличивают людские потери на фронте. Коррупционеры в строительстве приводят к обрушению зданий и газовым взрывам. Коррупционеры в промышленности приводят к техногенным авариям и загрязнениям рек, лесов и озер. Коррупционеры в политике создают тромб в вертикали власти, и грозные окрики из кремлевских кабинетов, проходя по этой вертикали, в конце концов превращаются в жалкие комариные писки. Воровство государственных денег сравнимо с бюджетами городов. Редкие поступающие в открытый доступ сведения об уворованных деньгах ошеломляют. И ты понимаешь, почему в России чахнет медицина, и у государства, парализованного коррупционной системой, нет воли и средств разрушить и умертвить этого чудовищного липкого червя, поселившегося в российском обществе.



Российский народ чувствует свое убывание, страдает, мучается. А чтобы ему было не больно умирать, существует шоу-бизнес - этот опиум для народа, в котором множество сладкозвучных певцов на чудесном английском поют психоделические песни. Факиры шоу-бизнеса пьянят бесчисленными зрелищами, плодят сериалы о маньяках, и ты, насмотревшись этих сериалов, начинаешь вдруг видеть, что Россия - это страна маньяков, а не страна мечтателей и страна героев, как пелось в сталинских гимнах.



Растление народа - это специальная огромная программа, которая была запущена после 1991 года. И 12-летний мальчик, шарящий по интернету в поисках порнозрелищ, - это последствия сексуальных революций, волна за волной запускаемых в российское общество. И среди блистательных растлителей, внушающих культ гедонизма, сладострастия, сексуального бесчинства, превративших телевидение в застекленную камеру для совокуплений, именуемую "Домом-2", среди тех, кто осквернял русские святыни, демонстрируя безнаказанное бесстыдство, сверкает ослепительная Ксения Анатольевна Собчак. Ее банные голые дуэли с Анастасией Волочковой, ее венчание в пушкинской церкви, куда она с женихом прикатила на катафалке, чудовищные инциденты с расплющенным в ДТП человеком. И государство не в силах запретить либеральный шоу-бизнес, действующий на народ, как кокаин, не может отказать в покровительстве вельможной людоедке, и кладбища вокруг русских городов разрастаются.



Россия восстала против ига, свалившегося на нее в 1991 году. Россия ведет победоносные действия на Украине и в Курской области. Россия очищает свои ряды от предателей и русофобов. Россия силится восстановить разрушенную Гайдаром экономику и создать собственную элементную базу и шарикоподшипниковые производства. Россия стремится перевести учебники Сороса на русский язык. Россия стремится на месте либерального прозападного мировоззрения восстановить русское самосознание. Государство Российское, выдерживая чудовищное давление истории, объявит сбережение русского народа как свою высшую задачу, свое национальное, историческое и божественное предназначение.



* ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями



** НКО-иноагент



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