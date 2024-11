47–й президент США - Трамп. Но не постигнет ли его участь Кеннеди? - Владимир Овчинский

00:15 08.11.2024 7.11.24



Случилось то, что и сам Трамп, и его сторонники, и его противники, пока еще толком не осознали. Он вопреки всем прогнозам все-таки смог победить на президентских выборах 2024 года.



На наш взгляд, этому способствовали ДВА ОСНОВНЫХ ФАКТОРА.



Первый - это немыслимая работа проделанная главным помощником Трампа на выборах - Илоном Маском. По результатам выборов Трамп навал его "супергением". В день выборов Маск использовал свой аккаунт Х, чтобы побудить 203 миллиона подписчиков проголосовать за Трампа. Это - финальный аккорд. До этого была осуществлена целая программа действий с помощью новых технологий по привлечению американцев к голосованию за Трампа.



Победа Трампа превзошла денежное преимущество демократов и гораздо более масштабную операцию по повышению явки. Его кампания, скорректированная Маском, сосредоточила свои усилия по повышению явки на назначении энтузиастов-последователей для вербовки соседей, в то время как в остальном он полагался на внешние группы, которые могли принимать неограниченные пожертвования, но приходили со своими собственными программами и целями.



Второй фактор - эффект гонимого, преследуемого человека. Не первый раз в истории, и не только в Америке, гонимый политик становится победителем (достаточно вспомнить взлет Ельцина после того, когда его стал придавливать Горбачев). А в случае с Трампом сработало все - и покушения на него, и куча уголовных дел, и бесконечный поток компромата. В чем только его ни обвиняли - от заговора против Америки, до крупных мошенничеств, сексуальных преступлений и даже чуть ли не до шпионажа. Простой обыватель любит гонимых людей, переживает за них - так уж устроено человечество во все времена.



Что в итоге?



Дональд Трамп сдержал обещание разрушить американский статус-кво и во второй раз победил на президентских выборах, пережив осуждение по уголовному делу, обвинительные заключения, пулю убийцы, обвинения в авторитаризме и беспрецедентную смену своего оппонента, завершив тем самым примечательное возвращение к власти.



Победа Трампа венчает удивительное политическое возвращение человека, которого обвиняли в заговоре с целью отмены результатов последних выборов, но который воспользовался разочарованием и страхами по поводу экономики и нелегальной иммиграции, чтобы победить вице-президента Камалу Харрис.



Его дерзкие планы по перевороту в политической системе страны нашли отклик у десятков миллионов избирателей, которые опасались, что американская мечта становится все менее достижимой, и которые обратились к Трампу как к тарану против правящего истеблишмента и экспертного класса элиты.



В глубоко разделенной стране избиратели с энтузиазмом восприняли обещание Трампа закрыть южную границу США практически любыми средствами, оживить экономику с помощью тарифов в стиле XIX века, которые восстановят американское производство, и возглавить отход от международных связей и глобальных конфликтов.



Теперь Трамп будет служить 47-м президентом четыре года спустя после того, как неохотно покинул пост 45-го. Трамп первый политик со времен Гровера Кливленда в конце XIX века, который проиграл перевыборы в Белый дом, а затем успешно выступил.



В возрасте 78 лет Трамп стал самым старым человеком, когда-либо избранным президентом, побив рекорд президента Байдена, чьи умственные способности Трамп подверг резкой критике.



Одновременно, его победа знаменует начало эпохи неопределенности для страны.



Примерно для половины США возвышение Трампа предвещает, по мнению его противников–демократов, "темный поворот для американской демократии", будущее которой теперь будет зависеть от человека, который открыто говорил о подрыве верховенства закона. Трамп, по мнению его врагов, помог вдохновить нападение на Капитолий в 2021 году, угрожал посадить в тюрьму политических противников и был осужден как фашист бывшими помощниками. Но для его сторонников заявления и действия Трампа стали скорее аргументами, чем ловушками.



По состоянию на 6 ноября результаты показали, что Трамп улучшил свои результаты 2020 года во всех округах Америки, за исключением ограниченного числа случаев. Трамп обеспечил себе необходимые колеблющиеся штаты - включая Джорджию, Северную Каролину и Пенсильванию - чтобы гарантировать 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для прохождения в Белый дом.



Республиканцы также получили, по крайней мере, два дополнительных места в Сенате, в Огайо и Западной Вирджинии, что дало партии большинство в верхней палате Конгресса.



В своей победной речи в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, Трамп заявил, что он является лидером "величайшего политического движения всех времен".



"Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом", - сказал Трамп. "Это будет поистине золотой век Америки".



"Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными преодолеть", - сказал он, добавив, что вступит в должность с "беспрецедентным и мощным мандатом".



В этом году Трампу пришлось выиграть две гонки.



Сначала он превзошел Байдена, который вышел из гонки после того, как его прерванное выступление на дебатах вызвало вопросы о пригодности президента служить еще четыре года. Затем он победил Харрис в едком 107-дневном горниле кампании, которая была уродливой, полной оскорблений и горькой. Трамп в какой-то момент усомнился в расовой принадлежности Харрис и часто принижал ее интеллект. Они столкнулись из-за совершенно разных взглядов не только на проблемы, которые испытывает страна, но и на природу самой демократии.



Трамп, по мнению демократов, систематически пытался подорвать некоторые из основополагающих принципов Америки, подрывая доверие к независимой прессе и судебной системе и сея сомнения относительно свободных и справедливых выборов.



Он отказался признать свое поражение четыре года назад, утверждая по сей день, что второй срок был украден у него в 2020 году. Его отрицание укоренилось в Республиканской партии, которую он переделал.



Теперь Трамп поклялся радикально перестроить американское правительство, вдохновляясь обещаниями "возмездия" и искоренения внутренних оппонентов, которых он называет "внутренними врагами".



Он пообещал контролировать самую большую волну депортаций в истории США, предложил разместить войска внутри страны, предложил всеобъемлющие пошлины и в целом выступил за самую большую консолидацию власти в истории американского президентства.



На борту своего самолета Трамп наблюдал за заявлением президента Байдена о том, что тот отказывается от участия в президентских выборах.



Указывая на толпу сторонников Трампа, которая разгромила Капитолий 6 января 2021 года, яростно пытаясь помешать подтверждению его поражения, кампания Харрис громко предупредила, что Трамп на втором сроке будет "неуравновешенным, нестабильным и неконтролируемым". Но избиратели не прислушались ни к этим предупреждениям, ни к предупреждениям некоторых из самых высокопоставленных бывших чиновников администрации Трампа и военных советников, которые свидетельствовали о его автократических инстинктах.



После почти десятилетия в качестве доминирующего лица Республиканской партии, Трамп и его грубый подход к политике, похоже, утратили свою шокирующую ценность. Вместо этого для миллионов разочарованных американцев, не доверяющих институтам и политической системе, которая, как они чувствовали, подвела их, его персона агента хаоса стала активом.



Кампания Трампа была направлена ​​на создание новой политической коалиции, скрепленной не только белыми избирателями из числа "синих воротничков", но и чернокожими и латиноамериканскими избирателями из рабочего класса.



Выборы 2024 года - это второй раз, когда Трамп победил женщину, пытающуюся преодолеть самый высокий гендерный барьер в стране - пост президента - после того, как восемь лет назад он одержал победу над Хиллари Клинтон.



Его история сексуальных домогательств, а также три его назначенца в Верховный суд и их роль в отмене конституционного права на аборт в 2022 году превратили гонку в референдум по гендерным вопросам и правам женщин.



Но аборты, возможно, не были столь заметным вопросом, как на промежуточных выборах 2022 года. Флорида 5 ноября стала первым штатом после отмены решения по делу Роу против Уэйда, который отклонил законопроект о праве на аборт.



Опросы, предшествовавшие выборам, показали, что страна разделена на историческом уровне по гендерному признаку. Мужчины, включая многих молодых избирателей-мужчин, способствовали популярности Трампа, поскольку женщины были в центре коалиции Харрис.



Гонка включала более 1 миллиарда долларов только на телевизионную рекламу, поскольку 60-летняя Харрис предложила себя в качестве авангарда нового поколения лидеров, ориентированных на средний класс, развернув ряд политических планов по борьбе с ценами на продукты, расходами на жилье, уходом за детьми и престарелыми. Она изменила свою позицию по границе, пообещав принять жесткие меры после того, как во время своей баллотировки на пост президента в 2019 году заявила, что въезд в Соединенные Штаты без разрешения не должен считаться преступлением.



Трамп назвал Харрис ответственной за многие проблемы страны, ответив ей целым рядом лозунгов о снижении налогов: без налога на чаевые, без налога на социальное обеспечение, без налога на сверхурочные, среди прочего. Он охарактеризовал ее как "глупого человека", назвал "неудачницей" и "опасно либеральной".



Администрация Байдена, возможно, ускорила восстановление страны после пандемии коронавируса, организовала более мягкую "экономическую посадку", чем ожидало большинство экономистов, и приняла ряд масштабных законов, касающихся производства, изменения климата и инфраструктуры. Но рост цен на продукты питания и жилье вызвал болезненный экономический толчок, который нанес политический удар.



Трамп также пообещал выпутать страну из конфликтов за рубежом, поворот к изоляционизму, который нашел новую аудиторию в войне, бушующей в Европе между Россией и Украиной почти три года, и в то время как Ближний Восток находится на грани более масштабного пожара. Его избрание поднимает вопросы о будущем НАТО и американской поддержке Украины.



Трамп давно позитивно отзывался о президенте России Владимире Путине.



Он выдержал запрет со стороны социальных сетей после вспышек насилия 6 января, бойкоты корпоративных доноров, гражданский иск о мошенничестве на сумму 454 миллиона долларов против него в Нью-Йорке и многочисленные обвинительные заключения, в том числе за сговор с целью мошенничества в отношении Соединенных Штатов.



Трамп сокрушил своих соперников-республиканцев и заставил их покориться. На праймериз в Конгрессе 2022 года он сместил восемь из десяти законодателей-республиканцев, которые голосовали за его второй импичмент. Затем он пронесся через президентские праймериз 2024 года, выиграв все штаты, кроме одного, отказавшись от дебатов со своими оппонентами.



Его сторонники сплотились вокруг него как "кандидата судьбы" еще до того, как пуля потенциального убийцы задела его ухо в июле, на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за несколько дней до Национального съезда Республиканской партии. "Борись, борись, борись!", - кричал он, потрясая кулаком в воздухе, и кровь текла по его лицу.



Восемь дней спустя Байден, изолированный в своем доме в Делавэре после положительного теста на ковид, снялся с гонки. Вступление Харрис вызвало всплеск денежных пожертвований и дало новый импульс избирательной кампании демократов. Демократическая партия быстро консолидировалась вокруг вице-президента, когда она сократила разрыв с Трампом в опросах.



В сентябре она перехитрила и заманила его на их единственные дебаты.



Однако неизменная привлекательность Трампа помогла ему пережить горький финальный этап, когда бывший глава аппарата Белого дома заявил, что Трамп соответствует определению "фашиста".



Этот ярлык не прижился у многих избирателей. Вместо этого в январе Трамп снова займет пост главнокомандующего.



Трамп вел кампанию на основе жгучей авторитарной риторики и заявлений о том, что города страны находятся под "оккупацией" иностранных преступников и банд. Но он также воспользовался ощутимой жаждой перемен среди американцев, все еще ощущающих болезненные последствия уже сбавившей обороты высокой инфляции. И он предупредил, что только он может остановить сползание к Третьей мировой войне, пока бушуют иностранные кризисы.



Победа миллиардера, магната в сфере недвижимости и бывшей звезды реалити-шоу, основанная на несравненном контроле над Республиканской партией, также, несомненно, превращает Трампа в одну из самых значимых политических фигур в истории Соединенных Штатов. Это подчеркивает, что его победа в 2016 году не была отклонением, а возвестила о серьезной перестройке во внутренней политике и роли США в мире. Это также означает, что наследие Байдена больше будет определяться не его успехом в лишении Трампа власти в 2020 году, но его высокомерием в стремлении ко второму сроку, который закончился бы, когда ему было 86 лет, что снова открыло двери его сопернику.



Республиканцы уже вернули себе Сенат, а это значит, что у избранного президента будет огромная свобода действий для завершения его попытки преобразовать судебную систему, чтобы обеспечить сохранение консервативного правового доминирования на десятилетия.



Трамп и его сторонники ясно дали понять, что, по их мнению, его самые истинные инстинкты были подавлены в его первый президентский срок истеблишментом в Вашингтоне.



Он и его сторонники предложили планы, которые могут выпотрошить административные департаменты правительства и заменить госслужащих политическими сторонниками, которые будут осуществлять его самые драконовские политические желания.



Трамп также поклялся убрать верхние слои персонала в Министерстве юстиции и разведывательных агентствах, которые он считает предвзятыми по отношению к себе.



Его планы почти наверняка приведут к разборкам по поводу объема президентских полномочий между Белым домом и судами. И любые попытки использовать инструменты правительства для продвижения своих личных и политических интересов и наказания своих врагов могут серьезно проверить верховенство закона.



Трамп не скрывал, что он планирует в полной мере воспользоваться решением Верховного суда летом 2024 года, которое предоставило главнокомандующим существенный иммунитет от официальных действий Белого дома и укрепило его и без заявления о том, что президент пользуется неограниченной властью.



Возвращение Трампа к власти также наверняка положит конец федеральным преследованиям, которые стали результатом его попыток отменить выборы 2020 года. Новый генеральный прокурор Трампа сможет положить конец делу, возбужденному Смитом о вмешательстве в выборы, и его призыву возобновить судебный процесс по делу о хранении Трампом секретных документов в его имении на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.



Трамп ясно дал понять, что он открыт для помилования сторонников, осужденных и отправленных в тюрьму за их роль в восстании в Капитолии.



Избранный президент не поколебался в своем мнении, что американские союзники десятилетиями пользовались гарантиями безопасности США, и он, вероятно, окажет на них сильное давление, чтобы они сделали больше для обеспечения своих собственных средств обороны. Некоторые эксперты приписывают ему принуждение стран НАТО к укреплению их собственного военного потенциала.



Его победу, вероятно, будет приветствовать Израиль, поскольку он продолжает свои войны против ХАМАС в Газе и против "Хезболлы" в Ливане, а также в некоторых государствах Персидского залива, которые согласились с крайне жесткой позицией Трампа в отношении Ирана в его первый срок.



Сторонники Трампа верят, что он исправит то, что они считают слабостью Америки за рубежом, особенно после хаотичного вывода войск США из Афганистана при Байдене.



Трампа в Белый дом будет сопровождать избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, сенатор от Огайо, который проявил себя как потенциальный наследник трампизма благодаря своей яростной защите своего нового босса в ходе предвыборной кампании.



За спиной Вэнса стоит его покровитель - один из лидеров Кремниевой долины Питер Тиль.



Советники Трампа говорят, что критическое изменение убедило его поддержать досрочное голосование - он выступал против таких шагов в течение многих лет, и они боялись, что это будет стоить ему выборов. Республиканцы резко изменили свои привычки голосования из предыдущих циклов, чтобы воспользоваться преимуществами досрочного и почтового голосования вместо голосования в основном в день выборов.



Трамп предложил важную роль Роберту Ф. Кеннеди-младшему, активисту антипрививочного движения, который баллотировался как независимый кандидат, а затем поддержал Трампа.



Трамп сможет опираться на обширную подготовку от союзных аналитических центров, включая Институт политики America First, Центр обновления Америки и Фонд наследия*, хотя между этими группами существуют значительные разногласия и соперничество.



Трамп не публиковал медицинские записи и не предоставлял их для независимой оценки. Самый подробный отчет о его здоровье был опубликован на брифинге врача Белого дома в январе 2018 года.



В 2023 году он опубликовал записку врача, в которой назвал свое здоровье "превосходным".



По материалам The New York Times, CNN, The Washington Post от 6 ноября 2024 года.



***



Трамп победил. Но не стоит ожидать от него чудес.



Особенно в отношении установления мира на Украине.



У него есть свой план. Судя по различным источникам информации, этот план весьма сомнителен для России.



Но у Трампа в отношении мира есть главное преимущество в сравнении с демократами.



Он готов к личным переговорам с Путиным.



А это уже немаловажно.



Лишь бы Трамп дожил до этих официальных переговоров.



Судьба Кеннеди постоянно маячит на его горизонте.



* организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ Источник - завтра

