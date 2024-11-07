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Апгрейд неоколониализма: молдавские выборы открыли истинное лицо Европы, - А.Белов
00:17 08.11.2024

07.11.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

С точки зрения глобалистов отдавать важные политические решения на откуп "туземцам" – дело опасное и непредсказуемое

На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением отказаться от права назвать продукцию Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат", а равно и всех прочих армянских производителей знаменитого на весь мир напитка, коньяком. Мол, французы обижаются, нужно пойти им на встречу.

"Нельзя так. Коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, – надо армянское бренди. Даже в семьях должны коньяк называть бренди", – заявил глава правительства Армении.

То есть ставленнику Запада Пашиняну мало того, что большинство ныне известных марок армянского коньяка (Арарат, Ани, Ахтамар, Наири и другие) производится сейчас компанией Pernod Ricard Armenia, являющейся, в свою очередь, подразделением французского концерна Pernod Ricard, говоря проще, и так принадлежат французам. Он хочет еще больше угодить "белым господам", отказавшись от наследия почти 140-летней истории армянского коньяка.

Или вот другой факт. Намедни Евросоюз заявил киевскому руководству, что продолжение "спонсирования" Украины возможно лишь в случае проведения там необходимых "реформ", смысл большинства которых сводится к прямому переподчинению большинства силовых ведомств, в частности ГБР и Нацполиции, европейским структурам, которые отныне будут решать любые, в том числе и кадровые, вопросы.

Как сообщает украинский нардеп Ярослав Железняк, Еврокомиссия призывает ввести отбор при участии "независимых экспертов" (то есть рекомендованных западными партнерами) на руководящие должности в полиции и ГБР (как в центральном, так и в региональном офисах).

"Внедрить прозрачные и основанные на заслугах процедуры отбора и назначения на руководящие должности в центральных и региональных офисах Национальной полиции и Государственного бюро расследований (ГБР) с привлечением независимых экспертов. Эти процедуры должны сопровождаться строгими дисциплинарными и антикоррупционными правилами, адаптированными к местному контексту и направленными на устранение реальных коррупционных рисков", – говорится в документе, присланном в Киев из Брюсселя.

Вы спросите: а какое все это отношение имеет к недавним выборам в Молдавии, "победе" на них Майи Санду и положительному итогу всемолдавского референдума по вопросу вступления в Евросоюз? Отвечу: самое прямое!

Все это вместе и каждый случай в отдельности являются характерными примерами построения Западом и конкретно Европой нового типа взаимоотношений со странами третьего мира, который я бы назвал "апгрейдом неоколониализма".

После того как антиколониальная революция, ставшая одним из результатов Второй мировой, заставила Запад модифицировать существовавшую на тот момент имперскую модель колониализма, вместо прямого управления зависимыми территориями западные страны перепоручили заботу о них собственным корпорациям, а заодно убедили новые власти "освобожденных" государств хранить свои ЗВР в банках бывшей метрополии, передать право на проведение эмиссии национальной валюты (если таковая вообще была) "чужим" центробанкам, переводить все активы местных политиков в западные банки, а кроме того, переподчинить национальные антикоррупционные органы иноземным структурам, тоже, разумеется, западным, выстроенная таким образом система просуществовала без малого 80 лет и только с недавних пор начала давать сбои.

В частности, первой "от рук отбилась" Россия, заявив словами Мюнхенской речи Владимира Путина, что так дальше продолжаться не может и не будет.

Процесс суверенизации бывших колоний и стран, потенциально готовых ими стать, застал Запад в состоянии "негативного роста", проще говоря, – упадка, и потому новая ситуация потребовала новых методов, без всякой оглядки на заезженные либеральные ценности и свободы.

Отныне – и выборы в Молдавии показали это максимально наглядно – сам центр принятия решений, даже если речь идет о народном волеизъявлении, переносится за пределы формально суверенных и независимых государств (а по сути, тех же колоний) в метрополию, куда предварительно было вывезено некое количество граждан такой колонии с национальными паспортами.

Причем истинное количество этих граждан значения не имеет, также как не имеет значения и их реальное мнение, а оно далеко не всегда является прозападным – парадокс, но это так – важен сам факт их наличия, а остальное уже дело техники. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.

На данный момент апгрейд неоколониализма еще не завершен, и даже западные аналитики подчеркивают, что новая колониальная война сегодня в самом разгаре. Так, применительно к результатам молдавских выборов агентство Bloomberg пишет, что "Путин проиграл раунд в Молдавии, но борьба еще далека от завершения".

"Референдум по ЕС едва проскочил, а Майе Санду пришлось участвовать во втором туре выборов", – отмечается в публикации.

Не лишним будет напомнить, каким ударом по амбициям Запада стали итоги выборов в Грузии, отказавшейся менять мир и спокойствие на мятый фантик евроатлантической интеграции, грозящей к тому же втягиванием в самую настоящую войну.

И это только убедило колонизаторов-глобалистов, что отдавать сколь-нибудь важные политические решения на откуп "туземцам" – дело опасное и совершенно непредсказуемое.

Потому единственное, что, пожалуй, следует знать в отношении нынешнего Запада, – это то, что никаких правил, а равно и порядка на них основанного, больше не существует. Отныне только откровенный произвол, фальсификация, подтасовки, лицемерие и право сильного.

Все, кто привык к милому образу либеральной Европы, защитницы сирых и убогих и хранительницы гуманистических ценностей, забудьте! Она и прежде-то такой никогда не была, умело скрывая под маской благочестия свое истинное уродство, а ныне так и вовсе перестала его стесняться.

Как все это будет развиваться, увидим уже совсем скоро. В будущем году в Молдавии пройдут еще одни выборы, парламентские. И в том, что Запад снова попытается сделать так, чтобы судьбу молдаван определяла виртуальная Moldovа, а не реальная Молдавия, сомневаться, увы, не приходится.

Многие эксперты предполагают, что избирательный процесс может, наконец, начаться и на Украине. Разумеется, западные кураторы Зеленского планируют и здесь провернуть "молдавский трюк". Впрочем, насчет вероятности успешного исхода украинских выборов лично у меня есть большие сомнения.

Нет, дело не в способности западных "рукоблудов" рисовать нужные им цифры, дело в возможном отсутствии к тому моменту самой Украины.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731014220


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