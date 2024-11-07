Мировая экономика готовится к "трампотрясению", - Михаил Сергеев

00:25 08.11.2024

07.11.2024



Угрозы повышения торговых тарифов напрямую не затрагивают Россию

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Реализация предвыборных обещаний избранного президента Дональда Трампа приведет к оживлению производства на территории США, важным изменениям во внешней торговле, увеличению торговых тарифов и, вероятно, к росту цен внутри Соединенных Штатов. Россия практически не зависит от торговли с США, но остается чувствительной к мировым ценам на сырье и энергоносители. Европа и Китай более уязвимы к жестким мерам американской протекционистской политики.



Для России в отношениях с новой администрацией Дональда Трампа главным приоритетом остаются вопросы безопасности. Однако и экономические решения Вашингтона в отношении санкций, валютных ограничений или торговых тарифов также будут учитываться в Москве.



США при новой администрации могут пойти на снятие части санкций с России, чтобы оттянуть ее от Китая, предполагает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов. "Он предприниматель. Для него главный соперник – это экономический конкурент, то есть Китай. Будет соперничать любыми способами. Из этого вытекает, что Россия не главный враг. И выгода для Трампа заключается в том, чтобы перетащить Россию от Китая на свою сторону. Ну, по крайней мере сделать нейтральной. Скорее всего будут снимать санкции – прежде всего экономические", – считает Титов.



Спецпредставитель президента РФ предполагает, что Трамп считает Европу несущественным игроком. "Партнером, но без кулаков и со стертыми зубами. Пусть болтается где-то в арьергарде. В крайнем случае можно на них повесить часть расходов и продавать СПГ (сжиженный природный газ. – "НГ"). Вот тут нам правильно было бы воспользоваться ситуацией: именно Европа для нас потенциально самый выгодный союзник. В такой ситуации вместе мы сильнее", – рассуждает Титов. При этом, по словам Титова, вероятны существенные изменения в "климатической повестке". "В том виде, в котором ее тянула Европа и активно поддерживал Китай, такой повестки больше, считайте, нет. Зато вместо декларативной, очень дорогостоящей, неэффективной зеленой повестки будет вырабатываться, я надеюсь, новая международная программа, которая на самом деле будет работать на чистую и здоровую планету и будет посильна всем участникам", – добавил он.



Еще в начале сентября Дональд Трамп публично пообещал отменить санкции против России. На вопрос, планирует ли он "усиливать или менять какие-либо из санкционных экономических программ, в частности в отношении России", Трамп заявил: "Я хочу использовать эти санкции настолько мало, насколько возможно. Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай где-то там пытается заполучить их валюту, чтобы стать доминирующей валютой". Трамп пояснил, что считает опасным для доллара введение санкций в отношении таких стран, как Россия, поскольку из-за конфликтов, в которые вступают США, утрачивается главенствующее положение американской валюты. "Я мощно применяю санкции против стран, которые того заслуживают, а потом я их отменяю", – объяснил Трамп.



"Сегодня утром все разговоры ведутся о том, как торговать с Россией и будут ли отменены санкции. Трейдеры в западных банках задаются вопросом о том, можно ли теперь торговать рублем", – сообщает западная пресса.



Пока не подтверждаются и предположения о том, что Дональд Трамп будет добиваться радикального снижения мировых цен на нефть. По крайней мере на мировых биржах нефть сорта Brent держится в границах 74–75 долл. за баррель. Избранный президент пока не отказывался от обещания вдвое снизить цены на электроэнергию в США за счет увеличения добычи энергоносителей в стране. Но заставит ли такая политика Саудовскую Аравию смириться с ценами барреля ниже 50 долл. – большой вопрос.



Медиа напоминают, что избранный президент пообещал введение пошлин на импорт в США, что может нарушить мировую торговлю. Обещал он также снижение корпоративных налогов, что дополнительно увеличит нагрузку на федеральный бюджет США. Трамп и его команда обещали и депортации нелегалов, что может сократить численность дешевой рабочей силы в США. Такие обещания создают два основных риска: замедление экономического роста по всему миру и ускорение инфляции в США, что заставит Федеральную резервную систему приостановить снижение процентных ставок. В итоге это может привести к укреплению доллара и уменьшению возможностей развивающихся стран для смягчения своей монетарной политики, предполагают агентства.



По словам вице-президента Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса, мировая экономика столкнется с потенциально пагубными потрясениями для экономического роста и инфляции, если избранный президент США Дональд Трамп введет импортные пошлины, которыми он угрожал во время своей предвыборной кампании. Экономический выпуск будет слабее, ценовое давление сильнее, а устоявшиеся торговые потоки будут нарушены, объяснил Гиндос. По его словам, если администрация США введет тарифы в размере 60%, например для Китая, то "прямые и косвенные эффекты, а также отклонения в торговле будут огромными", предсказывает Гиндос.



В Южной Корее чиновники укрепляют экономическую оборону, заявил министр финансов Чхой Санг-мок, который сказал, что правительство создает новые консультативные органы для надзора за валютными рынками, торговыми стратегиями и промышленной конкуренцией. Если политика, на которой настаивает избранный президент Трамп, станет реальностью, влияние на нашу экономику ожидается значительным, предупредил корейский министр.



Между тем вряд ли стоит ожидать, что администрация Трампа будет исполнять его предвыборные обещания, несмотря на прямой экономический ущерб для самих американцев. Так, например, обещанная высылка миллионов нелегальных мигрантов может просто остановить работу сельскохозяйственных предприятий в некоторых штатах. Так что кампания высылки мигрантов может ограничиться лишь усилением защиты границ и несколькими показательными акциями внутри страны.



Как известно, избранный вице-президент Джей-Ди Вэнс на дебатах с демократом Тимом Уолцем заявил о планах депортации миллиона нелегальных мигрантов. По словам Вэнса, в США находится 20–25 млн нелегалов. И около миллиона из них совершили преступления в дополнение к незаконному пересечению границы.



Причем по некоторым опросам, около 54% граждан США поддерживают массовую депортацию нелегальных мигрантов. Но отраслевые издания сообщают, что мигранты составляют более половины всех работников молочных предприятий в США. Примерно 75% сельскохозяйственных рабочих штата Калифорния также являются нелегалами. Именно эти работники заняты в производстве овощей, орехов или фруктов. В Калифорнии и других штатах нелегальные рабочие также заняты в строительстве, гостиничном бизнесе и розничной торговле, которые уже испытывают острую нехватку рабочей силы. Так что вряд ли администрация Трампа устроит внутренний экономический кризис ради исполнения громких предвыборных обещаний.