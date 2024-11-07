Восточный экспресс в ад. В разговоре про ближневосточную дипломатию очень трудно удержаться от ехидных замечаний, - Илья Титов

00:29 08.11.2024 когда силы зла властвуют безраздельно, любые информационные перемоги могут обернуться настоящим огнем с небес.

Илья Титов

7.11.24

В разговоре про ближневосточную дипломатию очень трудно удержаться от ехидных замечаний. Угрозы, обещания разверзнуть ад над головами врагов, страшные лица и сотрясания кулаками приводят к чисто символическим мерам реального воздействия: пускай иранский удар по Израилю 1 октября был самым мощным в контексте всего нынешнего обострения, в других частях света (к примеру, в Киеве) такое называется "скучным вторником". Принято рассуждать, что стороны заняли выжидательную позицию и что их дальнейшие шаги зависят от исхода голосования 5 ноября на президентских выборах в США. Эту точку зрения продвигает ориентированная на Америку пресса, желающая убедить читателя в американоцентричности мира, а локальные (в том числе и некоторые российские) СМИ любят ее за простоту и надежность. На деле же плебисцит в Штатах представляет из себя – как это обычно бывает у них в политике – соревнование в выражении любви к Израилю, и никакие "изоляционисты" вокруг Дональда Трампа, ни какие-либо прогрессисты-антисионисты вокруг Камалы Харрис не будут иметь значения в курсе нового Белого дома. В этом смысле стоит воспринимать новость от "Таймс оф Изрэль" про то, что Трамп потребовал у Нетаньяху в случае своей победы на выборах закончить войну до 20 января (даты инаугурации), как помощь Израиля своему старому другу в попытке отбить немножко голосов американских мусульман. Ближний Восток полон своих внутренних драм, привязанных к западным событиям не настолько очевидными связями.



Про трагедию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, кажется, рассказывалось раз сто. Если вкратце: война была поводом остаться у власти, но оппозицию не удалось угомонить ни речами о необходимости сплотиться на фоне кризиса в Газе, ни сухопутной атакой на Ливан (заглохшей где-то в приграничье), ни еженедельными убийствами лидеров "Хезболлы", ни обменом оскорблениями и ракетами с Ираном. Положение Биньямина все еще ненадежно, даже любимые прессой американские выборы не добавят ему устойчивости. Еврейское лобби еврейским лобби, но уверенности в том, что именно Биби должен руководить "величайшим союзником" США, нет ни у преданного им в 2020-м Трампа, ни у гораздой бросить непопулярного премьера под поезд Харрис. Итак, 3 ноября Нетаньяху собрался в город Метулу. Городом, впрочем, называть этот небольшой населенный пункт язык не поворачивается. Причина интереса Биби состояла в том, что находящийся на северной границе страны "город" служит как плацдармом для наступления на Ливан, так и целью для регулярных минометных обстрелов. И визит в такой заметный населенный пункт не состоялся из-за стихийно возникшей акции протеста: выяснилось, что пиарящегося на чужой беде премьера, ответственного за эту беду, не слишком хотят видеть в городке, где еще 31 октября под минометным обстрелом погибли пять человек. Этот случай стал лишь самым заметным из всех неприятностей израильского правительства. Дело в том, что по силовым и административным структурам еврейского государства прошла волна саботажа и измены. Как только в местную прессу были вброшены планы окопаться в Газе, остаться там надолго и возвести на месте разрушенного города долговечные укрепления, пошли новости о том, что тот или иной офицер ЦАХАЛ передал врагу секретные сведения или что какой-нибудь клерк прикрывал поставки всякой всячины в разрушенный город. Кульминацией этого стала история, развернувшаяся в субботу.



В день, когда порядочным иудеям никого арестовывать нельзя, оказались, однако, арестованы несколько сотрудников офиса премьер-министра, в том числе один из пресс-секретарей. Никакой конкретики от официальных источников мы так и не дождались, посему отсюда нам придется шагать через вязкую топь домыслов и сплетен, порою вбрасываемых и персами.



Так вот, неподтвержденная информация гласит, что в тель-авивских кабинетах идет мощнейшая грызня, и силовой блок начал атаку на группу премьера – следовательно, все последние новости являются отголосками этой грызни и атаки. Группа премьера же огрызается в ответ, итогом чего становятся аресты множества вроде бы непричастных людей внутри страны. В тот же сюжет ложится и новость о требовании израильского Минюста к Кнессету принять закон о наказании за призывы к бойкоту или обложению Израиля санкциями – там решили не мелочиться и сразу нарисовали для подлых врагов наказание сроком 20 лет. В Израиле и до этого не особо церемонились с соблюдением демократических свобод и гражданских прав, а уж с законом, позволяющим закрывать кого угодно и за что угодно, грядет такое торжество юстиции, что и подумать страшно.



Ракетные удары – эта символическая эскалация, ничем не рискующая и ни к чему не обязывающая, – являются такой же частью ближневосточного шоу нагнетания, как угрозы, алармистские статьи в западной прессе про "запланированный на этот вечер ответный удар" или призывы американских политиков к Тегерану потерпеть и не отвечать. Более того, всякий ход этой партии сопровождается таким количеством дезинформации и откровенной лжи, что после погружения в новости начинаешь сомневаться в реальном мире вокруг себя. Именно поэтому никакого ажиотажа не вызвали удары евреев по персидским радарам ПВО: несмотря на бодрые заверения Нетаньяху про масштабнейший удар, подтверждение (причем пришедшее от американского источника) касается лишь двух радиолокационных станций вблизи границы с Ираком. Атака произошла 26 октября, и прошло уже достаточно времени, чтобы сказать, что пробитие бреши в противовоздушной обороне и удар по системе обнаружения мелких объектов (а именно этим и занимались поврежденные станции) не стали первым этапом большого налета туч мелких беспилотников. Тем не менее иранского ответа все ждут. Никакой ясности очередные туманные обещания не дают, поэтому в дело вступают газеты. И покуда гиганты медиарынка заняты рассматриванием под лупой результатов предвыборных опросов в городе Секокус, что в штате Нью-Джерси, в дело вступают так называемые СМИ в изгнании. Многочисленные источники на фарси, ссылающиеся то на иранские издания в Лондоне, то сами на себя, сообщают, что удар будет нанесен уже вот-вот, уже скоро. Для поддержания градуса страха перед безумными персами проводятся интересные информационные трюки. Например, 3 ноября появились новости о том, что израильские спецназовцы захватили в южной Сирии, в провинции Дераа, человека, следившего за перемещениями израильских войск. Этот самый человек, который выглядит как стереотипный левантский провинциал арабской наружности, говорит, что считать евреев ему повелел некий иранский военный. Для такого нехитрого спектакля задействовали самые оснащенные части ЦАХАЛ, при этом спектакль этот нацелен на внутреннюю аудиторию, которая не станет задаваться вопросами, каких таких евреев считал этот джентльмен на территории независимого государства.



В ту же строку идет лыко о якобы перехваченных предложениях стран Персидского залива (странным образом в список этих стран не попадает Персия): они якобы предложили сирийскому президенту Башару Асаду скинуться на восстановление его страны, если тот прогонит персидских военных.



Другой интересный фейк утверждает, что Израиль обратился за помощью в достижении договоренности с Ливаном к главной "третьей силе" Ближнего Востока – президенту Владимиру Путину. Это, как и история с восстановлением Сирии теми же руками, что ее и сожгли, рассчитано на самую непритязательную аудиторию, привыкшую искать везде простые мотивы. В соответствии с этими мотивами Иран вот-вот осуществит полномасштабное нападение на Израиль.



Словом, на Востоке все идет своим чередом. Ответ Ирана на израильскую атаку едва ли будет таким же масштабным, как удар 1 октября: понесенный персами урон был не таким сильным, да и на ливанском направлении у ЦАХАЛ успехов нет.



Тенденции последних месяцев позволяют предполагать, что пока одна из сторон не получит весомый внешний козырь, дело будет идти к деэскалации, как бы ни пыжился израильский премьер в попытках оправдать свое нахождение у власти, – эта деэскалация будет тщательно маскироваться ударами и бомбардировками Бейрута и Газы. Но не стоит забывать, что в моменты, когда силы зла властвуют безраздельно (в Вашингтоне назначают новую старшую ведьму), любые информационные перемоги могут обернуться настоящим огнем с небес. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731014940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча

- Поправки по защите прав ребенка одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении

- Подготовка соцработников и технические средства для реабилитации, инватакси

- Одобрен План законопроектной работы Правительства на 2025 год

- Госаудит выявил системные проблемы, снижающие эффективность борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК

- Кадровые перестановки

- Международную лабораторию термоядерного синтеза предложил создать в Казахстане глава Минэнерго

- Открытие завода по переработке вольфрама в Казахстане: Исторический шаг для горнодобывающей отрасли

- Защитить добросовестных предпринимателей от передела собственности

