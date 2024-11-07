Запорожский фронт, 7 ноября: Начался штурм Орехова, из которого на Украину внезапно увеличился поток "двухсотых", - Р.Маркуш

00:52 08.11.2024

7 ноября 24



УкроСМИ горько жалуются на активизацию группировки "Днепр" - и именно на юге ждут массированного наступления наших войск

Радомир Маркуш



Согласно оперативке наших военкоров, в отличие от других участков фронта на Запорожском направлении относительно спокойно, в основном продолжаются бои местного значения с применением средств дальнего поражения. В частности, об этом пишет в своем телеграм-канале Семен Пегов.



В то же время позиционный характер боевых действий в здешних местах открывает простор для работы операторов дронов. На их плечи ложится "борьба за контроль неба, которая и определяет в финале победителя", информирует телеграм-канал Wargonzo.



Укровояки продолжают атаковать объекты инфраструктуры Энергодара с помощью беспилотников. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, зафиксировано не менее пяти взрывов возле береговой линии, приближенной к ЗАЭС. Жителей просят сохранять спокойствие, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.



Враг пытается по максимуму задействовать тяжелые гексакоптеры "Баба Яга" в качестве бомберов, но наши бойцы их уничтожают буквально пачками, что, собственно, и стало причиной перевода многих расчетов БПЛА в пехоту ВСУ.



По данным Минобороны РФ, мобильные зенитные расчеты группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили более десяти тяжелых беспилотников типа "Баба-Яга" украинских фашистов только на одном Каховском направлении в Херсонской области.



Именно из-за этого "Птахи Мадьяра" и прочие "Очі Ясні" вынуждены работать в темное время суток. Но и здесь нарисовалась зрада. Как информирует наше оборонное ведомство, наблюдательные посты выявляют движение ночных гексакоптеров, а после мобильные зенитные расчеты выставляют засады. Причем наши стрелки уничтожают БпЛА противника, укутавшись накидками-пончо, делающими их невидимыми для инфракрасных камер беспилотника.



А днем все попытки укро-бомберов атаковать российскую бронетехнику пресекаются зенитными дронами-камикадзе с самозахватом цели. Об одном таком случае рассказывается в "Вестнике 1430 полка": "Операторы БПЛА ВС РФ защитили танк боевых товарищей. На кадрах видно, как техника ехала к лесополосе, когда над ней закружили 4 тяжелые "Бабы-Яги" в сопровождении спутников. Навстречу им поднялся наш "Мавик".



Приблизившись к "Бабе-Яге" сверху и зависнув на несколько секунд, дрон точным ударом сбил жужжащего монстра. Благодаря поддержке с воздуха, русский танк благополучно доехал до укрытия".



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В целом, если читать наши источники, создается впечатление, что здесь фронт застыл надолго, однако в последние дни укроСМИ возбудились не на шутку из-за того, что "русские готовят большой наступ на Запорожье". Эти предположения самостийными экспертами "строятся на анализе объективных данных", точнее - на резком росте "двухсотых" в районе города Орехов.



Похоронные волонтеры незалежной вообще рапортуют, что трупы ВСУшников оттуда идут прямо-таки конвейером, даже в большем объеме, чем с Кураховского направления. Похоже, наша авиация плотно наносит удары ФАБами по вражеским укрепрайонам. "Тарасики и миколы" скулят на своих форумах, что разбиваются в хлам обжитые блиндажи, построенные еще в 2022 году.



Медийный укровояка с русской фамилией Сазонов опроверг на Зе-телевидении, что активность [россиян] в Запорожской области связана с боями за Курахово в Донецкой области. По его мнению, речь идет не об отвлекающей военной операции "орков", а о подготовке к полноценному сражению за юг "404-й". Особенно горячо, по его словам, стало вблизи города Орехов.



Ему вторит один из главных мейнстримщиков бандерштата Богдан Мирошников: "На Запорожском направлении российские солдаты очень активно готовятся к интенсивным боевым действиям. С Пологовского района они сняли значительную часть резервов, которые перебросили ближе к Каменскому и Орехову. В направлении Гуляйполя также проводят перегруппировку. Кажется, намечается еще один очень горячий участок. Может, кажется, а может ВС РФ пойдут в наступательные действия широким фронтом по всей ЛБС в области. Они это реально могут сделать. Теперь важность Великой Новоселки возрастает еще в несколько раз".



Кстати, судя по некрологам, опубликованным с 3 по 5 ноября только в оккупированной части Запорожской области, из этого населенного пункта было доставлено на военные кладбища региона 143 "хероя на щите". Дескать, такого еще не было.



Американский Институт изучения войны (ISW), со ссылкой на проверенные источники, сообщает, что российские войска продвинулись на 1,5 километра вдоль лесополосы к западу от Нестерянки и примерно на два километра в направлении Орехова. Эксперты ISW отметили большое присутствие наших беспилотников, которые, вероятно, обнаруживают цели для ударов русской авиации.



"Институтки" тоже считают, что ВС РФ, скорее всего, предпримут наступление с целью "защиты тыловых районов от ударов" бандеровцев. Мол, освобождение сильно укрепленного Орехова сведет на нет любую, даже гипотетическую, угрозу прорыва украинской армии в направлении Крыма.



Любопытную картинку в этой связи раскрыл картодел Liveuamap (по слухам, аффилированный с Пентагоном). По имеющимся у него сведениям, ситуация для ВСУ в западной части Запорожского направления резко ухудшилась, несмотря на отсутствие кадров с геолокацией.



Судя по карте этого паблика, русские штурмовики уже охватили Орехов с запада, вклинившись между населенными пунктами Щербаки и Новоалександровка.



Также ВС РФ сильно давят на ВСУ вдоль дороги Т-08−15 со стороны Новопокровки - то есть с восточного фланга. Кстати, некоторые украинские источники рассказывают о боях за Белогорье и мощном бомбовом ударе по гарнизону укровермахта в Малой Токмачке. Вероятно, готовится почва для окружения очередной "фортецi".