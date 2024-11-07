Трамп – рок-н-ролл, Харрис - попса: селебрити не решают больше. Послесловие к выборам президента в США, - ФСК

00:56 08.11.2024

07.11.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН



Столько всего сказано о результатах президентских выборов в США… И, на самом деле, забавно и даже трагикомично читать тех, кто еще недавно уверенно предсказывал победу Камалы Харрис, а ныне пафосно заявляет о том, что всегда предвидел триумф Дональда Трампа. Ну что тут скажешь? Политологи – как они есть. Однако к наговоренному важно добавить еще вот что, по-моему, до сих пор не озвученное.



По-своему Дональд Трамп победил пустоту. Эти президентские выборы для Демократической партии США, как лакмус, проявили всю бессмысленность и ненаполненность той политики, которую она проводила последнее время. Впрочем, вероятно, тут правильнее говорить об американском истеблишменте и его нарративах в целом. Самоназванный гегемон сосредоточился на том, чтобы лезть в ДНК и сексуальную жизнь людей, охмуряя их новой идентичностью, "свободами" и прочей повесточкой, но не реальными делами. Отсюда, в том числе и мировая катастрофа.



Кто такая Камала Харрис? Это такая политическая селебрити – нечто среднее между Опрой Уинфри и Бейонсе. Очевидно, что она не слишком умна и, в общем-то, не способна мыслить стратегически. При этом Камала с точки зрения картинки выглядела как почти идеальный кандидат: темнокожая женщина, произносящая елейно-патетические речи о том, как меньшинства сольются в едином экстазе с большинством. А что с содержанием? Пустота. Камала – это попсовый политик или pop-star от политики, если угодно.



На самом деле, Дональд Трамп, конечно, тоже. Он еще тот шоумен и позер. Причем, если Камала Харрис – это попса, то Трамп – это скорее рок-н-ролл. Не панк, нет, как написали в США. Если проводить аналогии, то Дональд Трамп и его команда (выделяется разве что Джей Ди Вэнс) – это глэм-группа, исполняющая стадионный рок, группа не первой свежести и уже по большей части вышедшая в тираж. Такие вот аналогии.



С кем вышел Трамп на сцену? С Илоном Маском и президентом UFC Дэйной Уайтом. То есть предельно маскулинный спортсмен и изобретатель, критикующий новую идентичность (или делающий вид, что критикует). Вполне себе сочетание. Особенно, если добавить к этому Джей Ди Вэнса, которого называют этаким старомодным деревенщиной с набором устаревших патриархальных идей. Опять же, все это более чем условно и поверхностно, и тот же Маск – вовсе никакой не изобретатель и не покоритель звезд, а хитрющий предприниматель, однако мы сейчас говорим лишь о картинке, о том, как все это видится.



Кого тащила с собой Камала Харрис на президентские выборы? И как вела сама? Болтала по телефону со своими поклонниками – якобы болтала, хохотала, манерничала – ну точь-в-точь телеведущая. И неслучайно, что для своей президентской промокампании она привлекла пусть и несколько померкшую, но все равно легендарную телезвезду Опру Уинфри. И не ее одну только. По социальным сетям блуждала таблица, в которой селебрити (они же stars) делились на тех, кто поддерживает Трампа, и на тех, кто поддерживает Харрис.



Так вот, за последнюю агитировали такие top-mega-stars, как Ариана Гранде, Бейонсе, Билли Айлиш, Кэти Перри, Тейлор Свифт, Эминем, а следом шли и звезды кино вроде Роберта де Ниро и Леонардо ди Каприо. Это более чем серьезный уровень. А кто там был за Дональда Трампа? Говорят, Канья Уэст, и тот переметнулся в другой лагерь. Как и Чак Норрис. Вы встретите в рядах сторонников Трампа разве что олдовых актеров вроде Стива Болудина и Джона Войта. Из рэпперов, правда, есть 50 Cent. А вот спортсмены Трампа поддерживают. Однако это явно недостаточно, чтобы соревноваться со звездной армией Камалы Харрис.



И тем не менее Америка оглушительно и единогласно выбрала Дональда Трампа в качестве президента. Да, огромную роль в этом сыграло чудесное уклонение от пули в Батлере. Плюс украинский трек. Плюс брожения в мире. Плюс, что самое главное, абсолютное пустословие и пустомыслие демократов. Но важно зафиксировать: американские президентские выборы показали, что селебрити уже не играют той роли, что раньше, их влияние на общественное мнение значительно снизилось.



Долгое время именно stars, селебрити выполняли в социуме роль современных героев, этими героями на самом деле, конечно же, не являясь. Более того, их мнение спрашивали по каждому поводу, а сами они не только охотно высказывались о политике, но и занимались ей, чувствуя себя мощными властителями и реальными инфлюэнсерами. Не могу сказать, что сейчас это уже не так, однако перемены наметились – и по-своему это радостно; обнадеживает, знаете ли.



Потому что слишком долго складывалась ситуация в стиле serve the servants, когда развлекающая обслуга возомнила себя господами. К чему это привело в итоге всех нас, а мы наблюдаем это в последнее время, когда выродились и политика, и кинематограф, и музыка. Будем надеяться, что в ближайшее время что-то да изменится – в лучшую, более осмысленную, сторону, когда каждый наконец станет заниматься своим делом.