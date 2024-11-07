 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.11.2024
00:56  Трамп – рок-н-ролл, Харрис - попса: селебрити не решают больше. Послесловие к выборам президента в США, - ФСК
00:52  Запорожский фронт, 7 ноября: Начался штурм Орехова, из которого на Украину внезапно увеличился поток "двухсотых", - Р.Маркуш
00:29  Восточный экспресс в ад. В разговоре про ближневосточную дипломатию очень трудно удержаться от ехидных замечаний, - Илья Титов
00:25  Мировая экономика готовится к "трампотрясению", - Михаил Сергеев
00:17  Апгрейд неоколониализма: молдавские выборы открыли истинное лицо Европы, - А.Белов
00:15  47–й президент США - Трамп. Но не постигнет ли его участь Кеннеди? - Владимир Овчинский
00:13  Пока не поздно: существуют угрозы российскому государству, угнездившиеся в сегодняшнем обществе, - Александр Проханов

00:06  Геополитика победы Дональда Трампа, - "Катехон"
00:02  Пробный платеж в $10 тыс. провели между банками Казахстана и Афганистана
00:01  Израиль намерен воевать на дальних подступах, - Игорь Субботин
00:00  Сергей Лавров в Астане не обошелся без вопросов, - Къ
Четверг, 07.11.2024
19:53  Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж
19:13  Выборы в США. Победа хрена над редькой, - Сергей Кожемякин
19:02  Зеленский ждет от Трампа "мира через силу". В Украине отчаяние сменилось надеждами, - НГ
18:57  Бандеровцам светит "Кураховский котел" вместимостью в тысячи "захисников", - СП
17:42  Хватит тянуть волыну. Украину надо дожимать сейчас и срочно, - "Царьград"
16:17  Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться, - В.Скачко
15:41  Теряя людей и "Абрамсы", украинцы все валят на "орды Ким Чен Ына"
15:30  Сделал Америку снова: благодаря чему Трамп победил на выборах в США, - Л.Самуна
14:53  Организация тюркских государств сменила флаг, вслед за флагом Кыргызстана
14:35  Курская дуга, 6 ноября: Через 3 месяца после вторжения Сырский понял, что совершил роковую ошибку, - Р.Маркуш
13:49  Победа Трампа: Нас ждут "качели" в мировой политике, - В.Журавлева&А.Арбатов
12:46  Эндшпиль. Конец войне близок. Но какой? - Владислав Шурыгин
11:42  Пока не поздно... существуют угрозы российскому государству, угнездившиеся в сегодняшнем обществе, - Александр Проханов
11:13  Победа Трампа: что она означает для экономики России и мира, - РБК
10:56  Туркменистан пытается решить проблему дефицита растительного масла, - ХТ
10:37  Кырпремьер А.Жапаров: здание ВДНХ будет снесено, вместо него построен конгресс-холл
10:30  Враждебный жест. Кто не хочет брать в БРИКС "смелый и революционный народ"
10:26  Шольц и Бербок спешат на помощь: Германия поддерживает режим Зеленского из последних сил, - ФСК
10:24  После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко
10:23  ВС РФ приступили к штурму Петровки и Григоровки на Покровском направлении
10:21  "Парни в шлепках" наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал "Посейдон"
10:18  Шизофреническое раздвоение: шведы покупают у России газ и готовят могилы
10:07  Молдавия на грани раскола, - Годфруа Пуш
10:05  В США может появиться 51-й штат. Пуэрто-Рико просится на присоединение
10:03  Нетаньяху сменил министра обороны и пресек "дворцовый переворот"
10:01  Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики, - И.Буккер
10:00  Талибы* надеются на нормализацию отношений с США при Трампе
09:58  Трамп хочет лепить из России таран против Китая, - А.Медведев
06:09  Страны тюркского мира создают единое информационное пространство, - Виктория Панфилова
06:06  Триумф Трампа сулит Китаю неприятности, - Владимир Скосырев
06:01  Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться , - Владимир Скачко
05:55  После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США, - Ростислав Ищенко
05:50  Нетаньяху назначил Каца министром обороны и пресек "дворцовый переворот"
05:39  Какую Америку выбрал Глобальный Юг, -Сергей Строкань
05:34  Дональд Трамп смог повторить. Бывший президент США стал будущим, - Алексей Забродин
05:28  "Светофор" сломался... Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции
03:48  Кыргызы на новом курултае хотят переименовать свою страну. Скучно жить..., - "ВечБишкек"
02:17  Второе пришествие: что значит победа Трампа для России и Украины, - Игорь Кармазин
01:10  Александр Дугин: Победа Трампа - это мировая революция, консервативная революция
01:07  Он мог спасти СССР. Как Горбачев и его сторонники убирали Григория Романова, - Владимир Малышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп – рок-н-ролл, Харрис - попса: селебрити не решают больше. Послесловие к выборам президента в США, - ФСК
00:56 08.11.2024

07.11.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

Столько всего сказано о результатах президентских выборов в США… И, на самом деле, забавно и даже трагикомично читать тех, кто еще недавно уверенно предсказывал победу Камалы Харрис, а ныне пафосно заявляет о том, что всегда предвидел триумф Дональда Трампа. Ну что тут скажешь? Политологи – как они есть. Однако к наговоренному важно добавить еще вот что, по-моему, до сих пор не озвученное.

По-своему Дональд Трамп победил пустоту. Эти президентские выборы для Демократической партии США, как лакмус, проявили всю бессмысленность и ненаполненность той политики, которую она проводила последнее время. Впрочем, вероятно, тут правильнее говорить об американском истеблишменте и его нарративах в целом. Самоназванный гегемон сосредоточился на том, чтобы лезть в ДНК и сексуальную жизнь людей, охмуряя их новой идентичностью, "свободами" и прочей повесточкой, но не реальными делами. Отсюда, в том числе и мировая катастрофа.

Кто такая Камала Харрис? Это такая политическая селебрити – нечто среднее между Опрой Уинфри и Бейонсе. Очевидно, что она не слишком умна и, в общем-то, не способна мыслить стратегически. При этом Камала с точки зрения картинки выглядела как почти идеальный кандидат: темнокожая женщина, произносящая елейно-патетические речи о том, как меньшинства сольются в едином экстазе с большинством. А что с содержанием? Пустота. Камала – это попсовый политик или pop-star от политики, если угодно.

На самом деле, Дональд Трамп, конечно, тоже. Он еще тот шоумен и позер. Причем, если Камала Харрис – это попса, то Трамп – это скорее рок-н-ролл. Не панк, нет, как написали в США. Если проводить аналогии, то Дональд Трамп и его команда (выделяется разве что Джей Ди Вэнс) – это глэм-группа, исполняющая стадионный рок, группа не первой свежести и уже по большей части вышедшая в тираж. Такие вот аналогии.

С кем вышел Трамп на сцену? С Илоном Маском и президентом UFC Дэйной Уайтом. То есть предельно маскулинный спортсмен и изобретатель, критикующий новую идентичность (или делающий вид, что критикует). Вполне себе сочетание. Особенно, если добавить к этому Джей Ди Вэнса, которого называют этаким старомодным деревенщиной с набором устаревших патриархальных идей. Опять же, все это более чем условно и поверхностно, и тот же Маск – вовсе никакой не изобретатель и не покоритель звезд, а хитрющий предприниматель, однако мы сейчас говорим лишь о картинке, о том, как все это видится.

Кого тащила с собой Камала Харрис на президентские выборы? И как вела сама? Болтала по телефону со своими поклонниками – якобы болтала, хохотала, манерничала – ну точь-в-точь телеведущая. И неслучайно, что для своей президентской промокампании она привлекла пусть и несколько померкшую, но все равно легендарную телезвезду Опру Уинфри. И не ее одну только. По социальным сетям блуждала таблица, в которой селебрити (они же stars) делились на тех, кто поддерживает Трампа, и на тех, кто поддерживает Харрис.

Так вот, за последнюю агитировали такие top-mega-stars, как Ариана Гранде, Бейонсе, Билли Айлиш, Кэти Перри, Тейлор Свифт, Эминем, а следом шли и звезды кино вроде Роберта де Ниро и Леонардо ди Каприо. Это более чем серьезный уровень. А кто там был за Дональда Трампа? Говорят, Канья Уэст, и тот переметнулся в другой лагерь. Как и Чак Норрис. Вы встретите в рядах сторонников Трампа разве что олдовых актеров вроде Стива Болудина и Джона Войта. Из рэпперов, правда, есть 50 Cent. А вот спортсмены Трампа поддерживают. Однако это явно недостаточно, чтобы соревноваться со звездной армией Камалы Харрис.

И тем не менее Америка оглушительно и единогласно выбрала Дональда Трампа в качестве президента. Да, огромную роль в этом сыграло чудесное уклонение от пули в Батлере. Плюс украинский трек. Плюс брожения в мире. Плюс, что самое главное, абсолютное пустословие и пустомыслие демократов. Но важно зафиксировать: американские президентские выборы показали, что селебрити уже не играют той роли, что раньше, их влияние на общественное мнение значительно снизилось.

Долгое время именно stars, селебрити выполняли в социуме роль современных героев, этими героями на самом деле, конечно же, не являясь. Более того, их мнение спрашивали по каждому поводу, а сами они не только охотно высказывались о политике, но и занимались ей, чувствуя себя мощными властителями и реальными инфлюэнсерами. Не могу сказать, что сейчас это уже не так, однако перемены наметились – и по-своему это радостно; обнадеживает, знаете ли.

Потому что слишком долго складывалась ситуация в стиле serve the servants, когда развлекающая обслуга возомнила себя господами. К чему это привело в итоге всех нас, а мы наблюдаем это в последнее время, когда выродились и политика, и кинематограф, и музыка. Будем надеяться, что в ближайшее время что-то да изменится – в лучшую, более осмысленную, сторону, когда каждый наконец станет заниматься своим делом.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731016560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча
- Поправки по защите прав ребенка одобрили депутаты Мажилиса в первом чтении
- Подготовка соцработников и технические средства для реабилитации, инватакси
- Одобрен План законопроектной работы Правительства на 2025 год
- Госаудит выявил системные проблемы, снижающие эффективность борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК
- Кадровые перестановки
- Международную лабораторию термоядерного синтеза предложил создать в Казахстане глава Минэнерго
- Открытие завода по переработке вольфрама в Казахстане: Исторический шаг для горнодобывающей отрасли
- Защитить добросовестных предпринимателей от передела собственности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  