 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Лубрикант перед жестким сексом": чем грозит Зеленскому разговор с Трампом, - МК
04:10 08.11.2024

Нелегитимный президент Незалежной Владимир Зеленский уже предвкушает новый разговор с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом. Накануне "просроченный" позвонил Трампу и выразил свое восхищение его убедительной победой на выборах. А после разразился в соцсетях огромным постом, в котором еще раз с ног до головы облизал президента Штатов и назвал разговор с ним "чудесным". Сейчас Зеленский рассчитывает на новый разговор с Трампом, вероятно, ожидая от него хотя бы частичного удовлетворения всех своих хотелок. Но сбудутся ли чаяния главы киевского режима? Эксперты в этом сильно сомневаются, так как из-за океана поступают тревожные для Зеленского знаки.

Как пишет WSJ, сейчас команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине.

Советники политика предлагают прекратить активные боевые действия, закрепив за Россией около 20% территории, контролируемой ее войсками, и временно обязать Украину отказаться от стремления вступить в НАТО.

Киев готов дать обещание не пытаться присоединиться к НАТО как минимум на ближайшие 20 лет. Взамен США продолжат поставки оружия Украине, чтобы помочь сдерживать Россию. Линия фронта останется неизменной, а обе стороны установят демилитаризованную зону длиной 1200 километров. При этом остается неясным, кто именно возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности на этой территории.

Один из членов команды Трампа отметил, что США не будут отправлять своих солдат для поддержания мира на Украине и не намерены финансировать этот процесс, предложив возложить эту задачу на Польшу, Германию, Великобританию и Францию.

О возможных договоренностях пишет и украинский политсоветник Александр Харебин. Он считает, что вывод войск из Курской области может стать частью договоренностей, заключаемых с Трампом.

"Может так случиться, что Украина, Генштаб, президент, Ставка примут решение, что задачи курской операции выполнены. Это может быть инструментом для переговоров, чтобы зафиксировать те или иные линии после окончания войны. Такие заявления могут стать маркером, который послужит основой для переговоров", – предполагает эксперт.

Правда, при этом политсоветник не учитывает позицию России, которая вряд ли позволит спокойно, с поднятыми знаменами выйти ВСУ из Курской области. Скорее всего, будет как во времена Иловайского котла – полный разгром и бегство чудом выживших боевиков.

Надежды Зеленского на позитивный исход переговоров с Трампом будут жестоко разбиты, в этом уверен украинский блогер Анатолий Шарий. Об этом может говорить хотя бы тот факт, что во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Зеленского, а также разносил политику Байдена в отношении Незалежной. В частности, он заявлял, что Украине следовало до начала СВО пойти на уступки Путину, так как даже "худшая сделка" была бы лучше того, что случилось в дальнейшем. Шарий уверен, что Штаты будут давить на нелегитимного, принуждая пойти его на сделку.

"И пока, как утверждает WSJ, команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта в Украине, Зеленский рассчитывает на телефонный разговор с Трампом. Он не понимает, что такой разговор - это не розы перед романтическим свиданием, это лубрикант перед жестким сексом. Американцы будут давить его на сделку. Ласково, но без вариантов. Сначала ласково. Чтобы не сильно сопротивлялся. В итоге будет максимально жестко, ибо сделка будет очень плохая (для Зеленского)", – пишет Шарий.

Авторы: ВЯЧЕСЛАВ НОВОРОССИЙСКИЙ
7.11.24

Источник - МК
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