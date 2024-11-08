 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Политика России в Западном Туркестане (поучительная история), - Андрей Школьников
04:13 08.11.2024

Политика России в Западном Туркестане
посмотрите на историю конфликта в Сирии, очень многие сюжеты и черты повторятся
Андрей Школьников

,
Предотвратить взрыв и проблемы в Средней Азии Россия не сможет, ресурсов времени и долгосрочного смысла в бессмысленных и бесплодных попытках прогрессорства, развития и интеграции местного населения нет никаких. Добровольно и полностью отказавшиеся от русского / советского наследия люди, стали полностью чуждыми по языку, религии и культуре, разрушив соединявшие нас психоисторические мосты. Если старшее поколение еще что-то помнит, то молодое, играющее все большую роль в обществе, агрессивно и чуждо.

Россия сможет и будет защищать осознанно желающих быть частью Русского мира, сделавших окончательный выбор в его пользу, готовых уйти от родоплеменных традиций и радикальных форм ислама, не только в отношении себя, но и своих детей. В первую очередь речь идет о северном и восточном Казахстане, а также отдельных людях, способных пройти фильтрацию. По примеру граждан бУкраины, допущенные, но осознанные ошибки, когда человек окончательно рвет с прошлым, уничтожая себе пути назад, деятельным покаянием, будет засчитываться.

В 00-е годы попадалась история, как семья из Афганистана через Россию транзитом перебирались в Европу, а молодая девушка осталась и заявила о желании креститься. Обратно выслать ее не смогли – за это там полагалась смертная казнь. Чем закончилась история не знаю, но совсем не удивлюсь, если количество православных тюрок, родом из Средней Азии, после того, как там начнется полный шариат, будет исчисляться миллионами. Это будет очень серьезное подтверждение желания стать частью Русского мира. Излишне говорить, что обман будет приводить к прекращению основания для получения гражданства, т.е. смертная казнь более не грозит – прощайте…

В отношении остальной части Средней Азии стратегия России, Китая, Ирана и … пуштун будут заключаться в упреждающих ударах, так как военные действия все равно будут, то лучше бить на опережение, создавая радикальным исламистам проблемы, не давая создать единый фронт. Подобное Россия делала в Сирии, помогая местному правительству, предотвратив тем самым приход салафитов в Среднюю Азию на 7-10 лет раньше.

Мы будем помогать местным властям, но не приемом беженцев и содержанием, а удержанием власти в стратегических регионах, снабжением, авиацией, артиллерией и т.д. Сухопутная часть – местные, правительственные войска, высокотехнологичное вооружение – внешние союзники. В настоящее время не имеет смысла даже пытаться прогнозировать конфигурации, какие территории, города, анклавы получится удержать, какие нет. Просто посмотрите на историю конфликта в Сирии, очень многие сюжеты и черты повторятся.

И, да, административные государственные границы для радикалов не важны, помните это, гореть будет весь регион, а не отдельные республики и районы…

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731028380


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