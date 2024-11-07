 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киев истово бьет челом и рвется в любимые жены к новому господину, - Светлана Гомзикова
04:20 08.11.2024

Киев истово бьет челом и рвется в любимые жены к новому господину
Почему "Отдамся по сходной цене" стало девизом независимой Украины
Светлана Гомзикова
7.11.24
Алексей Кочетков

В Киеве, где до последнего ставили на демократку Харрис в американском президентском забеге, а победа Трампа воспринималась как страшный сон, объект поклонения резко поменялся. И началось то, что можно назвать "великим украинским переобуванием в воздухе".

Зеленский, который еще недавно открыто хамил Трампу и называл его потенциальным "президентом-лузером", как только стало понятно, куда дунул ветер перемен, бросился тут же его поздравлять. Француз Макрон, правда, оказался проворнее. Но и второй в очереди - не последний. Главное успеть подобрать нужные слова и быть искренним.

И самозваный гетьман, призвав в помощь все свои актерские штампы, очень старался.

Успех Трампа он назвал "впечатляющим". И напомнил о "замечательной" сентябрьской встрече, на которой они, по его выражению, "в деталях обсуждали стратегическое партнерство между Украиной и США". Трамп, как известно, уступил тогда настоятельной письменной просьбе Зеленского, и устроил ему непродолжительную аудиенцию в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

На этот раз избранный 47-й американский президент снизошел до телефонного разговора с Просроченным. О чем тот поспешил сразу всех известить на своей странице в соцсети, отметив, что беседа с Трампом была "отличной" и что они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.

Впрочем, возможно, уже по привычке, Зеленский несколько исказил действительность. Поскольку на самом деле, как пишет украинский ТГ-канал "Легитимный" со ссылкой на некий осведомленный источник, разговор "прошел в формальной обстановке и продлился не более 5 минут".

"Трамп снова заявил Зеленскому, что необходимо искать дипломатические пути решения. Кровавую войну необходимо заканчивать. Зеленский с Трампом согласился и сказал, что надеется новая администрация примет во внимание украинскую формулу мира. Трамп проигнорировал этот посыл. На этом и закончили", - рассказал собеседник канала.

При этом инсайдер отметил, что хоть разговор был фактически не о чем, он был очень нужен Зеленскому, чтобы показать внутренней украинской элите, что он не "сбитая утка" и Трамп якобы не будет его "сливать".

Но не только обитатели Банковой обладают талантами вовремя подсуетиться. И хоть лесть "вредна и гнусна", как писал мудрый русский баснописец Иван Крылов, на Украине она все еще в ходу.

Только что буквально местные "патриоты" и расово правильные киевские пропагандисты сокрушались, что Трампа не застрелили. А тут вдруг у Донни неожиданно масса фанатов появилась.

Один такой - "слуга народа" из Верховной рады Марьян Заблоцкий - объявил о намерении "украсить" Киев муралом в честь бывшего и новоизбранного 47-го американского президента, а также установить в столице памятник экс-главе США Рональду Рейгану.

При этом говорит, что не собирается льстить Трампу - мол, будет он или не будет оказывать помощь Украине, зависит только мастерства украинских дипломатов.

Коллега нардепа - первый замглавы украинского парламента Александр Корниенко - тот так просто "челом бьет", просит американцев помочь переизбрать Верховную раду.

"Мы очень хотели бы, чтобы американские политики все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба, как депутатов, к ним", - приводит слова вице-спикера "Страна.ua".

Вот такая она "незалежность" по-украински - вовремя сообразить, кому правильно отдаться. И убедить хозяина в своей преданности раньше других.

Как вообще сочетаются в этих людях имперские замашки и желание обязательно быть под кем-то, кто за них все решит?

Этот вопрос "СП" адресовала главе Координационного совета Международной гражданской инициативы "Русский союз", писателю Алексею Кочеткову:

- Я думаю, что все это последствие отрицательного отбора украинской элиты. Ведь в "украинство" шли люди с определенным психотипом.

Почему с определенным? Потому что само по себе "украинство" - это идеология, изначально построенная на лжи, вымысле и фальсификации. Все, что связано с украинской историей, то, как она преподается там в школах и вузах, преподносится через пропаганду, это имитация и фальшивка.

Основатель украинского государства и украинской же исторической школы академик Михаил Грушевский до революции среди коллег имел репутацию обычного компилятора и фальсификатора. Его неоднократно ловили за руку и обвиняли в прямых подтасовках.

И вот на базе этой лжи и фальсификации была создана некая идеология "антиРоссии". И люди, которые шли в эту политическую среду, изначально имели очень серьезные нравственные и моральные дефекты. Но когда людей во власть отбирают не по принципу лучших, а по принципу готовых на все - циничных, прожженных, абсолютно бессовестных, лживых, - этот отрицательный отбор приводит к тому, что происходит деградация целого политического слоя.

"СП": Почему в Советском Союзе это не было проблемой?

- На самом деле, они и в советское время были такими же, эти украинизаторы - всевозможные Шелесты, Кравчуки и проч. Но за годы независимости это постепенно стало просто сборищем аферистов, прохиндеев и мошенников. И не только со всей Украины, в "незалежную" потянулись сомнительные личности со всего света.

Об этом, кстати, неоднократно писал выдающийся политический мыслитель Польши Роман Дмовский. В частности, что, если когда-нибудь Западу удастся оторвать Украину от России, то Украина превратится в прибежище отбросов и негодяев, которых еще свет не видывал по концентрации "негодяйства".

Поэтому удивляться сегодня поведению украинской элиты не приходится. Это абсолютно никчемные, с одной стороны, с другой - циничные и беспринципные людишки. Готовые целовать не то что руку - они будут лизать сапоги кому годно. Чем, собственно говоря, и занимаются.

"СП": Как считаете, Трамп понимает, что все это подобострастие ничего не стоит?

- Так ему, собственно говоря, от них ничего не нужно, кроме согласия на все. И он получит все, что ему нужно. Этого человека, насколько я понимаю, невозможно ввести в заблуждение. Трамп - американский бизнесмен, а это такая мощная школа: "ничего личного, только бизнес", как говорится.

То, что они ему предлагают массу всевозможных услуг, они эти услуги окажут. Причем, Трамп получит все свое с процентами и не даст ничего взамен. Думаю, он просто заставит их это сделать и получит еще при этом массу удовольствия.

В Киеве, конечно, рассчитывают на что-то. Только это расчет базарной потаскушки - она будет заманивать клиента чем угодно, но в итоге ей все равно никто не заплатит. Хотя используют по полной программе.

Однако приходится признать, что для них это обычная форма поведения - абсолютное пренебрежение к нормам человеческой морали. И, как выражается наш президент, полное "отсутствие социальной ответственности".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731028800


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