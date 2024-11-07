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|Россия готова принять в свой состав все регионы Украины, которые проведут референдумы о своей независимости, - Путин
04:33 08.11.2024
Путин: Россия готова принять в свой состав все свои исторические территории
Елена Острякова. 07.11.2024
Россия готова принять в свой состав все регионы Украины, которые проведут референдумы о своей независимости, а потом попросятся в состав РФ.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на "Валдайском клубе", передает корреспондент "ПолитНавигатора".
По его словам эту логику событий он излагал в Казани генсеку ООН Антониу Гутерришу.
"Генеральный секретарь это выслушал, покивал и говорит: хорошо, но все равно ты напал. Но рационального ответа-то нет. Где в этой цепочке ошибка? Что я сказал не так? Где мы нарушили международное право и устав ООН? Да нигде. А если это так, то границы Украины должны проходить в соответствии с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях, которые мы называем своими историческими территориями. Все зависит от динамики происходящих событий", – сказал Путин.
Он уточнил, что ситуация будет зависеть от того, согласится ли Украина на нейтралитет.
"Если нейтралитета не будет, трудно себе представить наличие добрососедских отношений между Россией и Украиной, потому что Украина постоянно будет использоваться в качестве инструмента в чужих руках – во вред интересам РФ. Ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию. Нам бы хотелось этого избежать", – заключил Путин.