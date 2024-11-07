Игорь Мальцев: Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

04:41 08.11.2024 Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.



Скоро звезды Голливуда будут говорить, что никогда не обзывали Трампа Гитлером и фашистом. Они будут говорить, что никогда публично не называли его дерьмом, как Роберт Де Ниро. Или просто потихоньку подчистят соцсети и демократические СМИ. Как это было уже однажды на предыдущих выигрышных для Трампа выборах, когда певица под ником Мадонна на митинге визжала, что теперь надо срочно разбомбить Белый дом.



Сейчас они будут делать вид, что они белые и пушистые, и все эти грязные и подлые медийные кампании – это просто такие избирательные традиции в Америке. Ссылаясь на рассказ Марка Твена "Как меня выбирали в губернаторы". Я не шучу – я только вчера видел, как бывший русский журналист, сбежавший в США, рассказывает про эти "традиции" с XIX века.



Нет, это не традиции – Демпартия в этот раз довела страну, а вместе с ней весь зависимый от Америки мир, до состояния истерики и небывалого раскола, лишь бы остаться у власти.



Какие организационные и финансовые мощности были брошены на то, чтобы надуть лягушку бессмысленного персонажа Харрис до звания "единственной надежды страны"! Можно было бы организовать еще одну войнушку, право.



Хуже всех теперь сателлитам, которые, как когда-то Меркель, оказавшаяся крайне немудрой дамой, вписывались во всю демпропаганду США, как в свою, и не стеснялись объяснять своим читателям и избирателям, почему Трамп – гитлер-гитлер-гитлер. И иногда Сталин (до этого додумался Atlantic Monthly).



Отсюда наутро заголовок под фотографией Трампа в бывшей приличной газете Die Zeit, который показывает только степень деградации местных медиа: Fuck.



Они действительно верили, что машина из бесчисленных либеральных шестеренок на всех уровнях – от газет и ТВ, IT-гигантов и мелких НКО до "зеленых" учителей и "зеленых" министров – никогда не даст проиграть "правильному кандидату". ("Зеленые" это давно не про экологию, это уже всецело за Демпартию и все, что она транслирует по всему миру).



Как могла проиграть Харрис, ведь за нее призывали голосовать "лучшие люди Голливуда и шоу-бизнеса"? Как может проиграть кандидат, за которого вписалась сама Тейлор Свифт? А Опра Уинфри?



И отсюда хочется поподробней.



Как только в результате непубличного сговора с гонки сняли действующего президента Байдена и на его место втиснули рукотворный конструкт из черно-индийской женщины (абсолютно идеально по меркам всей этой woke-шушеры), ряд деятелей культуры почувствовали неудержимое желание поддержать ее кандидатуру в боях с "Гитлером наших дней". Вдруг оказалось, что и Тейлор Свифт, и Харрисон Форд, Лео Ди Каприо, Шер, Джулия Робертс, Брюс Спрингстин, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Эминем, Билли Айлиш, Джордж Клуни, а также группа Foo Fighters не только знают, кто такая Камала Харрис, но и готовы endorse ее на выборах.



Кстати, именно музыканты любят слово endorsement – в музыкальном бизнесе это означает контракт с фирмой-производителем музыкальных инструментов. Вот ты endorser фирмы Gibson и тебе на халяву дают гитары по 10 тыс. долларов плюс кэша, а ты делаешь вид, что только на них и играешь всю свою жизнь. И фотографироваться обязан только с ними. Вот это как раз оно и есть. Только с кандидатом.



И вот эти миллионеры-эндорсеры вписались за мадам Харрис по полной. Боюсь, что в полной уверенности в ее победе – "потому что у нее все схвачено". Потому что в леволиберальном Голливуде выступать за Трампа – это подписывать себе профессионально-смертный приговор. Ведь Голливуд давно уже перешел от собственно творчества к продвижению самой отчаянной пропаганды нарративов именно Демократической партии США.



И мы даже не будем тыкать пальцем в черную Русалочку из новых диснеевских фильмов – может, художник так видит. Но мы в состоянии отличить политическую кампанейщину от творчества. И американский зритель в состоянии – поэтому провалилась очередная франшиза "Звездных войн", где черные лесбиянки-джедаи предаются радостям деколонизации.



Всех уже тошнит от лицемерия местной индустрии грез. Уж больно эти грезы совпадают с партийной программой. Нам это знакомо довольно давно – несчастный СССР шпыняли со всех сторон за партийность литературы и прочей культуры и рассказывали, что в свободном мире (США) все не так.



А потом оказалось, что, конечно, не так: все еще хуже.



И когда миллионеры от торговли лицом вдруг вписываются за кандидатку, которая врет, как она – простая девочка-негритянка – ходила в школу и страдала от расизма, это уже не смешно. Потому что миллионерша-кандидатка ездила на папиной машине в привилегированную школу, и не в США, а в Канаде, и никакого расизма она не испытывала. Ну и так далее. Бесконечно.



Они все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов.



И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.



А теперь посмотрим, почему именно Голливуд ринулся записываться в эндорсеры.



Пока нам наши либеральные деятели культуры рассказывают, как американский кинобизнес не берет у государства ни копеечки, именно "отец" проекта "Камала Харрис", некто Барак Обама, придумал, как проводить линию партии в кинематографе еще более эффективно. При нем была разработана система финансовой поддержки кинопроизводства со стороны штатов, графств и городов в виде налогового возврата. А он позволяет сэкономить эдак до двадцати миллионов долларов на производстве одного кинофильма. А у кричавшего с броневичка Роберта Де Ниро "Трамп-дерьмо", например, своя киностудия – Tribeca. И как вы думаете, где он деньги получает? Вот то-то и оно…



Вы не думайте, что все эти люди завтра прекратят снимать вам Дездемону-негритянку, стонущую под пятой белого колониализма венецианцев, которые еще и евреев заперли в первом гетто. У нас перед глазами есть прекрасный пример – наши местные трансляторы ценностей Демпартии США в культуре вот уже три года все не унимаются и лезут из всех щелей. И это во время реальных боевых действий.



Так что и эти символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу.



Игорь Мальцев

писатель, журналист, публицист

7 НОЯБРЯ 2024 Источник - взгляд

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