Украинский фронт, 8 ноября, главное за сутки: Кураховский "котел" вот-вот захлопнется

10:13 08.11.2024

8 ноября 09:30

Украинский фронт, 8 ноября, главное за сутки: Кураховский "котел" вот-вот захлопнется

999-й день СВО. Наши освободили Кременную Балку и серьезно продвинулись на Запорожском направлении

Полина Носова

8.11.24



За минувшие сутки российские войска освободили н.п. Кременная Балка в ДНР, а также нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Продолжаются сражения в освобожденной Антоновке и в Дзержинске.



Обстановка для кураховской группировки ВСУ ухудшается, написал военный эксперт Владислав Шурыгин. Канал "Военная хроника" сообщает о поднятии нашими бойцами флага в селе Новоалексеевка, что на западе от Селидова. "Военкоры русской весны" пишут о прорыве наших войск в Сонцовке. Если оборона данного села и н.п. Старые Терны падет, то для ВСУ будут отсечены все пути в Курахово. Поступали сообщения о боях за н.п. Берестки, находящийся на берегу Кураховского водохранилища.



С Запорожского фронта приходят новости о продвижении ВС РФ на 1,5 км вдоль лесополосы западнее н.п. Нестерянка и на 2 км в направлении Орехова. Отмечена большая концентрация наших БПЛА. Российская армия давит на боевиков со стороны н.п. Новопокровка.



В ДНР заочно осудили латвийского наемника, воевавшего за украинскую армию. Кристс Анцанцс, объявленный в международный розыск, принимал участие в боевых действиях на разных участках фронта.



Нашими бойцами взята под контроль трасса снабжения ВСУ в н.п. Великая Новоселка, о чем сообщили силовики.



В ЛНР российские военные выбили ВСУшников с позиций северо-западнее н.п. Золотаревка и продвинулись в направлении Северска в ДНР. Андрей Марочко сообщил, что текущее положение ВС РФ угрожает украинским военным, находящимся юго-западнее н.п. Белогоровка.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил странам Запада слова казахского лидера Токаева о непобедимости России на полях сражений. Политик подчеркнул, если бы власти западных стран прислушались к этому, то украинский кризис можно было бы урегулировать давно.



В Авдеевке полицейские обнаружили крупные схроны с оружием, медикаментами и боеприпасами. Сообщается о найденных образцах западного производства.



ВСУ отправляют на передовую Кураховского направления неподготовленных солдат, о чем рассказал командир российской разведроты с позывным Кирей. Он подчеркнул, что мобилизованные раскрывают себя и свое местоположение, чего не делают профессионалы. Разведчик добавил, что наши военные проводят агитацию среди боевиков, транслируя через коптеры гимн России и патриотические песни.



Успехи группировок российских войск



Бойцы "Днепра", разгромив 3 бригады ВСУ, уничтожили 65 военных, станцию РЭБ и склад боеприпасов.



Восточная группировка отразила контратаку и уничтожила 120 военнослужащих.



Военные "Запада" разгромив 4 бригады ВСУ и отразив 8 контратак, уничтожили 430 ВСУшников, 2 склада с боеприпасами, бронеавтомобиль и 6 машин.



"Южанами" отражена контратака и разгромлено 6 бригад боевиков, в результате уничтожено 665 бойцов ВСУ, 3 американских орудия и 3 автомобиля.



Обстрелы мирного населения со стороны ВСУ



Минувшей ночью в небе уничтожено 17 дронов. 6 над Воронежской, 6 над Саратовской, 4 над белгородской и 1 над Курской областью.



По сообщениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, боевики атаковали 2 н.п. В результате получила ранения мирная жительница, повреждены квартиры.



В Курской области сбили вражескую ракету. Беспилотники "Баба-Яга" повредили подстанцию и несколько домов. Трое местных жителей получили ранения, двое приехавших на помощь односельчанам погибли.



В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Над Старобешевской ТЭЦ был перехвачен дрон, оснащенный фугасной боевой частью. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, разместило информацию о двух обстрелах Горловки натовскими снарядами.



Энергодар подвергся атаке артиллерии и дронов-камикадзе. В Великой Знаменке от обстрела ВСУ пострадали ветеринарная клиника и здание подстанции скорой помощи. По словам Владимира Рогова, информация о пострадавших не поступала.



Курское направление

В курском приграничье истребители-бомбардировщики ударили по личному составу и опорнику боевиков. Боевые вертолеты уничтожали вражескую бронетехнику.



Бойцы "Севера", отразив 4 контратаки и сорвав атаку в направлении н.п. Новая Сорочина, уничтожили 40 украинских военных. Поступали сообщения о зачистке нашими бойцами "котла" у н.п. Ольговка, Зеленый Шлях и Новоивановка.



Суджанский район. Продолжаются бои. Наши десантники взяли штурмом опорник ВСУ.



"Рыбарь" сообщает о продолжении боев на территории Кореневского района.



В Сумской области уничтожена АЗС, повреждена железнодорожная инфраструктура. Ударом дрона "Иноходец" наши бойцы подорвали САУ.



"Военная хроника" разместила информацию о накапливании врагом сил для прорыва нашей границы.



Ситуация на других участках боевого соприкосновения



Северское направление. Дроны уничтожили 3 единицы техники, блиндаж и живую силу ВСУ.



Донецкое направление. Артиллеристами уничтожена замаскированная минометная позиция.



Красноармейское направление. Расчет комплекса "Бук-М2" уничтожил средство воздушного нападения.