 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Больше не "младшие братья". Шейхи Залива видят в Трампе две угрозы, - Л.Цуканов
10:20 08.11.2024

ЛЕОНИД ЦУКАНОВ
7 ноября 2024

Разгромная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала неожиданностью для многих. Однако для монархий Персидского залива возвращение республиканцев в Белый дом видится весьма своевременным, особенно с учетом того, что Вашингтон потерял управление ситуацией вокруг Газы и ослабил контакты с аравийскими союзниками в целом.

В Трампе шейхи увидели фигуру, способную вновь укрепить "американскую линию" в регионе. Вместе с тем аравийцы понимают, что Трамп-президент - это не только новые возможности для сотрудничества, но и сопутствующие вызовы, с которыми придется справляться своими силами.

Представители аравийских монархий поздравили новоиспеченного президента США в числе первых - уже спустя пару часов после оглашения результатов телеграммы Трампу направили король и кронпринц Саудовской Аравии, президент ОАЭ и эмир Катара. Позже к ним присоединились и первые лица Омана и Бахрейна.

Последним высказался эмир Кувейта, и его поздравительный адрес выглядел одним из наиболее обтекаемых и сдержанных. Впрочем, это не вызвало большого удивления - кувейтское руководство куда проще находило общий язык с демократами, в то время как в период прошлого президентства Трампа диалог двух стран сопровождался регулярными скандалами.

Следует отметить, что, в отличие от Европы, которая оказалась застигнута врасплох победой Трампа и была вынуждена "взять паузу" для обдумывания дальнейших шагов, страны Залива были готовы к любому исходу президентских выборов. Тем более что выгодное стратегическое положение аравийцев в регионе позволяло легко "подобрать ключ" к любой американской администрации.

Также примечательно, что в вопросах выказывания уважения монархи Залива опередили других ближневосточных партнеров Вашингтона, включая Израиль. Эта "медийная фора" вряд ли позволит аравийцам получить какие-то дополнительные преференции в диалоге с новой администрацией, однако довольно ярко подчеркивает их открытость возможным переменам.

Возвращение республиканцев в Белый дом и взятие ими под контроль Конгресса и Сената сулит более оперативное удовлетворение потребностей ключевых союзников. Сторонники Трампа получат возможность согласовывать решения без значительного сопротивления со стороны демократов, в отличие от периода первого президентства. Для аравийских монархий такой расклад крайне выгоден, поскольку упрощает процедуру получения вооружений и чувствительных технологий.

С другой стороны, существенный недостаток Трампа в глазах лидеров аравийских монархий - его стремление к "прагматичному расходованию средств", что в период прошлого президентства выражалось в постоянных попытках переложить расходы на региональных партнеров.

В обмен на поддержку "друзей Вашингтона" новый президент будет требовать более активного участия в борьбе с противниками США на Ближнем Востоке, включая противодействие иранским агентам влияния в сопредельных странах.

Несмотря на общий оптимизм, шейхи Залива хорошо помнят импульсивность и непредсказуемость Трампа в решении вопросов на Ближнем Востоке. Аравийцы видят в нем две ключевые угрозы своим национальным интересам.

Во-первых, это стремление во что бы то ни стало выбить Китай из Персидского залива, который США считают зоной своих исключительных интересов.

Американо-китайская гонка на Ближнем Востоке вышла за рамки "джентльменского соревнования" еще в середине срока Джо Байдена. А при Трампе она и вовсе рискует перейти в разряд битвы за влияние, где традиционное аравийское балансирование между Пекином и Вашингтоном уже не будет допускаться.

Вторая проблема лежит в поле дальнейшего взаимодействия с Ираном.

Трамп разделяет жесткий израильский подход и намеревается остановить иранскую экспансию на Ближнем Востоке, хотя в ходе предвыборной кампании несколько раз заявлял об обратном. С высокой долей вероятности он будет требовать этого и от аравийских союзников. И если для того же Кувейта оппонирование Ирану не станет серьезной проблемой, Саудовская Аравия и ОАЭ рискуют оказаться в уязвимом положении.

Немало копий сломано и вокруг перспектив урегулирования ситуации в Газе.

Республиканцы разнесли в пух и прах предложенную Байденом "сделку по Газе", однако пока не выработали собственной формулы прекращения огня и освобождения заложников. Тем более что проект "Сделки века", предложенный Трампом в 2020 году, с треском провалился и эта тема по сей день остается для республиканцев больной. Хотя Трамп в ходе дебатов и делал акцент на том, что въедет в Белый дом "с принципиально новым планом" по Газе.

Аравийцы пока не могут просчитать приоритеты новой администрации на этом направлении, а потому аккуратно - хотя и вполне доходчиво - предлагают республиканцам сделать ставку на "Арабскую мирную инициативу" (АМИ), разработанную Саудовской Аравией. Однако в данном случае велик риск, что Трампа переубедят израильтяне, отвергающие ряд положений АМИ, включая пункт о создании палестинского государства.

Пока среди стран Залива доминирует мнение, что второй президентский срок Трампа полностью повторит приоритеты первого - с жестким давлением на Иран, "экономической гонкой" с Китаем и попытками выстроить в регионе автономную систему безопасности - но с большим вниманием к интересам Израиля.

Дабы не оказаться не у дел, аравийцы продолжают продумывать подход к Трампу. Тем более что с момента их последней встречи державы Залива существенно нарастили политический вес и даже смогли сформировать подобие стратегической автономии от Вашингтона. Это сулит попытки на первых порах вести диалог с Трампом на равных, а не с позиции "младших братьев".

Однако всерьез выкручивать руки Вашингтону на переговорах вряд ли кто-то планирует - слишком велик риск впасть в немилость и уступить место другим, более прагматичным союзникам Белого дома.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731050400


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