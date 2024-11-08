ООН: В 2024 году производство опиума в Афганистане выросло на 19%

10:45 08.11.2024

08.11.24

В 2024 году производство опиума в Афганистане выросло на 19%, несмотря на установленный талибами* запрет на выращивание этого растения. Такие сведения содержатся в докладе экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).



Подчеркивается, что рост последовал после снижения на 95% в прошлом году. При этом уровень производства, зафиксированный по итогам нынешней проверки, значительно ниже показателя 2022 года.



Текущая ситуация объясняется положением афганских фермеров, которые сталкиваются с серьезными финансовыми и гуманитарными проблемами. Для них выращивание опиума остается едва ли не единственным способом заработать на жизнь. Как отметила исполнительный директор УНП ООН Гада Вали, крестьянам необходимо срочно помочь в поиске альтернативных источников дохода.



В докладе международных специалистов говорится о географическом сдвиге в плане выращивания опийного мака. Если раньше традиционно здесь лидировал юго-запад Афганистана, то сейчас 59% от общего производства приходится на северо-восточные провинции страны.



На процесс также влияет динамика цен на наркотики. Так, до запрета талибов культивировать опийный мак сухой экстракт опиума стоил $100 за килограмм. В первой половине текущего года его стоимость подскочила до отметки $730 за кг, что стимулирует афганцев нарушать установленные властями ограничения.



Глава миссии ООН в Афганистане Роза Отунбаева заявила, что снижение производства опиума - положительный фактор не только для этого государства, но и для всего мира. Вместе с тем выращивание мака является важнейшим источником дохода для фермеров. Поэтому земледельцам необходима международная поддержка, чтобы они отказались от культивирования запрещенного растения.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).