Трамп решил вопрос власти до 2036 года, - Петр Акопов

12:14 08.11.2024

Трамп решил вопрос власти до 2036 года



Петр Акопов



Америка сумела избежать худшего сценария - победы одного из кандидатов с минимальным преимуществом. Дональд Трамп изначально, то есть после поражения 2020-го, был обречен на победу - и метания демократов (с заменой Байдена на Харрис) лишь увеличивали его шансы на возвращение в Белый дом. Однако 5 ноября Трамп не просто победил - он выиграл уверенно, причем не только в президентской гонке.



Трамп взял сенат - верхнюю палату конгресса и второй по значению орган власти, и теперь республиканцы имеют в нем большинство минимум в три голоса. Сохраняются шансы на то, что трамписты удержат под контролем и палату представителей. Но даже если им это и не удастся, то все равно положение Трампа будет несравнимо лучше, чем в 2016-м, когда он первый раз стал президентом. Потому что сейчас у Трампа нет фронды внутри собственной партии (а на первом сроке его периодически не поддерживали даже некоторые сенаторы-республиканцы) и в Верховном суде (вершине третьей ветви власти) большинство составляют консерваторы. Да, против Трампа по-прежнему большая часть элиты (координируемой "глубинным государством") и медиа, но вес и влияние последних значительно упали. Свидетельством чему стали и итоги выборов - тотальная агитация (проще говоря, кампания дискредитации) против Трампа не повлияла на очень многих избирателей. Более того, Трамп впервые получил большинство голосов избирателей, а не только выборщиков от штатов, которые и определяют исход выборов. Пока что он опережает Харрис на пять миллионов голосов, притом что от Байдена четыре года назад он отстал на семь, а от Клинтон в 2016-м - на три миллиона. Эта цифра имеет не выборное, но политическое и психологическое значение - по сути, обнуляя возможности демократов попытаться оспорить в судах итоги голосования.



Конечно, Демпартия может попробовать подать иски в паре-тройке из семи колеблющихся штатов (которые в итоге практически все забрал Трамп), но это становится бессмысленным из-за того, что преимущество Трампа во многих из них гораздо больше пары десятков тысяч. Пересчет голосов ничего не даст, кроме дальнейшего унижения демократов. Выявить несколько случаев фальсификации в пользу Трампа и начать раскручивать их на всю страну с криками про "покушение на демократию"? Тоже неперспективно, в том числе по причине преимущества Трампа по общему количеству голосов. То есть у Демпартии остается только один, все еще кажущийся фантастическим, вариант - смириться с итогами народного волеизъявления и спокойно передать власть Трампу 20 января. Не пытаться устроить общенациональную истерику с криками "фашизм наступает!" и "остановите диктатора!", провоцируя тем самым волнения и беспорядки, а отдать власть новому-старому президенту. И начать готовиться к выборам 2028 года, ведь с кандидатом (или набором из двух-трех) на них Демпартии нужно определиться уж точно не позднее промежуточных выборов 2026-го года, когда пройдут выборы в конгресс. А это уже совсем скоро - так что есть чем заняться?



Но проблема в том, что у демократов не только нет сильных кандидатов - поэтому и выдвинули откровенно слабую Харрис, у них теперь еще и нет уверенности в том, что время работает на них. Вопрос с кандидатами в любом случае как-то будет решен - явных сильных идейных харизматиков нет, однако есть несколько губернаторов и сенаторов, которых можно довести до нужной, "кандидатской" кондиции, но вот вопрос со временем куда сложнее.



До 5 ноября считалось (и было едва ли не общим местом), что демография работает против республиканцев. Большая латиноамериканская иммиграция и высокая рождаемость среди нацменьшинств, в первую очередь среди тех же латиносов, постепенно, но неуклонно увеличивают электорат демократов. Даже в трампистской среде многие воспринимали эти выборы как последний шанс - об этом говорил и Илон Маск - на победу кандидата-республиканца. Потому что потом время сделает свое дело - и "слонов" всегда будет меньше, чем "ослов".



Однако результат голосования за Трампа противоречит этой концепции. Во-первых, Трамп в масштабах страны получил больше голосов, чем Харрис (последний раз республиканский кандидат обошел демократа в 2004-м: Буш-младший победил Керри). Во-вторых, за Трампа проголосовало очень много латиноамериканцев - еще меньше, чем половина (по предварительным данным, до 45 процентов), но гораздо больше, чем на двух его прошлых выборах. А латиноамериканцы - это вторая по численности группа населения в США, причем быстрорастущая. Учитывая, что большинство белых (особенно мужчин) и так было за Трампа, получается, что расовая карта демократов вполне может быть бита. Ну и в-третьих, выросла доля молодежи, проголосовавшей за Трампа, - хотя тут он и уступил Харрис, но улучшил свои позиции.



Одной из причин этому, кстати, стало и то, что кандидатом в вице-президенты у Трампа был относительно молодой (на фоне самого Дональда и пары Харрис - Уолз) сенатор Джей Ди Вэнс. Сорокалетний политик теперь не только будет страховать Трампа от убийства - его взгляды, включая внешнеполитические, еще радикальнее трамповских, но и станет настоящим кошмаром для демократов. Потому что будет олицетворять тот факт, что время теперь работает против них. Ставка на демографию больше не работает, своего кандидата на 2028-й у них пока нет, а вице-президентство Вэнса становится отличной стартовой площадкой для победы того на грядущих выборах (с последующим переизбранием). Так что главный ужас для "вашингтонского болота" от поражения Харрис состоит в том, что 5 ноября Трамп решил вопрос власти вплоть до 2036 года - раньше которого никакому демократу в Белый дом не попасть.