ВС РФ готовятся к штурму Щербиновки на Торецком направлении

12:18 08.11.2024

– итоговая сводка Readovka за 7 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 7 ноября в разрезе СВО. Русская армия сконцентрировала свое внимание на полосе сел западнее Торецка с целью выйти на трассы, ведущие в Константиновку. На Украине начали обсуждать вариант принуждения граждан к покупке облигаций государственного займа. Пресса США начала менять риторику, новый генеральный нарратив звучит следующим образом – "незалежная проиграла".



Не дается с фронта, обойдем с фланга



