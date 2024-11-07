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|ВС РФ готовятся к штурму Щербиновки на Торецком направлении
12:18 08.11.2024
– итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 7 ноября в разрезе СВО. Русская армия сконцентрировала свое внимание на полосе сел западнее Торецка с целью выйти на трассы, ведущие в Константиновку. На Украине начали обсуждать вариант принуждения граждан к покупке облигаций государственного займа. Пресса США начала менять риторику, новый генеральный нарратив звучит следующим образом – "незалежная проиграла".
Не дается с фронта, обойдем с фланга
Русские войска западнее Торецка ведут наступление с целью выбить ВСУ из сел Петровка и Щербиновка, что позволит добраться до коммуникаций украинского гарнизона города. Это резко осложнит снабжение противника, других логистических маршрутов, кроме как из Константиновки, у него нет. Но почему ВС РФ решили сменить план и сосредоточить свое внимание не на самом штурме Торецка, а действовать по уже ставшей классической схеме охвата и перерезания логистических артерий?
С приближением наших войск к шахте "Центральная" и сети ее терриконов ВСУ, осознав грозящий коллапс обороны, собрали все силы для контратаки. Противник сумел частично восстановить свое положение в микрорайоне Забалка и не допустить вытеснения собственных подразделений к терриконам. Кроме того, в рамках серии контратак украинская армия пыталась нарушить локтевой контакт передовых соединений русских войск в Забалке с товарищами, действующими в центральных кварталах основной части Торецка, для последующей попытки их окружить. Однако задуманное ВСУ выполнить не смогли, понеся существенные потери и тем самым подкосив общую боеспособность сил гарнизона. Теперь, когда надежды на восстановление своего положения у противника сгорели вместе со всеми резервами, он начал подготовку к выходу из города. Кроме того, украинские части приготовились к удержанию позиций по южному сектору внешнего оборонительного контура Константиновки. Как и в Бахмуте, гарнизон Торецка начал еще в конце октября подрывать многоэтажные дома. Это делается для того, чтобы наступающие на пятки ВСУ подразделения ВС РФ не смогли занять удобные для отстрела противника на марше здания. Выход гарнизона из города неизбежен, так как ограниченность в силах просто вынуждает украинское командование "пересаживать" личный состав из одного населенного пункта в другой. Это единственная возможность для противника вместе с обвалом фронта в Торецке не получить эффект домино в виде Константиновки и, соответственно, провала обороны Часова Яра. Ведь если русские войска прорвутся в первый населенный пункт, то дальнейшее удержание последнего утратит всякий смысл. Защита Торецка преследует одну-единственную цель – выиграть время для создания оборонительной системы западнее и восточнее Клебан-Быкского водохранилища. В свете вышесказанного наша армия старается успеть выйти к коммуникациям ВСУ, обогнув город с запада, чтобы побыстрее перекрыть снабжение гарнизона. Это нужно для усложнения отступления противника в направлении Константиновки. Данный маневр также затруднит занятие украинскими частями новых оборонительных рубежей.
"Вы купите? Вы купите!"
Нардеп Рады Гетманцев хочет инициировать рассмотрение варианта внедрения обязательной покупки жителями незалежной облигаций военного займа. В качестве прецедента он привел Израиль, где в 70-х годах была внедрена похожая практика, когда 7% налогооблагаемого дохода физлиц шло на приобретение облигаций в обязательном порядке.
"Может ли подобная обязательная накопительная схема быть внедрена на Украине – вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии", – сообщил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Это стоит считать весьма оперативной реакцией на итоги президентских выборов в США. Ведь многие небезосновательно предрекают резкое сокращение финансирование Киева со стороны Вашингтона. А если одна из самых полноводных "финансовых рек", обеспечивающих жизнеспособность режима Зеленского, скоро иссякнет, то надо искать новый источник дохода. Им является само население, "доить" которое Банковая, учитывая новую геополитическую конъюнктуру, будет все активнее и изощреннее.
Резкий разворот риторики
Итоги выборов в США произвели некую революцию в местных СМИ. Она проявляется пока слабо, но первый звоночек случившегося резкого разворота уже прозвучал. Как сообщил журнал Foreign Policy, Запад считает, что Украина ни много ни мало проигрывает конфликт с Россией.
"Необходимость ясности на местах на Украине очевидна. Источники НАТО и западные должностные лица по безопасности почти единогласно соглашаются, что Украина медленно проигрывает [конфликт] и что эта зима будет критической. Победа Трампа в Соединенных Штатах только усилила эти опасения, не в последнюю очередь потому, что у него есть история прохладных заявлений об Украине и [конфликте]", – говорится в материале газеты.
Несмотря на то что инаугурация Трампа состоится только 20 января 2025 года и нынешняя администрация Байдена пока еще при полномочиях, пресса уже "ореспубликанилась". Ранее, когда позиции демократов были сильнее, допускалось говорить о кризисе, о сложностях, спекулировать на тему боеспособности Украины в умеренных тональностях. Но вот чтобы конкретно заявлять, что незалежная проигрывает, это что-то новенькое. Такие публикации, в свою очередь, могут указывать на то, что после 20 января 2025 года Украина в повестке США будет задвинута на десятые роли с соответствующей корректировкой политики в отношении финансирования Киева. Ведь того, кто проиграл, финансировать нет смысла.
Вчера, 6 октября, главным событием дня стало начало штурма частями ВС РФ сел Григоровка и Петровка на Покровском направлении.