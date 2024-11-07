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Война США с Россией неизбежна, - Сергей Савчук
12:20 08.11.2024

Война США с Россией неизбежна

Сергей Савчук

Что же, главный политический вопрос года снят и теперь можно поговорить о том, что мир и Россию ждет после повторного прихода к власти Дональда Трампа и его команды. Главный представитель так называемой молодой крови и будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс на днях побывал в эфире одного из самых рейтинговых американских ток-шоу и там в лоб обозначил грядущую энергетическую политику Соединенных Штатов.

На вопрос ведущего, как он относится к альтернативным источникам энергии, в частности к ветрякам, Вэнс охарактеризовал всю ветрогенерацию непечатными словами в лучших традициях глубинки Огайо, откуда он родом. Дальше он сказал, что альтернативная энергетика загрязняет окружающую среду, да и вообще все эти ветряки и панели просто уродливые.

Предельно исчерпывающе - и полностью соответствует тем сценариям, которые Трамп реализовывал на протяжении своего предыдущего срока в Белом доме. И за что получал колоссальную финансовую помощь от представителей добывающей промышленности, благо лоббизм и финансирование кандидатов в США совершенно законны.

Но обо всем по порядку.

Благодаря законодательным инициативам Барака Обамы, который очень любил и всячески продвигал зеленую безкарбоновую повестку, добыча нефти в Соединенных Штатах, начиная с апреля 2015 года пошла вниз. Суточное производство уменьшилось с 9,3 до 8,4 миллиона баррелей в сутки. В январе 2017-го в Белый дом заезжает Трамп, и благодаря массовой выдаче разведочных и производственных лицензий начинается ураганный рост добычи. К январю 2020 года американские нефтяники поднимают на-гора уже 12,8 миллиона бочек, что позволяет Америке не просто отказаться от импорта, а стать крупнейшим мировым игроком, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Потом COVID, мировой локдаун, добыча падает до 11 миллионов и буквально пару месяцев назад американский нефтепром смог выйти на показатели начала 2021 года, когда к штурвалу встал Байден.

В секторе добычи нефти Трамп фактически начинает с той же точки, где он покинул игру в прошлый раз.

В производстве природного газа ситуация схожа до мельчайших деталей. При Обаме добыча 727 миллиардов кубометров, уже через год при Трампе - 746 миллиардов и далее свечой вверх до 944 миллиардов кубических метров в год. Следует отметить, что при Байдене тенденция сохранилась и сегодня Штаты производят более триллиона кубометров газа в год, но этот тренд, во-первых, был заложен предшественником, во-вторых, рост во многом обеспечил параллельный прирост выпуска СПГ.

Потому стоит ли удивляться, что в избрание Трампа активно вкладывались деньгами углеводородные воротилы. New York Times подсчитала, что в текущую кампанию республиканца представители нефтегаза вложили более 75 миллионов долларов. Среди крупнейших доноров компании Continental Resources, Energy Transfer Partners и Hilcorp Energy Co. При этом природозащитная организация Climate Power уверена, что общая сумма пожертвований от компаний, в чью сферу интересов входит ископаемое топливо, в пять раз больше. Деньги поступали через различные НКО (всего более пятисот), чьи операции отследить очень трудно, а финансовыми донорами являлись компании - владельцы шахт и рудников, инжиниринговые, машино- и судостроительные фирмы, а также целая россыпь небольших нефтедобытчиков.

Почему реальный сектор буквально вымостил деньгами путь Трампу в Белый дом, понятно. По оценкам Международного валютного фонда, на следующий год в США предусмотрено 700 миллиардов долларов, которые пойдут на субсидии американским нефте- и газодобытчикам. Причем МВФ отмечает, что эта титаническая сумма, сопоставимая со всем оборонным бюджетом страны, но вливаемая в сектор энергетики, приводит к недоимкам при взимании федеральных налогов, а также сокращает ассигнования на экологические проекты.

Проигравший политический лагерь, объединивший демократов, либералов и сторонников безуглеродной энергетики, с возмущением пишет, что Трамп совершенно точно разрешит бурение на общественных землях, в федеральных водах, а вся его энергетическая платформа умещается в три слова: Drill, baby, drill ("Бури, детка, бури").

Владимир Путин на вопрос, кто для России предпочтительней на посту американского президента, не просто так сказал, что Байден (Харрис). Оставшись у власти, демократы, скованные собственной политической программой, если бы не затормозили развитие американского нефтегазового сектора, то, по крайней мере, не сильно потакали бы его неуемным аппетитам. Трамп, которому досталась уже разогнанная и самая большая углеводородная экономика планеты, совершенно точно еще сильнее нажмет на педаль газа. И чтобы отдать долги всем спонсорам, и чтобы наполнить национальный бюджет, ведь экспорт нефти и газа - это очень большие деньги.

На сообщениях о победе Трампа укрепился рубль, подрос индекс Московской биржи, выстрелили акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа".

И синхронно с этим на лондонской бирже ICE был установлен годовой рекорд цены на природный газ. Стоимость тысячи кубометров голубого топлива впервые с ноября прошлого года превысила 456 долларов. Происходит это в Европе, откуда Россию беспардонно выпихнули по прямой указке Вашингтона, в результате чего доля СПГ американского производства за пять лет увеличилась с двух до сорока восьми процентов. Подчеркнем, речь идет не об общем потреблении, а только о расходе сжиженного газа, но динамика более чем наглядная.

Как Трамп собирается прекращать войну на Украине, покажет время, а вот перемирия на международных рынках энергоресурсов России ждать точно не стоит.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731057600


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