Израиль празднует, Палестина в печали

12:22 08.11.2024

Израиль и Нетаньяху празднуют, Палестина в печали

Саймон Ципис: "В США победили сионисты, которые против компромиссов"



Михаил Зубов

Материал комментируют:

Саймон Ципис



В Израиле отмечают победу Трампа на американских выборах. Биньямин Нетаньяху в эйфории. Вот, что он сказал, откликаясь на итоги:



- Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляю с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом знаменует собой новое начало и мощное подтверждение приверженности великому союзу между Израилем и Америкой.



"Свободная Пресса" попросила, чтобы доктор политических наук из Израиля Саймон Ципис объяснил, чему так радуется команда Нетаньяху.



"СП": Саймон, в России многие думали, что именно партия демократов - проеврейская. Но победа республиканцев вызвала в вашей стране большую радость, и мы просим объяснить эту позитивную эмоцию: партия Трампа тоже проеврейская?



- Еврейское лобби существует в обеих партиях США. И сам Израиль тоже имеет две позиции. Существуют сионисты - они исходят из того, что Израиль должен быть исключительно еврейским государством.



И существуют демократы. Они придерживаются такого мнения, что в Израиле могут жить не только евреи. Например, что на территории Израиля уместна палестинская автономия. Они - антисионисты.



Американские республиканцы ближе к сионистам, поэтому Нетаньяху так рад победе республиканцев.



"СП": Саймон, лично Вы - сионист или антисионист?



- Я ученый.



Меня тревожит то, что в сионистском режиме Израиля, который возглавляет Нетаньяху и сопутствующие ему религиозные деятели, очень многие исходят не из логики, а из пророчеств Ветхого Завета.



Сионисты сейчас уничтожают врагов Израиля. Это делается на эмоциях, связанных с преступлениями ХАМАС. Но сионисты не учитывают, что на место уничтоженных придут исламские мстители.



Насилие порождает насилие - этого не учитывают сионисты.



И, с другой стороны, если антисионисты, которые сейчас проиграли выборы в США, вернутся опять. И к ним вопрос: когда они вернутся - где они начнут создавать Палестину, в каком месте они будут это делать?



В Израиле нет места, где можно создать Палестину. Евреи - народ с хорошей демографией, и где мы сможем поселить у себя дома Палестину, если мы сами растем?



Я, как ученый, могу сказать, что и сионисты, и антисионисты правы по-своему, но еврейский народ тоже должен где-то жить. И палестинский народ тоже должен где-то жить. Но - не в одной и той же квартире.



Для создания Палестины нужно найти место, где она расположится. И это место - не в Израиле.



"СП": Торжество Нетаньяху связано еще и с тем, что к власти в США пришли антииранские силы. Для евреев чем плох Иран, который находится на расстоянии в полторы тысяч км?



- Это лучше спросить у Тегерана, чего они к нам прилипли, как репейник. Чего Украина прилипла к России, как репейник?



Но как украинские дроны бомбят Россию, так же Иран бомбит еврейское государство. Это беспокоит. Всем хочется, чтобы от нас отстали дурацкие враги. Этого Израиль хочет, этого хочет Москва, этого все хотят, к кому пристали прилипчивые враги.



Все хотят жить нормально и не волноваться по тому поводу, что какой-то ужасный Иран или дурацкая Украина сбросит бомбу на крышу твоего дома.