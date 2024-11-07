На Российском винодельческом форуме вручили премии имени князя Льва Голицына

12:28 08.11.2024

Отечественные вина получили награды на Российском винодельческом форуме



МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На Российском винодельческом форуме вручили премии имени князя Льва Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью и Кубок Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), передает корреспондент РИА Новости.



Гран-при Кубка АВВР среди игристых вин получило "Саперави Вайнмейкерс Селекшн 2023" Инкерманского завода марочных вин, а лучшим шампанским признали "Брют d'Or" Рислинг 2020" ГК "Абрау-Дюрсо". Из белых вин награду забрало "Блан де Неж 2022" "Золотой Балки", среди розовых вин - "Румянец 2023" "Фанагории", а среди красных - "Красная книга: Глава 1 2020" "Скалистого берега".



Лучшим крепленым вином признали "Кагор Солнечной Долины 2022" ("Солнечная Долина"), а лучшим сладким - "Совиньон ТБА 2018" ("Альма Вэлли"). В заключительной номинации "Выдающиеся" Гран-при получил "Кагор Солнечной Долины коллекционное 2003" ("Солнечная Долина").



Премии имени князя Голицына в номинации "За лучшее сочинение по виноградарству и виноделию" получили Евгений Рыбалко и Наталья Баранова за работу "Рекомендации по агроэкологической оптимизации сортового состава и терруарной специализации виноградарско-винодельческой отрасли Республики Крым". В номинации "За лучшие виноградники" победило АО "Аксис Инвестиции" (торговая марка "Винодельня Криница"). А финальную номинацию "Лучшему выпускнику по специальностям "Виноградарство и виноделие" забрала Ангелина Несвитайло из Кубанского Государственного Технологического университета.



Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодной винное мероприятие в стране - открылся сегодня в Москве.



Отдельным вектором деловой программы стала экспозиция отечественных производителей вина, на которой прошли дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты поделились уникальным опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ретейле. Свои напитки представили более 50 производителей.



https://ru.ruwiki.ru/wiki/Голицын,_Лев_Сергеевич



Князь Лев Сергеевич Голицын (12 [24] августа 1845, Люблинская губерния, Царство Польское - 13 [26] декабря 1915, Феодосия, Таврическая губерния) - русский винодел, основоположник виноделия в Крыму и промышленного производства игристых вин в Абрау-Дюрсо. Основатель усадьбы Новый Свет.