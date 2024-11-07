Здания министерств в Бишкеке распродадут на аукционе, - Акылбек Жапаров

12:37 08.11.2024

Бишкек (АКИpress) – Весной 2025 года начнется строительство правительственного комплекса напротив "Ынтымак Ордо", сообщил глава Кабмина - глава Администрации президента Акылбек Жапаров 7 ноября на встрече с журналистами.



"Все министерства и ведомства мы переведем туда", - сказал он.



По его словам, уже в декабре на аукцион начнут выставлять здания ведомств в Бишкеке, они будут распроданы.



