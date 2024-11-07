Киевские олигархи продолжают дерибанить имущество... ДНР

12:38 08.11.2024

Одно из крупных предприятий ДНР переходит под контроль заукраинцев

Антон Сильченко. 07.11.2024



Захват связанными с Украиной собственниками по-прежнему угрожает ООО "Донбаснаббуд" – одной из крупных компаний в ДНР. Об этом говорится в обращении учредителей предприятия к руководству правоохранительных органов республики, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Авторы обращения сетуют, что ситуация не изменилась к лучшему даже после того, как было обнародовано первое открытое письмо в сентябре.



"Организацией захвата предприятия занимался Михаил Бондаренко, активно поддерживающий политику Украины. Там же в Киеве и были сделаны им первые шаги по махинациям с предприятием, а финальная часть событий уже развернулась в Донецке.



Подделка подписей за всех "кинутых" учредителей сделана одной рукой. Это видно даже ребенку, и на данный момент есть уже решение почерковедческой экспертизы, доказывающее этот факт, однако уголовное дело в Донецкой Народной Республике не открыто. А Бондаренко, как и планировал через фиктивного учредителя (свою дочь) продал долю компании Рудофилову Андрею Владимировичу, основному арендатору.



В связи с появлением нового незаконного учредителя в ООО "Донснаббуд" мошенники намерены изменить и зарегистрировать новый устав сообщества, который позволит им реализовать план по размытию доли законного участника. А также принимать решения большим количеством голосов, что перечит нынешнему уставу, где решения принимаются единогласно в интересах всех участников общества и предприятия в целом.



Все это подробно описывалось 7 недель назад в обращении от обманутых учредителей к правоохранительным органам Республики, но ответа или действий не последовало.



Бондаренко через общих знакомых передал обманутым учредителям, что у Рудофилова деньги и связи в МВД, поэтому они завершат процесс в любом случае, несмотря на любую огласку.



Уже 13 ноября состоится очередное собрание уже новых учредителей согласно плану Бондаренко, и никаких действий от правоохранительных органов, чтобы остановить рейдерский захват предприятия, нет.



Обращаемся лично к министру внутренних дел по ДНР Гищенко Павлу Ивановичу, а также ФСБ просим обратить внимание и взять данную ситуацию под личный контроль", – говорится в тексте обращения.