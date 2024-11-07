Как Семен Буденный стал главным героем Красной армии и изменил ход истории

14:00 08.11.2024

"Это усы не твои, а народные!"



7 ноября 2024



Роскошные кошачьи усы, остроконечная шапка со звездой, скачущие навстречу закату всадники. Еще при жизни легендарного командарма Семена Буденного его образ крепко вошел в фольклор - притом что уже в 1960-х колоритный герой Гражданской казался реликтом давно ушедшей эпохи, которая затерялась где-то между Куликовской битвой и наполеоновским вторжением. Тем не менее именно Буденный сыграл огромную роль в появлении страны, в которой мы живем.



"Лента.ру" в рамках проекта "Жизнь замечательных людей" рассказывает о великом полководце и разбирается, что в его истории правда, что - красивая легенда, а что - пасквили клеветников.



