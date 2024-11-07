 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пол Робертс: У Америки есть шанс на обновление, если Трамп его не прошляпит
14:24 08.11.2024

Пол Робертс: У Америки есть шанс на обновление, если Трамп его не прошляпит, простив своих врагов
Демократы - уже не политическая партия. Они видит себя революционной силой и не настроены на компромиссы

Пол Робертс

Утром 6 ноября я проснулся и узнал, что победил Трамп. Видимо, для демократов и СМИ победа оказалась не так близка, чтобы, как в 2020 году, ее украсть. Победа Трампа - это поражение не только для демократов, но и для правящей элиты, которая дергает за ниточки обе политические партии, и для американских СМИ, которые работают проводником официальной риторики, обслуживающей элиту.

Победа Трампа - это одновременно победа для американского народа, который любит свою страну и уважает Конституцию. Это его победа над левыми интеллектуалами и юридическими факультетами, усердно работавшими над отменой Первой и Четвертой поправок, которые мешают их революционным и явно антиамериканским намерениям.

Трамп обладает редкой целеустремленностью и выносливостью. С самого начала своего первого срока он подвергался яростным нападкам. Хиллари Клинтон, ЦРУ и ФБР сфабриковали "российское досье", в котором утверждалось, что Трамп с помощью "российского вмешательства" украл победу у Хиллари Клинтон. Привлекали женщин, чтобы выдвинуть обвинения в сексуальных домогательствах.

Правящая элита дважды пыталась объявить Трампу импичмент. Когда срок полномочий Трампа истек, ложные заявления вместе со сфабрикованным обвинением в ненадлежащем обращении с документами, касавшимися национальной безопасности, и в подстрекательстве к "мятежу" были превращены в обвинительные акты.

Прокуроры и судьи, принадлежавшие к демократам, использовали закон как орудие преследования бывшего президента. ФБР устроило в доме Трампа обыск. Коррумпированные американские СМИ громоздили обман на обман.

Трамп выстоял против всего этого. Народ остался с ним, и он вернул себе должность, отнятую у него насквозь продажными людьми.

Похоже, Трамп покорил все сегменты электората, кроме белых леволиберальных женщин с университетским образованием - самую оболваненную и идеологически обработанную часть американского общества. Мне жаль любого, кто женится на одной из них.

Сейчас у Америки есть шанс на обновление, если Трамп его не прошляпит, простив своих врагов, которые по-прежнему намерены его уничтожить. Демократы - уже не политическая партия. Это идеологическая партия с идеологической повесткой. Они видит себя революционной силой и они совершенно не настроены на политический компромисс. Если Трамп повторит ошибки своего первого срока, победа пойдет коту под хвост.

Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. В свое время был автором постоянной колонки в Washington Times. Автор книг, посвященных ключевым проблемам современности.
Перевод Анны Полуниной

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731065040


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