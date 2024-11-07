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|В Амстердаме под лозунгами "Свободу Палестине" избили израильских футбольных фанатов
14:31 08.11.2024
Избиение израильских болельщиков после матча Аякс" - "Маккаби Тель-Авив" в Амстердаме сопровождается лозунгами "Свободу Палестине"
Мэр Амстердама пообещал израильской стороне привлечь полицейское подкрепление, а власти Израиля направили в Нидерланды самолеты для эвакуации граждан. Также спасательную миссию и медицинскую бригаду организовал ЦАХАЛ.
Сообщается, что по всему городу десятки пострадавших израильтян, двое числятся пропавшими без вести, либо похищенными.