В Амстердаме под лозунгами "Свободу Палестине" избили израильских футбольных фанатов

14:31 08.11.2024

Избиение израильских болельщиков после матча Аякс" - "Маккаби Тель-Авив" в Амстердаме сопровождается лозунгами "Свободу Палестине"



Мэр Амстердама пообещал израильской стороне привлечь полицейское подкрепление, а власти Израиля направили в Нидерланды самолеты для эвакуации граждан. Также спасательную миссию и медицинскую бригаду организовал ЦАХАЛ.



Сообщается, что по всему городу десятки пострадавших израильтян, двое числятся пропавшими без вести, либо похищенными.



