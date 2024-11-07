Sabah: Визит Эрдогана в Киргизию приведет к усилению тюркского мира

14:39 08.11.2024

Sabah

Турция



Визит Эрдогана в Киргизию и цель относительно сильного тюркского мира

Sabah: визит Эрдогана в Киргизию приведет к усилению тюркского мира



Визит президента Турции в Киргизию - очередной шаг по усилению тюркского мира, пишет Sabah. На саммите Организации тюркских народов лидеры стран обсудят совместные шаги для укрепления единства и борьбы с возникающими вызовами.



Неби Миш (Nebi Miş)



Мы находимся в Киргизии и следим за программой визита президента Турции. Эрдоган приехал в эту страну с обширной делегацией, в составе которой - шесть министров. Программа насыщенная. Вчера, 5 ноября, состоялось шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция – Киргизия. Сегодня Эрдоган принимает участие в 11-м саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.



Вчера между Турцией и Киргизией - наряду с совместной декларацией, которая вывела отношения двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства - были подписаны соглашения по 19 различным направлениям. Подписанные документы касаются широкого спектра вопросов, от безопасности до борьбы с терроризмом, от энергетики до здравоохранения, образования и культуры. Турция входит в пятерку стран по объему инвестиций в Киргизии. Страны нацелены на увеличение двустороннего товарооборота с двух до пяти миллиардов долларов. Турецкие строительные компании реализовали проекты в Киргизии на сумму свыше одного миллиарда долларов.



Турция также осуществляет важную деятельность в Киргизии с помощью таких своих учреждений, как Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) и фонд Maarif. TİKA с первого дня своей деятельности осуществила более 1,3 тысячи проектов и мероприятий в этой стране. Эрдоган в ходе нынешнего визита вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым принял участие в открытии Государственной больницы киргизско-турецкой дружбы в Бишкеке, построенной и оборудованной TİKA.



Киргизия – одна из стран, где была сильна "Террористическая организация фетхуллахистов" (FETÖ). Борьба с FETÖ началась поздно в силу внутренней динамики. Деятельность FETÖ в Киргизии, хотя и продолжается, но ослабевает в последние годы. Эрдоган поблагодарил своего коллегу Жапарова за поддержку в борьбе с FETÖ. В этом контексте важна просветительская деятельность фонда Maarif в Киргизии. Фонд начал свою деятельность в стране в 2021 году и достиг значительного потенциала в области образования. Турция все это время оказывала существенную поддержку Киргизии для обеспечения стабильности в стране и регионе в целом.



Основными проблемами, повлиявшими на стабильность Киргизии, были попытки государственного переворота и пограничные проблемы с соседями. Такие проблемы долгое время продолжались между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном после обретения ими независимости. Опять же после долгих переговоров конфликт между узбеками и киргизами был разрешен в 2023 году. Споры между Таджикистаном и Киргизией по поводу границы в 2021 году переросли в пограничные столкновения, способные спровоцировать большую войну. Турция тоже приложила значительные усилия для урегулирования пограничных проблем между этими двумя странами.



Усиление тюркского мира



Сегодня, 6 ноября, президент Эрдоган принимает участие в саммите Организации тюркских государств на тему "Укрепление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех". В последние годы Организация тюркских государств предприняла важные шаги в области сотрудничества и многомерной интеграции. Объединение старается развивать механизмы безопасности, направленные на обеспечение стабильности каждой страны-члена.



Турция придает большое значение повышению влияния и потенциала Организации тюркских государств в глобальной и региональной политике. В этом отношении важны опыт и лидерство Эрдогана. При этом Турция не стремится довлеть в отношениях со странами-членами. Положение Турции носит скорее стимулирующий характер. На сегодняшнем саммите ожидается обсуждение совместных шагов, которые необходимо предпринять для укрепления единства тюркского мира и борьбы с возникающими вызовами.