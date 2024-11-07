США передают войну Европе: Британия и Германия отомстят России Одессой, - Вадим Егоров

14:42 08.11.2024 Вадим Егоров

07 Ноября 2024



За предвыборным ажиотажем в США мало кто заметил, что в это время происходило в старушке Европе. А там Великобритания и Германия подписали соглашение о плотном военном сотрудничестве во всех сферах, и, не скрывая, напрямую заявили, что делается это все против России. На фоне "пацифистских" заявлений Трампа вырисовывается классическая схема мировых войн: европейцы готовятся к смертельной схватке, а Америка до поры до времени посидит в стороне, накапливая потенциал, чтобы потом поставить выгодную ей финальную точку.



"Двойственный союз" против русских



Соглашение получило название Trinity House Agreement on Defence. В нем Великобритания и Германия заявили о системном сотрудничестве во всех сферах военной деятельности: на суше, в море, воздухе, космосе и киберпространстве. И обязались проводить совместные учения. Причем не где-нибудь, а на "восточном фланге НАТО", если конкретнее - на границе НАТО и России. И в целом нарастить военное присутствие в Балтийском регионе, совместно используя имеющуюся уже логистику и склады.



Также Лондон и Берлин планируют тесно сотрудничать в теме создания и производства оружия следующего поколения, в том числе дальнобойного ударного оружия, беспилотных летательных аппаратов и систем ПВО.



Подписывая документ, министры обороны обеих стран Джон Хили и Борис Писториус подчеркнули, что одной из ключевых целей их сотрудничества является "отправка значимого сигнала России". То есть максимально честно показали, против кого намерены дружить, хотя это и без их комментариев, а только лишь по тексту подписанного документа вполне было понятно.



Подписание "двойственного союза" было горячо поддержано Францией, которая также имеет схожие двусторонние соглашения по безопасности как с Великобританией, так и с Германией.



А что же США, до недавних пор застрельщик всех подобных процессов на Западе?



В последние годы США постепенно сместили свой стратегический фокус в сторону Индо-Тихоокеанского региона в сочетании с негативной позицией кандидата в президенты США Дональда Трампа по вопросам европейской безопасности, что вызвало значительные сомнения в Европе относительно будущих обязательств США перед НАТО. Европейские страны в целом обеспокоены тем, что США могут значительно сократить свое участие в делах НАТО, что побуждает их к активному сотрудничеству между собой. Укрепление оборонного сотрудничества между Великобританией и Германией также является стратегией подготовки к потенциальным корректировкам после выборов в США,



- анализирует ситуацию китайский военный портал на английском языке ChinaMilitary.



Углубление оборонного сотрудничества между Великобританией и Германией окажет существенное влияние на баланс сил в европейском оборонном ландшафте, в частности, усилит конфронтацию с Россией. А также "неизбежно повысит бдительность России и вызовет сильную реакцию, еще больше осложнив будущий ландшафт безопасности в Европе".



Вашингтон уходит, дав добро на начало бойни



Европейцы серьезно озабочены тем, как будут жить в постбайденовском мире Трампа. Причем вопрос именно в том, как жить на фоне полной вовлеченности в вооруженный конфликт с Россией на Украине благодаря предыдущей американской администрации.



Как стало известно, лидеры Евросоюза 7 и 8 ноября проведут экстренную дискуссию на саммите в Будапеште о дальнейших действиях Евросоюза после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.



Это событие связывают с двумя главными рисками - осложнением экономических отношений с США, вплоть до начала новой торговой войны, и возможностью снижения военной помощи Украине… Лидеры должны подготовить указания министрам иностранных дел ЕС о разработке конкретных предложений по взаимодействию с новой республиканской администрацией,



- цитирует свой источник агентство.



Еще до выборов в США в ЕС начал формироваться консенсус о том, что в случае победы Трампа Брюссель должен быть готов вновь нарастить поставки оружия и финансовой помощи Киеву, чтобы компенсировать сокращение помощи американской.



Политолог Сергей Марков делает акцент на еще одном симптоматичном моменте и его возможных последствиях - распаде правительственной коалиции в Германии.



Если будут выборы, то канцлером станет глава "ХДС" Мерц. Он выходец из мощнейшей финансовой мировой группировки BlackRock, которая скупила почти все земли на Украине. Поэтому Мерц сторонник резкой эскалации войны на Украине, он за посылку максимума оружия и даже солдат стран НАТО на Украину для войны против России. BlackRock может захватить власть в правительстве Германии уже следующей весной. Байден уходит. Теперь надежды Зеленского будут на новое правительство Германии,



- делает прогноз эксперт.



Можно допустить, что победа "миротворца" Трампа в США и правительственный кризис в Германии с перспективой прихода к власти ставленника американской BlackRock - звенья одной цепи.



На фоне нарастания агрессивного британского экспансионизма на Украине и по всему миру это наводит на мысль: а не задумала ли эта компания поиграть в войну всерьез?



Пока старший товарищ из-за океана отойдет в сторону, чтобы передохнуть, набраться сил и посмотреть, чья возьмет, а уже потом под занавес сказать свое веское слово. Как это было в предыдущих двух мировых войнах.



Большая европейская война уже отчетливо просматривается на горизонте. Недаром глава МИД РФ Сергей Лавров на днях сказал, что англосаксы "на случай, если режим Зеленского не справится, готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией". Сейчас королевство формирует дополнительные нити управления континентальной Европой с тем, чтобы в час Х та пожертвовала собой в войне с Россией. При этом сам Лондон планирует отсидеться за Ла-Маншем, а Вашингтон - за океаном,



- пишет директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ, Елена Панина.



За Одессу предстоит биться, но третьей мировой не будет



Царьград поинтересовался у военного эксперта Алексея Леонкова, действительно ли Трамп готов передать бразды правления в НАТО европейским ястребам.



Царьград: США действительно отходят от дел?



Алексей Леонков: В прошлое правление Трамп говорил о том, что Европа должна много денег за то, что она в блоке НАТО. Который в основном содержат США. Америка еще при Байдене начала выходить из этого (русско-украинского. - Ред.) конфликта, вешая всю ответственность на Европу. Конечно, есть сторонники этого конфликта - это Великобритания, которой неймется любой ценой получить Крым, и эта война была для них единственным шансом сделать это. Поэтому Лондон и подначивал Зеленского на дальнобойные ракеты. И его заявление о создании собственного ядерного оружия, думаю, родилось в британских умах, а он просто озвучил. Но британцам не удалось реализовать то, что они хотели, и возможно, конечно, они постараются хлопнуть дверью напоследок.



- Как скоро это произойдет?



- Все произойдет не быстро, год еще не закончился, Трамп еще к власти не пришел, все может быть. Мы знаем, что на него покушались два раза, вдруг кто-то захочет еще? Не все однозначно. Но то, что для Украины наступают тяжелые времена, особенно в зиму, это стопроцентно.



- Могут ли США совсем покинуть НАТО, после чего альянс возглавит Британия?



- Я думаю, Трамп будет угрожать этим европейцам. Потому что Европа сейчас находится в очень плохом состоянии. А администрация Байдена, по сути, сагитировавшая ее ввязаться в эту авантюру (войну с Россией. - Ред.) практически на фоне кризиса, который они же и устроили после взрыва "Северных потоков", постарается забрать у них последнее. У европейцев зависли заказы в американском ВПК на сумму почти два триллиона долларов. Они очень много оружия отдали Украине, взамен пока еще ничего особенно не получив. Поэтому Европа находится в невыгодном с точки зрения национальной безопасности положении. И она будет следовать тому сценарию, который ей предоставит Трамп.



- Есть ли в этом сценарии место для Одессы как своего рода ключу к Северному Причерноморью? Про интерес Британии к Крыму вы уже сказали….



- Я думаю, что Одесса станет одним из ключевых пунктов торга с американцами. Но, повторюсь, наши не будут останавливать боевые действия. Здесь еще непонятна позиция крупнейшего землевладельца на Украине Black Rock (американская компания. - Ред.). Одно ясно: будет очень сложный для России и всего мира год. Но эскалация боевых действий все же не дойдет до того уровня, до которого она дошла сейчас, когда весь мир на грани третьей мировой и России пришлось прочертить красную линию в виде изменения ядерной доктрины. Потому что Америке это невыгодно, рядом появились мир БРИКС, мир ШОС, Китай набирает обороты, а в США и Европе - стагнация. Продолжение военных конфликтов - наихудший сценарий для Америки, ибо сейчас для них либо экономику возрождать, либо воевать. И особой заботой Трампа будет Ближний Восток, но Украина, думаю, не входит в его планы на 2025-й и последующие годы. Но она - козырь в игре с Россией, в ходе которой можно получить что-то на будущее, что будет выгодно США.



- А что выгодно России? Возвращение Северного Причерноморья? Или нет?



- Я думаю, наши войска будут двигаться дальше.



Что с того?



Как ни крути, а в США сделали разумный выбор - отойти от заокеанских страстей и заняться собственными внутренними делами. А старушка Европа, похоже, готова вновь наступить на старые грабли, вытаскивая из пыльных чуланов призраки прошлых войн. Кто-то делает это ради русского Крыма, кто-то ради интересов заокеанских нуворишей, а кто-то - ради реванша за проигранные дедами баталии с русскими. Потому Россия должна отслеживать все эти поползновения. Чтобы русский ответ на агрессивные притязания отбил желание бряцать оружием у наших границ. Хотя бы еще на полвека. Источник - Царьград

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731066120





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов: Спикер Сената

- В Правительстве рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду 2025 года

- Социального государства в этом году построить опять не удалось

- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России

- Кадровые перестановки

- О ликвидации нарколаборатории

- Изобличен руководитель корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев поздравил финалистов Кубка по бочча

