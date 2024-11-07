Токаев назвал предстоящий визит Путина знаковым событием

17:22 08.11.2024

Токаев: визит Путина в Астану будет знаковым событием и даст импульс партнерству



АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящий государственный визит Владимира Путина в республику станет знаковым событием, которое придаст импульс стратегическому партнерству с Россией.



"К этому визиту мы серьезно готовимся. Это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству и союзничеству", - отметил он.



Накануне Токаев встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Казахстане, куда министр прибыл с двухдневным визитом. Глава республики отметил динамичное развитие сотрудничества стран в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. По его словам, этому способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов.



Во время беседы особое внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту президента России в Казахстан. Как уточнил Лавров, он состоится 27 ноября в Астане, накануне саммита государств ОДКБ.



Глава МИД заявил, что на состоявшихся переговорах стороны констатировали высокую степень готовности нескольких десятков документов, включая заявление президентов. Они затронут торгово-экономическое, инвестиционное, культурное и гуманитарное сотрудничество.