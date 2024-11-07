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Россия. Экс-замминистра Минэнерго Яновского подозревают в создании ОПГ
17:24 08.11.2024

Шахтовая доска:
Новые подробности обвинения в адрес одного из бывших руководителей Минэнерго выяснили "Известия"

Яна Штурма

Арестованный по делу о мошенничестве бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский подозревается не просто в хищении бюджетных средств, но и в создании организованной преступной группы, выяснили "Известия". Следователи охарактеризовали эту ОПГ как "устойчивую, сплоченную, с наличием административного ресурса в топливно-энергетическом комплексе". Поводом для возбуждения уголовного дела стали вероятные махинации при выполнении госконтрактов на ликвидацию убыточных угольных шахт в Кузбассе и Пермском крае. Общий ущерб оценивается следствием в сотни миллионов рублей. Новые подробности дела - в материале "Известий".

Кто входил в группировку

Бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского, арестованного 25 октября 2024 года, заподозрили в создании организованной преступной группы, следует из постановления МВД (есть у "Известий").

"Имея умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере, [...] создал организованную группу с целью совершения тяжкого преступления - мошенничества в отношении Минэнерго РФ", - говорится в документе. Там же утверждается, что именно Яновский вовлек в эту группу экс-руководителя ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт Андрея Моисеенкова, бизнесмена Роберта Шагиняна и еще ряд "неустановленных следствием лиц".

Анатолий Яновский занимал пост замминистра с 2008 по 2021 год. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним был задержан и действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников, его отправили под домашний арест, вменив еще одно обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года. Следствие считает, что с 2014 по 2023 год должностные лица Минэнерго заключили с подконтрольными организациями несколько крупных госконтрактов на выполнение работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Но работы были проведены не в полном объеме. Акты их приемки и экспертные заключения, на основании которых подрядчикам перечислялись средства, согласовали и подписали представители Минэнерго.

Как сообщил источник "Известий" в правоохранительных органах, показания против Яновского дали задержанные этим летом фигуранты уголовного дела о хищении. По нему проходят ранее арестованные гендиректор подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрей Моисеенков, а также глава нескольких компаний-подрядчиков Роберт Шагинян. Именно он и получал госконтракты за откаты, полагает следствие.

Согласно документам, Яновский в 2018 году, будучи замминистра энергетики, осуществлял контроль за деятельностью ГУРШ. Эта организация занимается реструктуризацией угольной промышленности, координацией программ местного развития и решением соцпроблем, вызванных этими мероприятиями. Именно тогда, по версии следствия, Яновский и создал организованную преступную группу.

Следователи охарактеризовали ОПГ как "устойчивую, сплоченную, с наличием административного ресурса в топливно-энергетическом комплексе". А ее члены действовали "согласно разработанному преступному плану, о котором каждый был осведомлен".

Как работала схема

Анатолия Яновского следователи считают организатором ОПГ. Согласно материалам дела, именно он дал Моисеенкову, который в 2018 году был директором ГУРШ, указание провести реструктуризацию угольной промышленности в Пермском крае. В частности, речь шла об ОАО "Кизелуголь" (шахта им. 40 лет Октября).

"Моисеенков обеспечил подготовку предложений для проведения конкурсных процедур и заключения государственного контракта на работы по реализации проектной и рабочей документации по объекту. Делал он это с подконтрольной участнику группы Шагиняну организацией "Сибстройинвест", которая не намеревалась выполнять условия", - указано в постановлении.

Шагинян подал документы для участия в конкурсной процедуре, после чего Яновский вместе с Моисеенковым обеспечили заключение госконтракта между "Сибстройинвест" и Минэнерго. Фирма должна была с марта по ноябрь 2018 года рекультивировать породные отвалы и организовать сброс шахтных вод на объектах "Кизелугля". Стоимость работ составила 103,1 млн рублей.

Обязательства по контракту, как полагает следствие, в полном объеме выполнены не были, но Шагинян, действуя через неустановленных сообщников, предоставил сотрудникам ГУРШ акты о приеме выполненных работ и понесенных затратах.

"В свою очередь Моисеенков обеспечил подписание актов о приеме выполненных работ, - отмечают следователи. - Далее Яновский согласовал прием и плату якобы выполненных "Сибстройинвест" работ, подписав акты приемки-передачи. После этого на счет компании были перечислены 103,1 млн рублей".

По той же схеме в 2023 году Моисеенков обеспечил заключение госконтрактов между Минэнерго и ООО "Шахтастрой", следует из материалов дела. Фирма должна была привести в безопасное состояние выработки и сооружения шахт "Бадаевская" и им. Димитрова ОАО "УК "Кузнецкуголь" за 304,6 млн рублей.

"Шагинян, действующий от имени "Шахтастрой", свои обязательства по госконтракту в полном объеме не исполнил, - подчеркивается в документе. - При этом поэтапно организовал представление актов о приеме выполненных работ, где была отражена заведомо ложная информация. Моисеенков в соответствии с отведенной преступной ролью подписал акты приемки-передачи".

Что грозит экс-замминистра

За мошенничество в особо крупном размере Яновскому грозит до 10 лет лишения свободы, рассказал "Известиям" адвокат Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов.

- Если ущерб будет возмещен, то это станет смягчающим обстоятельством, - сказал он.

Если же Яновскому предъявят обвинение и в организации преступного сообщества по ст. 210 УК РФ, то ему грозит от 12 лет лишения свободы, пояснил партнер юридической компании "Соничев, Казусь и партнеры" Антон Соничев.

Адвокат по уголовным делам Алексей Гавришев указал, что Яновского отправили в СИЗО, несмотря на заболевание и госнаграды.

- Это не является безусловным основанием для оставления его, например, под домашним арестом, - отметил эксперт. - И, по всей видимости, суд пришел к выводу о том, что, находясь на свободе или под домашним арестом, он может пытаться давить на свидетелей, уничтожать доказательства или вовсе попытаться скрыться.

С учетом суммы ущерба, по его словам, рассчитывать на мягкий приговор Яновскому не стоит.

Схема, которую использовали фигуранты уголовно дела, "простая и стандартная", рассказал источник "Известий" в правоохранительных органах.

- Оно имеет одно обязательное условие - наличие очень высокопоставленной "крыши", которой в данном случае оказался господин Яновский, - сообщил он. - Следствие разберется, какой процент он мог брать.

По словам собеседника издания, есть ряд контрактов, в том числе и предусматривающих утилизацию нерентабельных шахт, которые можно назвать коррупционными.

- Это связано с тем, что ряд процедур, которые предполагают эту утилизацию, а также наличие достаточного числа подрядчиков и субподрядчиков, позволяет размыть расходование бюджетных средств, - пояснил источник. - А на самом деле - закольцевать их получение на одного или нескольких интересантов высокого уровня.

Яновский, как полагает источник "Известий", напрямую не влиял на работу схемы, но через доверенных лиц вполне мог вносить корректировки.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1731075840


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