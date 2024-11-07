 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тысячи американцев не смогли проголосовать, потому что не умеют писать, - Эрин Снодграсс
17:37 08.11.2024

Business Insider
Германия

На выборах зумеры столкнулись с трудностями из-за неумения расписываться
BI: тысячи американцев испортили бюллетени, потому что не умеют писать

Из-за отсутствия уроков письма в американских школах представители поколения Z не умеют расписываться, и это помешало им проголосовать на выборах, пишет BI. Тысячи американцев просто не смогли пройти идентификацию при голосовании по почте. Так что система образования в США вызывает большие вопросы.

Эрин Снодграсс (Erin Snodgrass)

Ввиду многолетнего отсутствия адекватной постановки письма в школах все больше представителей поколения Z не умеют расписываться, и это мешает им голосовать.

Госсекретарь штата Невада Франсиско Агилар (Francisco Aguilar) предупредил во вторник утром, что в двух самых густонаселенных округах Кларк и Уошоу не приняли достаточно большое количество бюллетеней при голосовании по почте из-за несоответствия подписей. "В основном из-за того, что в наши дни у молодых людей вообще нет подписей, - сказал Агилар в интервью New York Times. - В процессе автоматической регистрации избирателей они ставили подпись в планшете, которые не соответствовали подписям в базе данных".

Подпись избирателя требуется для голосования по почте и по открепительным удостоверениям, а в нескольких штатах действует еще и дополнительная проверка в виде сравнения этой подписи с подписью избирателя в личных документах. По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов (National Conference of State Legislatures, NCSL), примерно в 2/3 штатов существует процедура, позволяющая уведомить избирателей о том, что их бюллетени не были засчитаны, и дать возможность исправить ошибку, что может занять несколько дней и затянуть процесс подсчета голосов. В штатах, где подобное не предусмотрено, вообще не учитываются бюллетени, в которых отсутствуют поддающиеся проверке подписи.

По данным офиса госсекретаря штата Невада, накануне выборов эта процедура понадобилась в более чем 11 300 случаях голосования по почте в округе Кларк, а в округе Уошоу - в 1800 с лишним случаях. На этой неделе власти штата продолжат обработку данного вида бюллетеней, и эти цифры, уже превысившие соответствующие показатели 2020 и 2022 годов, будут лишь расти.

"Когда анализируешь данные и видишь их количество, то неизбежно начинаешь нервничать, потому что, опять же, шансы в этой гонке были настолько равны, а разрыв настолько мал, что не хотелось смотреть вечером на цифры и понимать, что придется еще дожидаться результатов процедуры исправления", - поделился в интервью Агилар. Позже он заявил, что необходимость в исправлении подписей распространяется и на "пожилых избирателей, которые на протяжении жизни могут расписываться по-разному, а также избирателей, которые недавно вступили в брак, но не успели изменить фамилию. И, да, не стоит забывать про молодых людей, которые попросту еще не придумали себе роспись."

Несоответствия в бюллетенях характерны не только для нынешнего голосования. В ходе промежуточных выборов 2022 года по всей стране отклонили сотни тысяч отправленных по почте бюллетеней, то есть около 1% от общего числа, как сообщало тогда агентство NPR. Но поскольку голосование по почте становится все популярнее, а молодые избиратели продолжают испытывать большие трудности, проблема наверняка сохранится.

Основательница организации "Голосуй, Америка" и сайта Vote. Org Дебра Кливер (Debra Cleaver) уже давно выступает за упразднение проверки подписей и их замены уникальными идентификаторами, такими как персональный номер или комбинация даты рождения с неполным номером соцстрахования. "Основная проблема заключается в том, что, во-первых, подпись не является уникальным идентификатором, во-вторых, в школах отсутствуют уроки письма", - сказала Кливер.

С 2010 года многие штаты исключили эту дисциплину из учебных программ в рамках повсеместного перехода на Единый базовый госстандарт английского языка, куда обучение письму не входило. В результате многие подростки и 20-летние практически не имели возможности попрактиковаться в создании своей уникальной подписи. "Невозможно, чтобы все эти люди без подписи не испытывали проблем, - посетовала Кливер. - Эта проблема становится все актуальнее". Однако в последние годы несколько штатов, включая Калифорнию и Луизиану, приняли закон, который добавит эту дисциплину в школьные программы.

Источник - ИноСМИ
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