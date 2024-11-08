"Это все изменит". Трамп запустит деэскалацию украинского конфликта, - В.Журавлева

17:42 08.11.2024 "Это все изменит". Первое решение Трампа коснется России

Американист Журавлева: Трамп запустит деэскалацию украинского конфликта



МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Михаил Катков. Выборы президента США выиграл Дональд Трамп, причем он лидировал на протяжении всего подсчета голосов. Его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис была настолько поражена таким результатом, что отказалась выступать перед сторонниками. О том, что республиканец обещал американцам и сможет ли он сдержать слово, - в материале РИА Новости.



Россия и Украина



В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно утверждал, что еще до инаугурации (то есть до 20 января) завершит российско-украинский конфликт. "Они умирают - русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это, я сделаю это за 24 часа", - говорил он.



Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида



И пояснял: его уважают и Путин, и Зеленский. Поэтому Трамп "просто" позвонит им и договорится о встрече "в одном месте".



Кандидата в президенты спросили: считает ли он, что в интересах Соединенных Штатов победа Украины. "Я думаю, что в интересах США завершить эту войну, покончить с ней. Заключить сделку. Надо остановить уничтожение человеческих жизней", - ответил Трамп. И вообще, он уверен: если бы переизбрался четыре года назад, вооруженного конфликта не случилось бы.



СМИ конкретизировали его план, опираясь на частные беседы. Как сообщает The Washington Post, речь идет о заморозке конфликта. А также, по словам Джей Ди Вэнса, баллотировавшегося вместе с Трампом в вице-президенты, - о внеблоковом статусе Украины, сохранении за Россией контроля над новыми территориями и создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.



В свою очередь, Reuters утверждает, что Трамп намерен увеличить поставки оружия, если Киев согласится на мирные переговоры с Москвой. И жесткая линия по отношению к Кремлю сохранится.



Ближний Восток



Избранный президент критикует предшественника - Джо Байдена - за то, что он допустил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Дескать, при нем такое было бы немыслимо. Соответственно, он собирается усилить поддержку Тель-Авива, помочь завершить войну в Газе и Ливане.



"Мы должны остановить это гибельное затягивание конфликта, сползание к ненависти и разрушениям, - сказал Трамп на мероприятии, посвященном годовщине атаки 7 октября. - ХАМАС сейчас серьезно ослабло, а "Хезболле" недавно нанесли очень мощные, сокрушительные удары. При наличии силы и правильного руководства рассвет нового, более гармоничного Ближнего Востока наконец в пределах нашей досягаемости".



Также он уверял избирателей, что не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, но и тут не исключил сделки. В частности, Вашингтон может поспособствовать установлению дипломатических связей между Тегераном и Тель-Авивом.



Военные сборы



К НАТО у Трампа - претензии. Он критикует участников Североатлантического альянса за недостаточные расходы на укрепление обороноспособности. По его мнению, так они перекладывают вопросы безопасности на плечи США.



На предвыборном митинге в феврале он вспомнил свой разговор с руководителем одной "большой страны" о том, встанут ли США на их защиту при возможной атаке со стороны России. "Нет, я бы не стал вас защищать. Более того, я бы поощрял их (русских. - Прим. ред.) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить", - сказал Трамп.



Цель и миссию альянса следует кардинально пересмотреть, полагает он. И ждет от союзников возмещения "почти 200 миллиардов долларов" за боеприпасы, направленные на Украину. Некоторые трамписты даже не исключают выхода США из НАТО.



Внутренняя политика



Пошлины на импорт - 10-20%. А для китайских товаров - 60. Если же какая-то страна откажется от доллара - все 100. С другой стороны, корпорациям, которые производят продукцию в США, - налоговые льготы. Это защитит национальный бизнес.



Трамп обещал не повышать пенсионный возраст, отменить двойное налогообложение для граждан США, проживающих за границей, а также налоги на соцпособия и чаевые.



Одним из первых его шагов на посту президента сразу после инаугурации ("в полдень 20 января") станет "крупнейшая в американской истории депортация" миллионов нелегальных мигрантов. "Мы направим элитные отряды сотрудников иммиграционной и таможенной полиции, федеральных правоохранительных органов, пограничников, чтобы выследить, арестовать и депортировать всех до единого членов банд нелегальных мигрантов. А если они вернутся, их автоматически приговорят к десятилетнему тюремному заключению без возможности условно-досрочного освобождения", - говорил он.



В то же время Трамп готов всячески поддерживать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Он даже назвал себя "отцом" этой процедуры и заверил, что обяжет страховые компании оплачивать ее. А по поводу абортов - пусть каждый штат самостоятельно решает. Самые консервативные, кстати, уже запрещают искусственное прерывание беременности даже в случае изнасилования и инцеста.



Правый поворот



Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов полагает, что Трамп меньше Байдена заинтересован в продолжении российско-украинского конфликта, однако это не значит, что США и Россия наконец достигнут взаимопонимания. "Он скорректирует политику Вашингтона на этом направлении, но не развернет ее на 180 градусов. Хотя на то, что американцы сократят помощь режиму Зеленского, можно рассчитывать", - отмечает политолог.



По его словам, Трамп всегда был "немного Карлсоном, живущим на крыше" и это нужно учитывать. "Если он предложит что-то вроде "Минска-3", к миру мы вряд ли приблизимся", - подчеркивает эксперт.



Трамп поддерживает Израиль, но вместе с тем он сделал себе имя на заключении "сделок", продолжает Лукьянов. К тому же за него проголосовали многие американцы с арабскими корнями. Так что избранный президент, вероятно, попробует склонить Тель-Авив к переговорам.



А вот на китайском направлении никаких корректировок не предвидится. "По Пекину в правящей элите США полный консенсус. Трамп может грозить согнуть китайцев в бараний рог, но на деле он будет то накатывать на них, то отступать. Руководство КНР к такому готово", - уверен политолог.



Глава сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что второй президентский срок окажется для Трампа легче, так как в парламенте у него более выгодные позиции. Хотя "пробить потолок" ему все равно не удастся.



"Прежде всего он ужесточит миграционную политику. Возможно, Республиканская партия примет довольно радикальный закон в этом направлении. Кроме того, Трамп, скорее всего, переложит финансирование Украины на союзников по НАТО. В долгосрочной перспективе это приведет к деэскалации. Он попробует заморозить российско-украинский конфликт, чтобы целиком переключиться на Ближний Восток и Китай", - отметила она в беседе с РИА Новости.



Израиль Трамп без поддержки не оставит, в том числе военной, а в отношении Пекина продолжит политику Байдена, но с более жесткой риторикой. "Демократы пытались сгладить углы, республиканцы этим заниматься не станут. Правда, экономисты, вероятнее всего, отговорят Трампа поднимать тарифы на китайские товары до 60%, так как это больно ударит по США", - уточняет эксперт.



Действия избранного президента могут вызвать протесты в американском либеральном сообществе, но это ни к чему не приведет, добавляет она. Либералы не такие активные, как сторонники Трампа, которые в 2020-м попытались захватить Белый дом, узнав о своем поражении. Источник - РИА Новости

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