Русский газ, вымораживание Центральной Европы и лицемерие Брюсселя, - ФСК

19:20 08.11.2024 Русский газ, вымораживание Центральной Европы и лицемерие Брюсселя

Объемы поступающего в Европу сниженного природного газа постоянно растут



08.11.2024 | Олег СЕРГЕЕВ



Ежемесячный график доли российского газа в его потреблении в Австрии за годы СВО: в среднем – 55-70%, а летом 2024 года она держалась на уровне 80-90%.



Недавние победы правых партий на выборах в странах центральной Европы, прежде всего в Австрии и Венгрии, имеют прямое отношение к ситуации, складывающейся на рынке энергетики и цен на электроэнергию в Европе после распиаренного отказа от российских энергоносителей.



Австрийские и западные в целом массмедиа дали множество материалов относительно т. н. "победы правых радикалов" или "правых популистов" (die Rechtspopulisten) из Свободной партии Австрии (FPÖ). При этом на деле FPÖ получила менее 30% и, соответственно, рано или поздно будет сформировано коалиционное правительство. Схожая ситуация имеет место и в случае с декларирующими правые взгляды венгерскими партиями.



Сегодня для отвлечения внешнего внимания украинствующие пропагандисты и проукраинские наблюдатели именуют эти партии "пропутинскими" и "пророссийскими". Хотя корни и интересы там все местные, самые что ни на есть центрально-европейские. Для отвлечения внутреннего внимания самих австрийцев и венгров муссируется миграционная риторика, хотя очевидно, что кардинальных изменений в этой сфере не планируется.



Зачем нужно такое отвлечение вкупе с пропагандистским полосканием России – не секрет. Реальная проблема и угроза сегодня не мигранты, а замерзание Австрии и других стран региона – Венгрии, Словакии, – не желающих доводить накал русофобии до, скажем, прибалтийского или британского. Все, что происходит с лета в Курской области благодаря вторжению ВСУ вокруг идущего именно в эти страны газопровода, ГИС "Суджа" и контракта на транзит российского газа с 2025 года, так или иначе связано в энергетическом смысле именно с Австрией и ее соседями, не желающими полностью отказываться от российских энергоносителей.



Это не нравится многим как за океаном, так и в самой Европе особенно в ее самой западной и северной, туманно-островной частях. Оттуда, по сути, и наносятся вот уже несколько месяцев подряд руками украинских марионеток англосаксов удары под дых жителям сердцевины ЕС, направленные на остановку и руинирование соответствующего газопровода, идущего из Курской области, и медленное остывание стран, некогда бывших частями единой Австро-Венгерской империи, чьи интересы слишком часто противоречили интересам империй Британской и Французской.



Анализ рынка энергетики и цен на электроэнергию в Европе после отказа от российских энергоносителей показывает, что, несмотря на политику ЕС по отказу от их, поставки СПГ из РФ в Европу только выросли. И весьма существенно. Основные импортеры – Испания, Франция и Бельгия. Но Брюссель почему-то не торопится осуждать их, в отличие от его давления на Австрию и Венгрию с тем, чтобы они избавлялись от российского трубопроводного газа. Такой подход наносит евросолидарности прямой и уже ощутимый ущерб.



Отмечая это обстоятельство, венгерские эксперты и аналитики указывают, что после начала СВО на Украине, "Брюссель немедленно повернул политику Запада против России и ее газа. И хотя введения Брюсселем самых жестких санкций на импорт российского газа Евросоюзу удалось избежать благодаря правительству Венгрии, определенные силы в Брюсселе продолжают оказывать дальнейшее давление, направленное на лишение Венгрии и Австрии российского трубопроводного газа к 2027 году".



Консультант по энергетической политике Центра фундаментальных исследований (Венгрия) Золтан Тамаш Чех (Cseh Tamás Zoltán) в связи с этим отмечает следующее. Европарламент в начале апреля проголосовал за законопроект, позволяющий правительствам европейских стран временно препятствовать импорту газа из России и Белоруссии, при этом не позволяя российским компаниям использовать мощности европейской газовой инфраструктуры для своей коммерческой деятельности. Больше всего пострадали западные члены ЕС. Такие страны, как Испания, Франция и Бельгия сделали вид, что никак не отреагировали. На самом деле они следуют прямо противоположной практике, увеличивая и постоянно наращивая импорт российского СПГ. И – как пишет Financial Times – министру энергетики Франции Аньес Паннье-Рюнаше уже даже пришлось обратить внимание на то, что российские поставки в эти страны, учитывая их объемы, должны контролироваться более строго.



Что это за западное лицемерие и двойные стандарты по отношению к Венгрии? – задается в связи с этим вопросом эксперт венгерского think-thank и приводит следующие интересные выводы, сделанные им на основе исследований Reuters, CREA (Центр исследований и чистого воздуха), Statista Research Development и IEEFA (Институт энергетического, экономического и финансового анализа).



После начала СВО, подрыва трубопроводов "Северного потока" и антироссийской санкционной политики Брюсселя, европейцами было потеряно около 200 миллиардов кубометров импорта российского газа, что составляет около 37% импорта российского газа в Европу и соответствующую долю годового потребления газа. Сегодня российский трубопроводный газ по-прежнему является основным для европейского потребителя, но на его долю приходится уже лишь 9,5-10%.



Но с российским СПГ ситуация обстоит совершенно иначе. Даже после начала боевых действий на Украине российский СПГ продолжил спокойно поступать в ЕС, в основном в порты Испании, Бельгии и Франции, причем эти страны даже не дали понять, что воспользуются вышеупомянутой новой юридической опцией, принятой Европарламентом. Три перечисленные страны преспокойно выкупают 87% поставок российского СПГ в Европу.



Испания, которая до начала СВО не импортировала российский трубопроводный газ и имеет один из крупнейших в Европе терминалов по приему СПГ, уже стала крупнейшим реэкспортером российского газа, прибывающего по морю. Париж только за первое полугодие уже выплатил России более 600 миллионов евро. Несмотря на то что ее собственные ежегодные потребности в импорте газа постепенно снижаются, Франция в первом полугодии фактически удвоила импорт СПГ из России. Французы пытаются оправдываться тем, что их энергетическая компания TotalEnergies, владеющая 20% акций российской компании "Ямал-СПГ" в северной Сибири, принадлежащей "Новатэку", имеет контракт с россиянами до 2032 года на закупку 4 млн тонн СПГ в год.



Как следствие, отмечает венгерский эксперт, российский СПГ не только продолжает поступать в Европу, но его объемы еще и постоянно увеличиваются. Это также означает, что только в этом году произойдет дополнительный прирост на 11% по сравнению с 2023 годом. Увеличение частично связано с выгодной ценой: в прошлом году "Новатэк" снизил цену на свои европейские поставки в ответ на то, что его поставки не были приняты в других местах, и частично с тем, что Газпром намерен сократить потерянный объем трубопровода за счет увеличения производство и экспорт проекта "Портовая СПГ".



По подсчетам европейских научно-исследовательских институтов, более 12% ранее потерянных объемов российского трубопроводного газа теперь поступает в Европу в виде СПГ. Иными словами, к 2023 году объем российского СПГ в ЕС увеличился с 16 млрд кубометров в 2021 году до 22 млрд кубометров, то есть фиксируется рост более чем на 37%. А в 2024 году по сравнению с предыдущим он увеличился еще на 11%.







Благодаря этому увеличению доля российского СПГ на рынке ЕС уже достигла 7,5-8%, а это означает, что с учетом доли трубопроводного российского газа в 9,5-10% совокупная доля импорта российского газа в ЕС будет равна 17-18%. Или, другими словами, равна половине прежнего, довоенного уровня. Все это во многом способствовало тому, что в 2023 году Россия стала четвертым по величине экспортером СПГ в мире (после США, Австралии и Катара) и вторым поставщиком в Европе после Америки, опередив Катар.



Европейские страны уже заплатили более 3,5 млрд за российский СПГ в первом полугодии, 87% которого, как уже было сказано ранее, поступило в порты Испании, Франции и Бельгии. Проблема для австрийцев, венгров и других жителей Центральной Европы в том, что эти же более западные страны ЕС, действующие экономически рационально в своих интересах, поддерживаются в такой двуличной игре Брюсселем и одновременно оказывают лицемерное давление на Венгрию и Австрию, которые более уязвимы по географическим/инфраструктурным причинам. При этом двуличные лицемеры требуют от Вены и Будапешта избавиться от трубопроводного газа и заявляют, что "те, кто так не делает, финансируют русских".



По мнению венгерских экспертов в сфере энергетики, подобное лицемерие Брюсселя, который применяет к Венгрии, Австрии, Словакии и т. д. двойные стандарты в отношении торговли энергоносителями с Россией, категорически неприемлемо и в то же время наносит ущерб экономической нейтральности, энергетическому суверенитету, энергетической безопасности и европейской энергетической солидарности. Источник - Фонд стратегической культуры

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